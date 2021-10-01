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心理測驗／海膽還是水車？ 一張圖釐清自我的危機處理能力

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以瞭解自我的危機處理能力好壞。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以瞭解自我的危機處理能力好壞。圖片來源／ingimage

人生在世，難免碰上意外。如何做好危機處理，也是向前進的一大挑戰。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以看出一個人的心中，對危機處理的能力有多少。

請問：圖中的這個物品，你認為它是什麼呢？

圖片中的物體，你認為它是什麼呢？圖擷取自DRESS
圖片中的物體，你認為它是什麼呢？圖擷取自DRESS

A 海膽

B 指南針

C 水車

D 星芒

選擇A海膽的你，危機處理能力有50％。你是個做事保守，警戒心強的人，不會輕易貿然走險，而是選擇安穩的道路。然而這也讓你的應變能力稍嫌不足，畢竟不論怎麼防範，還是有天外飛來橫禍的可能。遇到危急時，切記保持平常心，才能夠冷靜地做出處理。

選擇B指南針的你，危機處理的能力高達90％。只要碰上意外，你就會分析根本原因，找出解決的方向，迅速把傷害降到最低。你有著隨機應變的強大能力，並在一次次的困難中累積經驗。可以說是即刻救援，是你最傲人的強項之一也不為過。

選擇C水車的你，危機處理的能力來到70％。你是一個適應力強，能夠掌握住變化的人。不過有時你過份相信直覺，會容易做出不夠精準的判斷。你需要的是冷靜分析意外的成因，在理性下找到問題的解決方向，才不會白白浪費精力卻徒然無功。

選擇D星芒的你，危機處理能力僅有30％。你是個自信滿滿，不怕鬥爭狠角色。然而你的專斷獨行，卻很可能是危機的根源，不明就理的你還可能遷怒於他人，讓本來沒什麼的危機更加惡化。或許你需要的，是必須先改變自己的心態，才能好好地面對問題。

日本 心理測驗

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