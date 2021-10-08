12星座十月運勢排行／巨蟹放棄努力吧 第一名將迎來「最強之月」

2021年也已經來到十月，在這一年的最後關頭，仍有一點衝刺的時間。日本網站「ananweb」最近就分析12大星座，在這秋高氣爽的十月裡頭，運勢排行究竟是如何。

第十二名 巨蟹座

排十二名並非說運氣不佳，而是適合休養生息，儲備精力等待時機的時刻，因此稱不上超級好運，但是可以對自己好一點的時候。

第十一名 獅子座

此時將會有能夠引導自己的人物出現。因此比起自己貿然前進，不如多聽聽可信賴的人是怎麼說的，不要輕率做出決定。

第十名 天蠍座

在這個月後半運氣會漸漸穩定向上。此刻大膽衝鋒，不如穩扎穩打，慢慢地蓄積能量為上策。

第九名 魔羯座

溝通上的運勢非常好，即使碰上不對頭的人，談話也都能找到快速結束的方法。而開運的秘訣，就在盡量別接近麻煩人物。

第八名 雙魚座

有機會碰上討喜的物件，平時可以多注意一些隨身小物，增添自己的日常氣氛，對感情和工作上也會有幫助的。

第七名 牡羊座

此時容易碰到對自己非常重要的東西或是人物，而開運的秘訣在珍惜舊東西，就很可能換來強大的緣分。

第六名 金牛座

這是一個埋首於自己興趣，能夠開心度日的時期。要做什麼事情時，不妨參考一下教學影片之類的，讓自己做起來能夠更有幹勁。

第五名 處女座

適合獨處並且能充實度過的運氣，為此，要盡量避免把太多精力花在別人的事情上，好好照顧自己才是第一優先的。

第四名 雙子座

逐漸遠離爭吵，開始能夠輕鬆下來，讓人感到時來運轉的時候。首先可以親近大自然或者藝術等等，讓自己的心境沉澱一下，好面對之後的轉運。

第三名 水瓶座

對什麼事情都能夠迅速處理完成，工作上一帆風順的時候。雖然可能會有點忙碌，但立下的功勞，肯定會在他人心目中建立起好形象作為回報。

第二名 射手座

是個得到他人認可，因此被賦予重要任務，可以大顯身手的時候。特別是過往沒什麼機會展現的才能，此時正是爆發的最佳時刻。

第一名 天秤座

可說是天秤座的「最強之月」，在能量滿滿的好狀況下，可以放心的按照自己慾望前進，對挑戰來者不拒，正是發揮運勢的最佳作法。