12星座10月衝刺指南／射手釋放壓力 這星座的付出得到新轉機
十月到來，雖然這一年將步入尾聲，但還有一段時間能夠打拚。日本網站「ananweb」最近就分享，在這個十月之中，各項星座可以努力的方向是什麼。
牡羊座
強化和同伴間的溝通，建立出能夠達成長期目標的體制。
金牛座
有許多必須完成的事情在眼前，好好調整先後順序妥善處理吧。
雙子座
受惠於人際關係，日子過得非常快樂，是一段可以滿足的時光。
巨蟹座
必要時請不吝於求助他人，畢竟有時想突破難關，沒辦法只光靠自己。
獅子座
在充滿各種可能的狀態下，保持心態端正，並以踴躍的心情進行挑戰。
處女座
是一段能夠安穩過日，不需要太過擔心，讓身心舒緩的時光。
天秤座
和朋友們互相切磋砥礪，懷滿熱情迎接挑戰的時候。
天蠍座
不要急著一步登天，而是按部就班，穩扎穩打持續推進。
射手座
從壓力中徹底解放，迎來一段充滿希望與歡喜的嶄新冒險之時。
摩羯座
在想親身實踐的東西增加下，擺出攻勢將有機會獲得成功。
水瓶座
只要抱持著不輕言放棄的精神，就會獲得許多新的學習與發現。
雙魚座
藉由付出與回報增強信賴，持續向新的展開邁進。
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