融會貫通最在行！哪些命格出師機率特別高？

【文‧科技紫微網】

俗話說：「有狀元徒弟，沒有狀元師父。」這告訴我們，學習時不必劃地自限，認為自己再努力也無法超越老師。其實，師父引進門，修行在個人。就算毫無基礎，是否有些人悟性就是比較強，又懂得舉一反三，有機會青出於藍，讓老師引以為傲？科技紫微網今天就帶大家來了解一下。

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破軍：選對老師、用對方法

此星天性喜歡乾脆俐落，就連學習也一樣講求效率。他深知漫長的研究過程可能考驗著人性，使人喪失動力，所以很懂得抓重點、嘗試新方法，更不會錯過名師指點的機會。總之，尋找最佳的條件和資源，讓自己不必在陌生領域胡碰亂闖，並在起跑點上用心挑選，正是他們勝人一籌的關鍵。

另一方面，破軍通常較不耐煩於記憶繁瑣資料，所以會訓練自己儘量發揮理解力，一旦抓到訣竅，很容易出現驚人的學習心得。再加上他們很有嘗試的膽量，會把所學在生活領域中廣泛練習，以致於進步的速度跟投入的熱情成正比。而且還很喜歡現學現賣，不知不覺就當上了老師呢！

天機：機緣巧合，終身學習

好奇心是他們的最大優勢，學東西通常能多所領悟；但對於不感興趣的事物，往往就敷衍應付，以致於基本功部分有所欠缺，則是他們最大的缺點。最能讓他們投入的，多半是無意間曾感受過的迷人風貌，精妙的義理，或是能讓生命為其左右的事物，都能讓天機這顆不安定的腦袋，空出重要位置，準備以畢生之力來追隨於其後。

豐富的想像力，為他們提供了許多思考學習的角度，這能讓他們比一般人看得更透徹。在教學相長的激盪之下，他們很快就能把理論融會貫通，並靠著擅長表達的天賦，發揮說理的本事，把從老師那兒學來的知識能力，詮釋出另一分滋味和說服力。

天相：重視品質，專業優先

十分講究品質，對於感興趣之題材，不會因為費用或時間因素，而被迫選擇次等或便宜的管道，往往會挑選深具口碑，甚至行業中最具權威的學習平台。由於對於準備和評估較為審慎，就像「磨刀不誤砍柴工」，看似花了些時間尋覓，但在長遠學習路途上，卻是最有價值的投資。

一旦進入學習階段，隨著領悟愈多，他的好學精神會更加活躍。他很懂得在關鍵邏輯上多下工夫，不會拘泥於小細節的記憶。同時還會化繁為簡，整理出適合自己的運用方式，很有學習天分。哪怕是從零開始，只要初心不減，假以時日，累積的實力不容小覷。

太陰：無心插柳，改變一生

太陰平常多半隨興所至，不太刻意規劃學習方向，不過，若與所學的領域產生了共鳴和認同感，內心就會深深鎖定，非得學出個名堂不罷手。太陰有與生俱來的同理心和細膩的思考能力，對於哲學、藝術，心靈層面的領悟力很高；又加上他具有冷靜、理性、耐性的特質，再深奧複雜的學問也難不倒他。

最特殊的是，他可能當初只為了解決某個小問題而投入學習，沒想到竟然效益大到改變了一生，或者從自己影響到了周邊很多人。無心插柳的開始，卻有著遍地開花的結果。所以，只要對於有價值的學習機會不排斥、多接觸，很可能時機成熟後，功力暴增，後浪也能推前浪。

知識就是力量！真正有智慧的人，懂得借助別人的智慧，讓自己快速成長；能靈活運用知識，為現實生活提供源頭活水。若你在學習方面有些弱勢，則要儘快尋找助力，挽回頹勢。越早懂得借力，人生就能越早逆轉勝，甚至連那些條件比你好的人都會不禁為你喝采呢！

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