快訊

雙十國慶流程看這！國民女婿羅一鈞、跆拳道銅牌得主羅嘉翊領唱國歌

星座+血型／理想老婆TOP3 A型加這星座「時間一到就想娶回家」

聯合新聞網 / 綜合報導
透過星座與血型，就能分析出男性的理想老婆類型。圖片來源／ingimage
透過星座與血型，就能分析出男性的理想老婆類型。圖片來源／ingimage

告白到穩定交往，最後到結為連理，常常都需要一段漫長的過程。日本網站「愛カツ」近來分享，以星座與血型來看，什麼樣組合的女性，是最容易受到男性青睞，希望能夠共度一生的類型。

第三名 處女座+A型

處女座+A型的女性非常注重禮節和約定，而要讓感情常常久久，兩人必須有著什麼事情可以，什麼事情不可以的認知。即使再怎麼親密，都得保持一定的分寸，而感情綿延不絕之下，最後就會終身廝守。

第二名 金牛座+A型

金牛座+A型有著良好的經濟觀念，因此與這類型的女性交往，可以不太需要碰到煩惱錢的問題，大幅減少這一方面的紛爭。只要在適婚年齡，就容易被認定為是能夠陪伴終身的最佳賢內助。

第一名 獅子座+B型

獅子座+B型的女性有一些強勢，然而這份嚴厲，無非是寄望男方能夠奮勇向上。在到某個時間點，男方也一定會明白這個道理，進而瞭解到如果要找一個人度過一生，這類型絕對是首選。

日本 告白 星座

延伸閱讀

12星座10月衝刺指南／射手釋放壓力 這星座的付出得到新轉機

收納專家曝「這6個星座最會亂買」快看你上榜沒？

正直男「星座+血型」TOP5 處女男加這血型還是完美主義者

明天開大樂透加碼 十二星座中秋財運分析+開運小物

相關新聞

星座+血型／理想老婆TOP3 A型加這星座「時間一到就想娶回家」

從告白到穩定交往，最後到結為連理，常常都需要一段漫長的過程。日本網站「愛カツ」近來分享，以星座與血型來看，什麼樣組合的女性，是最容易受到男性青睞，希望能夠共度一生的類型。

每日星座運勢／雙魚單身得異性青睞 並有機會發展

2021-10-10 牡羊座 有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。 整體運：★★★☆☆ 今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，

殺破狼周運勢／金牛座偏財運佳 單身射手座桃花旺盛

射手座感情運方面，金星在命宮行進，相位良好，和喜歡的人會有許多相處的時光，戀情甜蜜而美好。單身的射手座，桃花運旺盛，在一些應酬場合被有好感的對象搭訕，雙方有發展的機會。

融會貫通最在行！哪些命格出師機率特別高？

俗話說：「有狀元徒弟，沒有狀元師父。」這告訴我們，學習時不必劃地自限，認為自己再努力也無法超越老師。其實，師父引進門，修行在個人。就算毫無基礎，是否有些人悟性就是比較強，又懂得舉一反三，有機會青出於藍，讓老師引以為傲？科技紫微網今天就帶大家來了解一下。

煞星注定歹命？這些命格靠煞星大翻盤！

接觸紫微的人，常常免不了會顧名思義，看見地劫、地空，就感覺可能遇上災難、錢財憑空消失；看到擎羊、陀羅，就生怕血光、糾紛不斷。但是今天科技紫微網要帶你來看看，哪些命格居然可以靠煞星大翻盤？

雙十節後「發大財4生肖」揭曉！第一名正、偏財都圍繞著你

這周就是大家期待的「雙十節連假」，隨著疫情趨緩、政院五倍券上路，不少人已經計畫好要出遊消費一番，清水孟國際塔羅小孟老師也為大家整理了4個雙十節後發大財的生肖，第一名運勢好到正財偏財運都圍繞著，看看你上榜了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。