煞星注定歹命？這些命格靠煞星大翻盤！

【文‧科技紫微網】

接觸紫微的人，常常免不了會顧名思義，看見地劫、地空，就感覺可能遇上災難、錢財憑空消失；看到擎羊、陀羅，就生怕血光、糾紛不斷。但是今天科技紫微網要帶你來看看，哪些命格居然可以靠煞星大翻盤？

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地空和貪狼同宮：

貪念沉澱、務實追尋

貪狼擁有顯著、又多半毫不修飾的慾望，雖然具有奮鬥拼搏的動力，但也因為不容易聚焦，經常迷失在轉換目標的過程中。徒有堅強的外表，卻多因為力量分散，連自己都不相信自己，結果變得隨波逐流，甚至輕言放棄。

地空星則具有堅定的意志，在未達目的之前，即使受人誤解、看輕也不放棄。和貪狼同宮時，能強化其割捨之心，尤其對於會分心、影響效率的事物，能約束自己視而不見。貪狼去了雜念，留下了狼性，追求與實現的力量自然大增。

地劫和天機同宮：

加速聚焦、落實想法

天機星常自認為想法過人，於是每件事都要深思熟慮，以便發揮天生優勢，想出萬全辦法。要他們衝動、大膽、立刻做出決定，彷彿是侮辱了他們的智慧。不過，雖然料事如神，卻無法用兵神速，再好的機會，恐怕也是浪費。

地劫星的特點在於直截了當爭取所要的，即使需要克服的難題不少，但都會先做了再說。和天機同宮時，雖然還是免不了會做許多事前準備，但是遲早願意把夢想付諸行動。而且反應快速、勇於修正，能把天機的優勢做最實際的發揮，不流於胡思亂想。

擎羊和天同同宮：

放下顧慮、面對現實

天同星重視和諧，多半願意委屈自己，以退讓來換取穩定的環境或是有利資源。時間久了，養成習慣，別人就容易利用他這個弱點來占他便宜。雖然人緣好能帶來順遂，但是太在乎別人看法，太過度配合，內心多會很壓抑、不開心。

擎羊星自我主義濃厚，又不畏競爭挑戰，就算遍體麟傷也要讓對方知道自己不好惹，因此很能稱職地幫天同星樹立原則，找回現實生活裡該有的鬥志。更有利於丟下包袱，展現企圖心，就像行走江湖的俠客所配的寶劍，可壯膽也可防身。

陀羅和太陽巨門同宮：

緩衝迴旋、進退有據

太陽與巨門都有直截了當的慣性思維。雖然他們自己覺得不需拐彎抹角，更信奉忠言逆耳，但是說話真的是一門藝術，就像圖畫需要有適當的留白；也像詩句，該有美好婉轉的呈現方式。直述胸臆的態度，除了嚇人，往往也傷人。

陀羅星則有利拉長戰線、增加迴旋空間，看似旁敲側擊，實際上卻能招招擋下對方攻勢，讓人不得不服。和太陽巨門同宮時，能緩衝直言無隱的後座力，讓場面不漏餡、不走鐘，維持溫和理性的調子。所謂的棉裡藏針，正是說到了這種巧勁。

鈴星和太陰同宮：

為所當為、後發先至

太陰有如天上月亮，一月只有一兩日得見圓滿，負面思維較重。因為缺乏自信，必須經常透過他人來取得肯定，且過於多愁善感，常錯誤解讀訊息，將機會拱手讓人，還因此怨老天無眼。實際上一切多是自己過於禮讓而起，只能空手悵然。

鈴星特質為「不平則鳴」，他不甘淪為配角，該爭取的不會客氣，該分享的也不會小氣。對於呼朋引伴、強化助力均頗有幫助。和太陰同宮時，能加厚臉皮、加足膽量，為自己發聲，替下一步開路布局。儘管不如陽性主星俐落，卻能在優雅中看見執著。

拋開顧忌、勇於嘗試

天相星行事謹慎，縱然胸懷大志，若判斷時機未成熟，多半有所保留，甚至自我壓抑，導致錯過不少歷練的機會。因為過於求全，對資源和環境的要求就會較高，以致於常在觀望準備許久之後，等到的是別人的好消息，只能恨得牙癢癢。

火星有即知即行、不顧後果之特質，一旦得勢，將如星火燎原般迅速鋪天蓋地展現力量。和天相星同宮時，該命格者將猶如打了興奮劑，熱情、積極行動，能拋開不必要的顧慮，坦然接受一切成敗結果。只要其中一次行動有成，就能鹹魚翻身。

透過以上的分析，是不是幫煞星洗白了千年來的刻板印象？其實輔星必須根據所伴隨的主星才能判斷出最可能的效用，而煞星則具有展現行動該有的決心與力量，對思多行少的主星助力更有意義。但如果主星本身不欠缺這種能量，就會反過來成為絆腳石。就像身體若缺乏某種維生素，剛好補充到它，就能產生明顯的反應，讓身強體壯，有條件和環境抗衡。

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