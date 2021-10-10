快訊

吃超商三角飯糰讓人想睡？飯糰有含嗜睡成份嗎？

網紅「吃屎哥」總統府前脫衣大鬧 遭警帶回警局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中年得志！這些生肖40歲後迎來大翻身

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

孔子說「三十而立，四十而不惑」，四十歲是一個人轉為成熟、清楚自身方向的時候，也是一個人容易轉運的時候。以下這幾個生肖，更有望在四十歲之後迎來大翻身，成為熠熠生輝的人生主角喔！究竟誰上榜了呢？科技紫微網馬上來為大家揭曉。

　

第五名：生肖猴

屬猴的人在年輕時可能會因為定力不夠、經驗不夠，而在事業上屢屢受挫。但他們的探索慾比較強，無論多大年紀都保持著闖蕩的心態、以及尋求富貴的信念。年輕時的那些挫折，不會使他們放棄，而會成為他們日後成功路上的墊腳石。

隨著經驗與閱歷的累積，心態逐漸沉穩，進入四十歲後，往往只需要一個機會，他們就能一夜翻身，一掃過去的平庸與陰霾，迎來成功。

　

第四名：生肖牛

很多屬牛之人年輕時境遇較為艱辛，總是得四處奔波討生活，人生不太如意。然而，這些惡劣環境也造就了他們堅忍不拔、靈敏機變的應變能力。

在孜孜不倦的耕耘之後，年齡越長，特別是過了四十歲，他們應付人生就越發遊刃有餘。生活不會虧待腳踏實地的人，對生肖牛來說，資歷與專業就是最好的成功利器。

　

第三名：生肖龍

年輕時，屬龍的人對賺錢與奮鬥這件事的態度常常陰晴不定，時而熱情高漲，時而興趣缺缺，起起伏伏。其實，這也是因為心性未定，還沒有找到奮鬥目標所造成的。

可是一旦他們開始為夢想奮鬥時，會比一般人更具行動力、更有雄心壯志。而且屬龍者的個人魅力十足，往往能夠吸引大批的追隨者投入助力，因此只要他們決定目標，開始行動時，成功必達。

　

第二名：生肖雞

屬雞的人工作效率很高，而且還是個能敏銳發現工作漏洞和不足，並調整優化的糾察小能手。可惜的是，他們年輕時容易迷失在得失裡，導致頻繁的跳槽或轉行。這會讓他們難以成長，因為三心二意而樣樣通、樣樣鬆。

然而，隨著年齡的增長與生活的感悟，他們的心態會逐漸變得成熟通透，能夠更理性、更長遠地看待得失。此時，他們才能一心一意做好一件事情，創造出更大的價值。

　

第一名：生肖馬

生肖馬的天性就是一旦確認目標後就會堅持到底，其實並不難獲得成功。那麼，為什麼他們年輕時沒辦法闖出名堂呢？多半是因為心比天高，年輕的夢想超過了實力與現實本身，因此就陷入了迷惘和自我懷疑之中。

但另一方面，這種自我懷疑對他們也是好事。自我懷疑之後通常跟著的就是自我重塑，能讓他們找到更切合實際的出路。等能力提升了，也積累了一定的資金與人脈，這時候的屬馬人一旦啟動，就會勢如破竹，實現人生大翻身！

　

上天不會虧待努力的人。只要記得，賺大錢並不是一天就可以做到的，慢慢學習，豐富自己，在未來的某一天，成功與財富就會降臨我們面前，為我們送上豐厚的大禮。

　

【延伸閱讀】

批算紫微大運，中年後能翻身？

神婆論財祿！晚年越來越有錢？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 生肖運勢

延伸閱讀

轉運時機降臨！「4生肖」越到年底越幸運

強大卻不強勢！這4個生肖讓人刮目相看

擺脫多事之秋的厄運！「2生肖」23日秋分後大翻身

中秋過後 民俗專家曝3生肖當心2生肖旺但要忍

相關新聞

星座+血型／理想老婆TOP3 A型加這星座「時間一到就想娶回家」

從告白到穩定交往，最後到結為連理，常常都需要一段漫長的過程。日本網站「愛カツ」近來分享，以星座與血型來看，什麼樣組合的女性，是最容易受到男性青睞，希望能夠共度一生的類型。

中年得志！這些生肖40歲後迎來大翻身

孔子說「三十而立，四十而不惑」，四十歲是一個人轉為成熟、清楚自身方向的時候，也是一個人容易轉運的時候。以下這幾個生肖，更有望在四十歲之後迎來大翻身，成為熠熠生輝的人生主角喔！究竟誰上榜了呢？科技紫微網馬上來為大家揭曉。

每日星座運勢／雙魚單身得異性青睞 並有機會發展

2021-10-10 牡羊座 有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。 整體運：★★★☆☆ 今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，

殺破狼周運勢／金牛座偏財運佳 單身射手座桃花旺盛

射手座感情運方面，金星在命宮行進，相位良好，和喜歡的人會有許多相處的時光，戀情甜蜜而美好。單身的射手座，桃花運旺盛，在一些應酬場合被有好感的對象搭訕，雙方有發展的機會。

融會貫通最在行！哪些命格出師機率特別高？

俗話說：「有狀元徒弟，沒有狀元師父。」這告訴我們，學習時不必劃地自限，認為自己再努力也無法超越老師。其實，師父引進門，修行在個人。就算毫無基礎，是否有些人悟性就是比較強，又懂得舉一反三，有機會青出於藍，讓老師引以為傲？科技紫微網今天就帶大家來了解一下。

煞星注定歹命？這些命格靠煞星大翻盤！

接觸紫微的人，常常免不了會顧名思義，看見地劫、地空，就感覺可能遇上災難、錢財憑空消失；看到擎羊、陀羅，就生怕血光、糾紛不斷。但是今天科技紫微網要帶你來看看，哪些命格居然可以靠煞星大翻盤？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。