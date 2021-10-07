秋風強勢降臨！「3生肖」寒露節氣趁勢高飛

【文‧科技紫微網】

秋去秋來又一秋，熱去寒來到寒露。寒露作為二十四節氣中的第十七個節氣(今年國曆為10月8日)。此時氣溫比「白露」時更低，寒意漸增，秋風強勁，哪些生肖能如秋風掃落葉一樣，強勢掌握好運契機呢？跟著科技紫微網一起來了解。

＃寒露美景

在深秋之際，鴻雁南遷，飛過天邊，象徵遠大的志向。地上草木皆黃，唯有菊花搶先綻放，與秋收的金色稻穀互相輝映。一年的努力在此時得到收穫，但未來仍有需要追尋的目標，是一幅大自然的美景，也是人生的寫照。

寒露的美不只留在畫面裡，更留在優雅的詩詞裡。「柳經寒露看蕭索，人改衰容自寂寥。」有著淒涼寂寞的憂傷，但是「小詩閒淡如秋水，病後殊勝未病時」又有輕鬆愜意的從容。不同心境，就有不同意境與美麗，看你如何去欣賞！

＃寒露養生

如果說白露是從炎熱到涼爽的轉折，那麼寒露就是從涼爽到寒冷的轉折。因此，寒露不僅是一個適合滋補的時節，更是適合養生的時節。寒露時節該如何養生呢？除了我們經常提到的需要早睡早起，養陰潤肺以防秋燥這些事宜外，還該注意一下幾點：

●忌太油膩

很多人認為秋冬補身，就要投入火鍋、燒烤、各種油膩食物的懷抱。其實不然！寒露時節天氣寒涼，吃口味偏重的食物反而會加重腸胃的負擔，盡量別太油膩喔。

●不易露腳

有句話說：「白露身不露，寒露腳不露」，因為雙腳離心臟遠，血液供應較少，很容易「寒從腳起」，因此寒露過後，涼鞋、短褲統統都要收起來了。

●勿再秋凍

雖然有「春捂秋凍，不生雜病」的說法，但寒露過後早晚氣溫特別低，過度追求秋凍反而易引起呼吸道、關節、消化道等疾病。

＃寒露福運

寒露一到，今年剩下最後三個月，感受秋風的寒意之餘，以下生肖的運勢特別強旺，一定要好好把握喔！

生肖鼠：財庫豐盈

延續前一個節氣的好運，事業穩定之後，逐漸掌握財富累積的竅門，進入越勤勞、賺得越多的時期，以往的投資也將獲得收益。

生肖蛇：愛情甜蜜

單身者桃花不斷，有機會認識、相熟一些符合你心意的對象，如果你有好感可要勇敢表白，才不會錯過良緣喔！有伴侶者花心思增加生活情趣，就算粗茶淡飯仍然濃情蜜意。

生肖猴：魅力大增

寒露時節帶來愛情的好消息，單身者魅力大漲，邂逅情緣、結束單身的機率大大提升。有伴侶者常說些溫馨、貼心的話語相伴，將留下美好的回憶。

季節更迭，歲月流轉，是大自然的循環。運勢的起伏終究會反轉，心態的平穩更重要。相信寒露的秋風與寒意，都會讓你更為成熟勇敢。

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