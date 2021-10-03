12星座10月衝刺指南／射手釋放壓力 這星座的付出得到新轉機

十月到來，雖然這一年將步入尾聲，但還有一段時間能夠打拚。日本網站「ananweb」最近就分享，在這個十月之中，各項星座可以努力的方向是什麼。

牡羊座

強化和同伴間的溝通，建立出能夠達成長期目標的體制。

金牛座

有許多必須完成的事情在眼前，好好調整先後順序妥善處理吧。

雙子座

受惠於人際關係，日子過得非常快樂，是一段可以滿足的時光。

巨蟹座

必要時請不吝於求助他人，畢竟有時想突破難關，沒辦法只光靠自己。

獅子座

在充滿各種可能的狀態下，保持心態端正，並以踴躍的心情進行挑戰。

處女座

是一段能夠安穩過日，不需要太過擔心，讓身心舒緩的時光。

天秤座

和朋友們互相切磋砥礪，懷滿熱情迎接挑戰的時候。

天蠍座

不要急著一步登天，而是按部就班，穩扎穩打持續推進。

射手座

從壓力中徹底解放，迎來一段充滿希望與歡喜的嶄新冒險之時。

摩羯座

在想親身實踐的東西增加下，擺出攻勢將有機會獲得成功。

水瓶座

只要抱持著不輕言放棄的精神，就會獲得許多新的學習與發現。

雙魚座

藉由付出與回報增強信賴，持續向新的展開邁進。