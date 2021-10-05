玩《魷魚遊戲》你能信誰？3星座遇危急立馬背叛 第1名超會見風轉舵

你是否曾想過，當你的生命中出現任何危險的時候，最先來伸出援手來救你的是誰，最義無反顧來幫你的人會是誰，對你仗義疏財又傾囊相助的人會是誰，而你是否會用最感恩的態度來回報對方，所謂的心若一動，淚流兩行。只是你有沒有擔心過，與你一同遭遇危險，或是你去求援的對象，在你將要兩手開開，準備投胎的時候，突然背叛你了呢？這會是何等凄涼的，就像最近超夯的《魷魚遊戲》一樣，為了利益可以費盡心思、不擇手段，這三個星座，可能會在你最危及的時候，瞬間背叛你，來看看有誰吧！

第三名:天蠍座

很有自己的想法，可以跟朋友談到過去和未來，東南西北都可以閒話家常，這樣的朋友，在平時都很要好，所有的言行舉止都不用擔心對誰有危害，只是怪在特別有自己的意見跟主張，不會同流合污，因此很難拉攏這類的人才。而也就是如此，身為天蠍座，當一起遇難有危險時則顯得殘酷，一心一意只想往前飛，莫管他人瓦上霜，雪中送炭別期待，提油救火要小心。

因為論交情，別天真以為知道天蠍的所有祕密，他的防備心太重，會把可能發生的事情都預先設想好，然後為自己偷留好幾手，反倒會為了自己利益，出口反咬他人，使己能全然脫身，身邊的友人只能傻傻的乾瞪眼。

第二名:水瓶座

水瓶何其無辜為何要替他人承擔危險，又何苦要與他人一起陷入緊急狀況呢？這不是水瓶座的風格，雖然他們很有個性，想法也很多變，只是不易被理解，以某個層面來說，是很優秀的人才，旁人無法與之望其項背的人物。但他們懂得思考自己的人生，也懂得自我反省，見賢思齊，見不賢則內自省，與朋友相交，會思考再三，要與水瓶成為患難之交，實在不容易。

而且天生個性內斂又沉穩，即使事發突然，也不顯慌張，會很快的將事情思考過一遍，為自己選擇最有利的一條路，殘酷無情都是最不得已的方案，所以不能用背叛兩個字來形容水瓶，只能說水瓶座是很獨立的個體。

第一名:雙子座

雙子座的個性，最會見風轉舵，腦子裡有滿滿的點子，總愛出奇不意的表現才華。不過在遇到狀況發生時，特別是危及自己生命的時候，會先以自己為主，要說是落跑也行，要說是背叛也差不多，腳底抹油，先閃人再說，行俠仗義的事看不到他表現，見義勇為的事也不見他發聲，出手相救也是思考再三。要跟別人生死與共？此時閃、躲、飄，遠走高飛應該是雙子的祕密招式了。

尤其平常若是稱兄道弟的，在危難之時，你就別期待他來相助了，你只能等著領急難救助金了; 要是認為可以有難同當的，你這是癡人在說夢話，別傻了。江湖在走，生命要有，不怕背叛，只怕沒命。