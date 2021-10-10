殺破狼周運勢／金牛座偏財運佳 單身射手座桃花旺盛

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，最近有許多兼職的機會，可增加不少收益。某些白羊座會網拍很久沒穿的二手衣物、名牌、電子用品，回收了不少零用錢。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與土星相位良好，會加入某些特定類型的網路社群，交換情報與一些物品，除此之外，會發現裡頭臥虎藏龍，有些名人也藏在其中。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到夥伴宮位的太陽、火星影響，與同事或合作夥伴意見相左，感到自己的職權受到干涉，十分不愉快。某些白羊座會與上司或同事吵架，覺得一直以來在職場的努力都錯付了。

感情運方面，水星在感情宮位逆行，同時太陽與火星合相在感情宮位，前情人的東西沒有處理掉，被現在的伴侶發現，使得對方大吃飛醋而吵架。某些白羊座與分手的戀人再度連絡上，如果雙方之間問題沒解決，終究還是不歡而散。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，偏財運佳，可買張彩券試試手氣，不愛賭博的金牛座，走在路上也會撿到錢，面額還不小。有投資習慣的金牛座，手上標的物價值上揚，可選在適當時機出脫，獲利了結。

感情運方面，金星持續在慾望宮位行進，與喜歡的人會以親密關係確認彼此的感覺，陷入熱戀狀態。感情穩定的金牛座，最近沈浸在兩人世界中，慾望獲得滿足，覺得很幸福。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，同時太陽與火星合相在工作宮位，重要的文件總是卡在某些環節，每天都在空轉。某些金牛座工作使用的電子用品故障，堆積如山的文件無法處理，心急如焚。

健康運方面，在健康宮位的太陽與火星呈現合相，同時水星在健康宮位逆行，注意血光之災，容易發生意外傷害，工作有過勞的傾向，注意心血管方面的問題。呼吸系統當心被感染，身體上的老毛病常常舊疾復發。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位行進，水星在戀愛宮位退行，正嘗試與前任戀人重修舊好，雙方有很多獨處的機會。然而同在戀愛宮位的太陽與火星相位不良，兩人依然有一些問題沒有共識，遇到過去經歷過的問題還是不斷在吵架。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，目前經營副業開始有額外的收益進帳，會考慮轉為正職，但目前收益還不穩定，不敢貿然辭職當老闆。工作穩定的雙子座，會獲得公司的配股，定期會有股息或紅利入帳。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到子女宮位的太陽、火星影響，若是育有小孩或是飼養寵物，當心孩子發生意外傷害，醫療費用會十分可觀。某些沒有家累的雙子座，為了談戀愛不斷的在買單，甚至為愛負債，金錢消耗可觀。

健康運方面，在疾厄宮位的冥王星相位不良，注意泌尿系統的問題，如果長期憋尿、水分攝取太少，容易發炎，親密關係過於頻繁，也會造成陰部損傷、感染。

巨蟹座：

整體運勢

工作運佳，金星在工作宮位行進，在職場上表現受到注目，被指派執行某些重要的任務，會是在職場十分討喜的時期。某些巨蟹座工作正在空窗期，工作量減少，每天都能準時回家，甚至會有閒暇時間外出喝杯下午茶。

金錢運方面，木星與土星同在財務宮位，相位良好。家人會幫你把許多帳單繳掉，生活雜支負擔減輕。某些巨蟹座可成功把手上閒置的房地產，或是空間出租出去，增加被動收入。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到太陽與火星的影響，一直想與戀愛對象住在同一個屋簷下，但對方希望保留自己獨處的空間與時間，心中感到失望。單身的巨蟹座會被家人介紹相親對象，但你很排斥。

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，同時火星與太陽合相在家宅宮位，住處正在修繕，居家環境亂糟糟。正要搬家的巨蟹座，簽約要小心，並留意周遭環境，新居會有些麻煩的問題，但房東不想處理。

獅子座：

整體運勢

感情運佳，金星進入戀愛宮位，同時在感情宮位的木星、土星相位良好，與另一半決定結為連理，會把錢花在刀口上，先登記身份、共築愛巢。婚禮反而會辦得較為簡單。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，會開始研究穩當的被動性收益，希望能提早退休，未來沒工作也能不愁吃穿。有投資習慣的獅子座，目前投資標的遠景看好，但必須有點耐心等待增值。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到溝通宮位的太陽與火星影響，在職場與人溝通不良，許多事情不能順利進行。某些獅子座工作的電子用品故障當機，事務的進度嚴重落後。

交通運方面，水星在交通宮位逆行，同時在交通宮位的太陽與火星呈現合相，交通工具故障頻頻，被開罰單的機率較高，開車當心發生糾紛事故，即便搭乘大眾運輸工具，也容易發生不愉快的事件，這段時間需特別注意交通安全。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，家人會在經濟上給予你一些支援，減輕你的負擔。需要搬家的處女座，這段時間會找到心目中理想的物件，但水星正在逆行期間，請不要急於簽約，其實價錢還可以斡旋。

工作運方面，在工作宮位的木星、土星相位良好，在工作領域的身價提升，此時有足夠的條件與老闆或主管要求調整薪資待遇，某些處女座職務升等，要管理的人事變多，相對而言握有的權力也越大。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，同時在金錢宮位的太陽與火星呈現合相，相位不良，這段時間容易掉錢包，財務損失有些慘重。某些處女座則是重要的用品損壞，必須要花大筆金錢維修，經濟狀況捉襟見肘。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到火星與太陽的影響，與喜歡的對象在價值觀上觀念落差太大，容易因此起爭執。某些處女座覺得對方佔有欲與掌控欲過度強烈，對情感關係感到有壓力。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，雖然水星在命宮退行，許多事務進行得十分緩慢，甚至在無事可忙的狀態，但責任與關係都不在於你，可暫時享受一段悠閒的時光。

