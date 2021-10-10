星座+血型／理想老婆TOP3 A型加這星座「時間一到就想娶回家」

從告白到穩定交往，最後到結為連理，常常都需要一段漫長的過程。日本網站「愛カツ」近來分享，以星座與血型來看，什麼樣組合的女性，是最容易受到男性青睞，希望能夠共度一生的類型。

第三名 處女座+A型

處女座+A型的女性非常注重禮節和約定，而要讓感情常常久久，兩人必須有著什麼事情可以，什麼事情不可以的認知。即使再怎麼親密，都得保持一定的分寸，而感情綿延不絕之下，最後就會終身廝守。

第二名 金牛座+A型

金牛座+A型有著良好的經濟觀念，因此與這類型的女性交往，可以不太需要碰到煩惱錢的問題，大幅減少這一方面的紛爭。只要在適婚年齡，就容易被認定為是能夠陪伴終身的最佳賢內助。

第一名 獅子座+B型

獅子座+B型的女性有一些強勢，然而這份嚴厲，無非是寄望男方能夠奮勇向上。在到某個時間點，男方也一定會明白這個道理，進而瞭解到如果要找一個人度過一生，這類型絕對是首選。