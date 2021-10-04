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唐綺陽星座運勢週報：雙魚有戲劇性桃花 射手財運、中獎運旺

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報10/4-10/10】

重要星象：諸星陸續順行，冥王星恢復順行，金星在天蠍衝刺，日、火、水皆在天秤

諸星陸續順行，學習從錯誤中成長，凡事要更提高警覺。冥王星恢復順行，天蠍座人際、事業將開啟新篇章。金星在天蠍衝刺，凸顯天蠍相關議題，富豪、黑道等成關注焦點，容易對社會氛圍帶來影響。日、火、水皆在天秤，法律、合作、政治等議題討論度高，事件的發展也越趨強烈。

工作注意：巨蟹、處女、天秤、水瓶

巨蟹：有升官運，關鍵時刻能有所表現

處女：球來就打，靠專業能力做應對

天秤：頗有斬獲，成果被人看見

水瓶：出現支持的力量，能發揮理想

桃花注意：金牛、天蠍、魔羯、雙魚

金牛：展現自我主見，散發魅力

天蠍：少說話避免失誤，用行動去展現

魔羯：走溫和親切路線，讓人覺得可愛

雙魚：有戲劇性的桃花，請好好判斷

財運注意：牡羊、射手

牡羊：遇到大挑戰，可適時把握機會

射手：財運旺中獎運運，或有貴人出現

健康注意：雙子、獅子

雙子：心裡有話就要表達，多休息放鬆

獅子：注意胸腔與消化系統等問題

星座運勢 冥王星 財運 黑道 每週星座運勢 唐綺陽

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