小孟塔羅：熱情十足還頭腦冷靜？會被你電到的人是哪種人

當你遇碰遇到一見傾心的人，身體會有如同觸電般的感覺。那是一種頭皮感到發麻，心跳瞬間加速活亂繃跳，全身變得輕飄飄的感受。這種情況在年少時發生，我們會說它叫青澀愛戀；在年紀稍長的時候發生，我們會稱之為遲暮之愛。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，會被你電到的人是哪種人？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：PRIME MUSE(fairy tale tarot deck)

A：熱情十足。(錢幣十正位)

牌面男女相望緊握彼此雙手，老長在上方見證兩人的愛。

這張牌表示熱情洋溢且想熱真發展的人會被你電到。這類型的人往往會比較主動，也較勇於表達對你的好感。而且會想用滿滿熱忱溫暖你，他們對愛情有明確的定位，願意公開交往或以結婚為前題。小孟老師在此提醒你，暖男或烈女皆難得可貴，別將那份好理所當然化囉！

B：知心情長。(聖杯六正位)

牌面男子將手中花朵送給女子，他們前方放置五盆綠苗。

這張牌表示很有自制能力，從朋友慢慢來的人會被你電到。這類型的人對你來說可謂日久生情，但對他們來說除了很有耐性外，也有著不想被人一眼望穿的考量。因此往往難以在第一時間察覺，不過有緣還是會走在一起的。小孟老師在此提醒你，時間能夠見證一個人的好壞。

C：頭腦冷靜。(權杖二正位)

牌面男子右手拿著地球儀，左手握著木棍眺望遠方海面。

這張牌表示個性謹小慎微，在你低潮時給予建議的人會被你電到。這類型的人頭腦非常清晰，條理分明不易被情緒左右。理性的頭腦很擅於分析事情，會是你茫然時候的得力軍師。小孟老師在此提醒你，儘管對方不能甜言蜜語，但說話絕對值得你的信賴。

D：直言不諱。(寶劍五正位)

牌面男子獲勝拿著三把寶劍，劍落地的敗者則背對離開。

這張牌表示當感受到不平衡，會跟你表達論述的人會被你電到。這類型的人個性較為直接，有話直說容易讓你感到不適。太做自己顯得霸道與自我，很可能會誤踩你的地雷。小孟老師在此提醒你，跟對方相處需要很有EQ，如果做朋友會比較合適，你也可以將關係往此引導。

E：浪漫攻勢。(聖杯國王正位)

牌面男子戴皇冠手拿金盃，身處結實纍纍的萄萄果園。

這張牌表示很懂得談戀愛，很會浪漫行徑的人會被你電到。這類型的人讓你又愛又恨，因為你必須得先辨識出，對方究竟是真心還是花心。這並不是一件容易的事情，感情來的太快就像龍卷風，是否承受得起如此刺激呢？小孟老師在此提醒你，愛情必須經得起時間考驗。