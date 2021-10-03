殺破狼周運勢／獅子戀情迅速加溫 這星座有望加薪變寬裕

殺破狼2021年10月4日～10月10日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時水星在感情宮位退行，與過去喜歡的人重逢，內心的悸動依舊，在此時互訴衷曲，關係可望破鏡重圓，新月期間，可許下與感情有關的願望，戀情可獲得新月的祝福。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，最近有很多賺外快的機會，可以多存一些錢，日子比較好過些。收入穩定的白羊座，靠著網拍一些用不上的物品，可賺些零用錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到逆行的水星影響，職場同事或合作夥伴做事情不斷拖延，整個團隊工作進度停滯不前。某些白羊座則是被小人扯後腿，原本的計畫方向大幅轉向，不利於你。

健康運方面，海王星持續在心靈宮位影響，心情會因為許多事情感到鬱悶，常常睡不好，需要依賴酒精或是服用藥物才能入睡。某些白羊座甚至因為情緒長期低落，有罹患憂鬱症的傾向。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，購物消費會因為特殊身份獲得划算的折扣，買到物超所值的好東西。有投資習慣的金牛座，投資標的行情上揚，可趁高點出脫，獲利了結。

工作運方面，新月發生在工作宮位，同時水星在工作宮位逆行，工作方向回頭修正並非壞事，有些計畫會因此重啟。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星進入慾望宮位，與喜歡的人在情慾方面互動甜蜜，甚至耽溺於肉體關係中。單身的金牛座會與心目中的天菜有許多肢體觸碰的機會，內心小鹿亂撞。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在健康宮位，與火星呈現合相，同時水星在健康宮位退行，身體有些小毛病會舊疾復發，注意呼吸系統的問題，當心感染病毒。留意血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性腸胃炎的機率也較高。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，水星也在戀愛宮位退行，同時金星進入感情宮位，與前任再度連繫上，雙方都有復合的意願。某些雙子座與曾經曖昧的對象重逢，這次會有發展的機會。新月期間可許下戀愛方面的願望，可獲得新月的能量祝福。

工作運方面，在志業宮位的海王星與財務宮位的冥王星有良好連結，在工作領域會領到獎金或是補助款，存款或資產因此增加。某些雙子座則是會獲得公司的配股，價值不斐。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在子女宮位退行的水星影響，有小孩或是養寵物的雙子座，孩子們的身體狀況一直無法獲得改善，必須花費很多醫療費用醫治。某些雙子座則是在娛樂、追星相關事物上太敗家，浪費許多金錢。

健康運方面，在疾厄宮位的冥王星受到逆行的水星影響，泌尿系統的問題反覆復發，此時請勿羞於就醫，會愈發嚴重。某些雙子座則是在情慾方面過於放縱，造成私密處發炎或受傷。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會在此時需要更換新的家電或傢具，居家環境換然一新，需要搬家的巨蟹座會找到理想的新居，新月期間，可許下與家庭、家宅有關的願望，生活會有一個新的開始。

工作運方面，金星進入工作宮位，會承接一個人人稱羨、光鮮亮麗的職務。某些巨蟹座這段時間會因為事務銜接的空檔，工作較為輕鬆，甚至可以休假一陣子，好好休養生息。

金錢運方面，在財務宮位的土星、木星相位良好，會領到一筆退稅，或是工作相關的補助款項，使得財務狀況獲得改善。有投資習慣的巨蟹座，猛然察覺自己有張存了很久的股票，價值翻倍很多，有一種中了大獎的驚喜感。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到逆行的水星影響，與另一半容易翻過去的舊帳吵架，特別是雙方家庭相關的問題，會不斷鬼打牆。某些巨蟹座的戀情受到家人反對，怎麼溝通都無效。

獅子座：

整體運勢

感情運佳，金星進入戀愛宮位，同時在感情宮位的木星、土星相位良好，戀情迅速加溫，兩人會在此時以結婚為前提交往。某些獅子座即將成立屬於自己的家庭，正在張羅婚事。

學習運方面，新月發生在學習宮位，同時水星在學習宮位退行，覺得目前念的科系不是自己的志趣，正考慮重考或轉學。新月期間可許下與學習有關的願望，會獲得良好能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到逆行的水星影響，雖然知道有些區域不太安全，卻不得不到外地出差一趟，容易受困在某個地方動彈不得。某些獅子座在職場與同事、客戶、上司溝通不良，很多事情做白工。

交通運方面，新月發生在交通宮位，同時水星在交通宮位退行，每天通勤用的老爺車故障頻頻，乾脆在此時換新車。某些獅子座則會在此時計畫一趟旅遊行程，避開水星逆行期出遊，可在新月期間許下願望，會有一趟美好的旅程。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，這段時間可向老闆或上司斡旋加薪相關事宜，但由於水星也在金錢宮位退行，薪資加給的公文不會這麼順利批下來，得等一段時間，新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星與土星齊聚工作宮位，在職場上立下汗馬功勞，受到上司與老闆的稱讚與重用，職務會往上調動。同時也有資格要求薪資待遇給與你較合理的待遇。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到逆行的水星影響，過去的戀愛對象欠了你一筆為數不少的金錢，此時會特別想把這筆債討回來，但對方避不見面。某些處女座為了喜歡的人，什麼錢都捨得花，卻也造成經濟負荷過重的問題。

