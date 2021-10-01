收納專家曝「這6個星座最會亂買」快看你上榜沒？

收納專家廖心筠號稱收納界的「星雲法師」，她常直播說書，分享收納整理經驗，因為性格豪爽，粉絲暱稱她「廖哥」。日前她在臉書發文分享「近10年去收納時遇到最會亂買的星座」，獲得熱烈回響。

廖哥在《收納幸福-廖心筠》臉書粉絲專頁表示，她身為整理師，到府收納十年時間已經去過一千多戶人家，根據她的統計，愛亂買的星座分為兩種。

●很會亂買雜物的星座

第一名天秤座。自己很愛買，還很愛揪別人一起買，他喜歡的不是東西，而是喜歡買的感覺。任何漂亮的、流行的、居家美化的小物，想的到的他都要買，總是覺得可以買多一點來送朋友，但最後都忘記送。

第二名雙魚座。心情好或不好都要買，腦波很弱，超容易被慫恿，也是出了名的囤貨和包色王。最後的下場是吊牌都還沒拆就過時了，東西還沒用就過期了。

第三名是雙子座。喜歡嚐鮮，但喜新厭舊，總在某個時間點瘋某種興趣，例如這陣子愛騎車，各種車衣、車褲、腳踏車配件一次買齊。突然又愛上露營，客廳帳、露營配備、露營桌椅都買，但都玩幾次後就棄坑。

●省小錢花大錢的星座

第一名是金牛座。平常看似摳門，但卻是最願意花錢「請整理師」的第一名，家裡的東西很舊了還在用，但對於生活品質卻很注重，受不了家裡環境亂，就算要噴上萬元請整理師，金牛座反而心甘情願掏錢出來。

第二名是獅子座。不是亂買是瘋狂蒐藏，可能會買滿牆的公仔、滿屋子的芭比或限量鞋子，買自己喜歡的東西不手軟，只是量非常大，異於常人。很多東西只是買爽而已，使用的機會非常低。

第三名是牡羊座。買東西超級衝動，上一秒還在看網頁，下一秒已經結完帳等配送到家。牡羊座衝動買的都是很誇張的大東西，例如按摩椅、機車、家具、電器，雖然很衝動，但他真的會使用。

網友笑翻，「本日最中肯」、「媽啊！好準好準（天秤默默飄過）」、「準爆！亂買，家裡好亂啊」、「第一名當之無愧，買東西喜歡包色包套（遮臉）」、「慘了~我根本以上的綜合版」、「射手居然沒有！！看來我還不太嚴重」、「我一直不想點開...果然天秤就是第一名」。對於一些公認愛買星座「意外」沒上榜，廖哥也笑著回應，「沒上榜的可能是都沒來預約我」。