感情運方面，在戀愛宮位的土星與木星相位良好，越是遭人反對的戀情，越會激起你對於這段愛戀的戰鬥力，此時兩人會有先登記結婚的念頭。感情穩定的天秤座，懷孕機率高，害喜嚴重。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到命宮的太陽、火星影響，與家人吵架與冷戰，一直僵持在不愉快的氛圍中，彼此都不願意退讓。某些天秤座會覺得鄰居不太友善，常常檢舉你一些芝麻綠豆大的事情，警察一直找上門。

健康運方面，水星在命宮退行，同時火星與太陽合相在命宮，注意血光之災，容易發生意外傷害，身體老毛病不斷復發，呼吸系統當心遭病毒感染，同時留意心血管方面的病變。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，相位良好，家人會把領到的消費券都交給你使用，可在此時購買昂貴的用品。某些天蠍座最近手頭較為寬裕，會想品嚐昂貴的美食，彌補好一陣子樽節生活的苦悶。

感情運方面，水星在心靈宮位退行，同時在戀愛宮位與感情宮位的天王星皆脫離不良相位的影響，在某些場合巧遇曾經暗戀的對象，令你十分驚喜，與對方交換聯絡方式後，會有發展的可能性。

本週須注意的部分

溝通運方面，在溝通宮位的冥王星受到秘密宮位的火星、太陽影響，過去所作所為會被有心人士挖出來成為陷害你的證據，有些委屈根本是啞巴吃黃蓮，有口難言，只能沈默吞忍。

工作運方面，在面試宮位的冥王星受到火星、太陽的影響，面試新工作會發現職場有許多潛規則，若你不願意妥協，就無法順利就任。工作穩定的天蠍座，這段時間不要簽署任何合約為佳，會有些陷阱，事後不利於你。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位持續逆行，金星又進入命宮，與很久不見的好朋友連絡上，或是在這段時間見面，會收到一些有紀念意義的禮物，往事歷歷上心頭。

感情運方面，金星在命宮行進，相位良好，和喜歡的人會有許多相處的時光，戀情甜蜜而美好。單身的射手座，桃花運旺盛，在一些應酬場合被有好感的對象搭訕，雙方有發展的機會。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，目前正致力於開發新的營業項目，除了自己的正職外，許多副業或是兼職都為你帶來零星的收益，但由於還不穩定，暫時不會想轉職。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到火星與太陽影響，預期之外的支出過多，存款見底，經濟拮据。某些射手座則容易被周遭的親朋好友佔便宜，金錢損失不多，但感覺不太愉快。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，金星在心靈宮位行進，同時在戀愛宮位的天王星相位良好，喜歡上一個自己都意想不到的人，羞於啟齒，只敢暗戀對方，但他對你的態度還蠻友善的。感情穩定的摩羯座，有些複雜的情緒藏在心中，無法對另一半傾訴。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與木星相位良好，對於金錢的安全感不足，開發了各式各樣的副業，不論什麼樣的案件都願意接，才能累積自己感覺夠用的積蓄。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，同時在志業宮位的火星與太陽呈現合相，業務量太多，自己一個人消化不完，許多事務不斷需要修正，工作用品時常發生故障，是工作頗為不順利的時期。

健康運方面，在命宮的冥王星受到太陽與火星影響，身體不適，總不願就醫診斷，個性過度固執，可能因此造成毛病越來越嚴重，不但拖垮自己的身體，還帶給周遭至親的人麻煩。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，與在海外宮位的太陽、火星有良好連結，會認識許多來自海外的新朋友，十分受到異國人士的歡迎。令你受寵若驚。某些水瓶座則是交際應酬邀約很多，需好好打點人際關係。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，會把家中許多很久沒使用的昂貴物品網拍掉，因而賺了不少零用錢，突然覺得少了許多身外之物，心情也會輕鬆多了，甚至開始追求極簡的生活。

本週須注意的部分

學業運方面，水星在學業宮位退行，同時在學業宮位的太陽與火星呈現合相，作業或報告不斷被指導老師退件重做，還有應付不完的考試，此時功課壓力較大，每天都不想上學。

工作運方面，土星與木星齊聚在命宮，相位良好，目前擔任頭銜光鮮亮麗、責任重大的職務，待遇或是社經地位都高人一等，卻有種高處不勝寒的孤寂感，覺得沒有可以交託與信任的人。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，在工作領域深獲許多人信任，有許多案件指名要你執掌，在職場成為當紅炸子雞。某些雙魚座正在展示過去努力的成果的階段，受到許多稱讚。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，突然決定好一個短期旅遊行程，快閃某個城市，拜訪了很多重要的朋友，並到重要的景點打卡拍照。某些雙魚座則是需要到外地出差，差旅待遇十分優渥。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在慾望宮位退行，和前情人在肉體關係上藕斷絲連，卻不想與對方在情感關係上復合。某些雙魚座當心被熟人性騷擾，對於人性的陰暗面感到恐懼。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到太陽與火星的影響，此時千萬不要跟團購，或是幫人代買物品，容易產生財務糾紛，甚至必須尋求法律途徑解決。某些雙魚座信用資料遭到盜用，金錢損失慘重。

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