健康運方面，木星、土星齊聚健康宮位，努力工作賺錢，身體也會付出許多代價，不但身形越來越發福，肝功能也越來糟，衍生出許多慢性疾病，如果不好好調整生活型態，會長期需要跑醫院、看醫生。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，與火星合相，同時在工作宮位的海王星相位良好，即將迎接新的職務，生活開始更加充實，新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的木星與土星相位良好，目前的感情已趨向穩定，兩人正在準備婚事。已經結婚或是感情穩定的天秤座，有懷孕的跡象，或是會收養毛小孩。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到逆行的水星影響，某個家人十分頑固，溝通不良，親子關係陷入冷戰。想搬家找新居的天秤座，容易被惡質的房東或仲介欺騙，這段時間暫時不要急著搬家為佳。

健康運方面，水星在命宮退行，同時新月與火星合相在命宮，有些老毛病一直無法改善，還越來越惡化。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，注意飲食衛生。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的天王星與戀愛宮位的海王星皆脫離不良相位的影響，與喜歡的對象會以非典型的伴侶模式交往，可能是遠距戀情，或是開放性的關係，雖然孤獨，卻又享受著自由。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，會想好好使用消費券做較為奢侈的享受，可能享受昂貴的美食，或是購買一些奢侈品。某些天蠍座薪資會有些微的調整，經濟狀況變得比較寬裕。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到在精神宮位逆行的水星影響，出門容易迷路，或是遇到奇怪的交通事故，使你受困在某個區域。交通工具也特別容易故障。這段時間需特別注意交通安全。

健康運方面，新月發生在精神宮位，與火星合相，同時水星又在精神宮位逆行，常常為了一點小事情內心糾結，睡眠品質不佳，常作噩夢，甚至罹患憂鬱症。新月期間，好好整理思緒，為自己的身心靈健康許願，可得平安喜樂。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時水星在人際關係宮位逆行，會與很久不見的朋友在某個場合重逢，雙方往來又再度熱絡起來。出社會好一陣子的射手座，會參加同學會，或是死黨的婚禮，回憶起很多往事。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，常常接觸到各種不同的工作型態，練就許多新的技術，此時身兼數職，要管理並且開發新的業務。某些射手座則是從事機動性較強的工作，需要在各處出差與外派。

感情運方面，金星進入命宮，有好感的對象突然主動問起你的聯絡方式，心中受寵若驚。感情穩定的射手座，與另一半多了許多相處的時間，雙方互動甜蜜，戀情升溫。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到退行的水星影響，交際應酬所需的花費過多，經濟狀況受到擠壓，生活會顯得有些拮据。購物時要容易發生糾紛，貨物不能使用卻不能退貨，白白浪費一筆錢。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會在此時接任一個新的職務或重要案件，然而受到水星同時在志業宮位退行的影響，交接或事務的執行並不太順利，許多問題必須謹慎處理。新月期間，可許下與工作、成就、事業有關的願望，可獲得良好能量的庇佑。

感情運方面，金星進入心靈宮位，同時在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，會對自己意想不到的對象產生好感，但你並不打算發展這段關係，只敢偷偷暗戀對方。感情穩定的摩羯座，對戀情特別低調，才不會被長輩干擾。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與土星雙雙脫離不良相位的影響，會開發許多副業，或多找份兼職，賺點外快，改善經濟狀況。某些摩羯座目前過著算是蠻富裕的生活，卻還是害怕錢不夠用，仍然勤儉持家。

本週須注意的部分

健康運方面，在健康宮位的冥王星受到逆行的水星影響，在高壓與忙碌的工作狀況下，容易造成身體的舊疾復發。注意水分的攝取，不要憋尿，此時容易產生泌尿系統發炎。

水瓶座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，會開始著手進行某個科目的作業或報告，但由於水星也同時在學業宮位退行，務必記得存檔與備份。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，最近有許多交際應酬的邀約，都會是令你感覺愉快的活動，除了與故交敘舊之外，還會認識許多新朋友，並收到許多讓你驚喜的禮物。

工作運方面，在命宮的土星與木星脫離不良相位的影響，目前事業與工作的壓力略微減輕，在職場的表現受到許多人肯定，但由於肩負許多重任，很多事情都不能鬆懈。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的冥王星受到遠行宮位逆行的水星影響，明明已經放下了的前情人，又從遠方捎來消息，使你繼續牽掛著對方。某些水瓶座會以遠走他鄉的方式，逃避一段不該發生的情感關係，心中卻始終惦記著這段愛戀。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會開始一項新的投資計劃，帳面上的資產會瞬間少掉很多，但未來可為你帶來一些被動性收益，新月期間，可許下與財務、投資相關的願望，可獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星進入志業宮位，過去累積的工作表現受到肯定，成為職場中倍受矚目的人物，承接一個人人稱羨的位置。某些雙魚座則是會暫時代理主管職的工作，讓你有表現的機會。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在慾望宮位退行，同時火星與新月在慾望宮位呈現合相。與前任情人的肉體關係藕斷絲連，卻不想再承擔情感包袱。感情穩定的雙魚座，則是與另一半在財務或親密關係上有些問題溝通不良。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到水星影響，會在一些場合碰見這輩子最不想再見面的人物，可能是伴侶的前任情人，或是過去曾佔你便宜的仇家，場面十分尷尬。

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