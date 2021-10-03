有多深情就有多絕情？戳破4星座的雙面秘密

【文‧科技紫微網】

在生活中，每個人隨著自身角色的不同，其實會有不同的個性，就像戴上不同的面具一樣。科技紫微網接下來要分析的這幾個星座，平時有多麼深情，未來就可能有多麼絕情，他們究竟是天使還是魔鬼呢？一起來探索他們的雙面秘密吧。

雙子座

擅長注意細節，又能甜言蜜語，很會哄戀人開心。他喜歡把日常點滴都與你分享，帶你去很多地方，跟你頻繁的聊天，和你一起編織著未來的藍圖。這些讓你覺得自己是特別的、被愛的。

只是，有時候雙子座愛你的程度其實比不上他的舊愛，但他卻能表演出很愛你的樣子，他不僅騙過你，也騙過他自己。尋求新鮮感才是他的目的；又或者有了新的寄託對象之後，對前任的深情也就隨著煙消雲散。

處女座

大家都知道雙魚座很深情，卻很少有人知道雙魚座的對宮－處女座，也是情到深處難自拔的代表。理智的人最瘋狂；冰山的下面隱藏著最洶湧的愛意。關懷雖深，化成言語就成了喋喋不休的挑剔與囉嗦。

然而，當你見識過處女座冷漠的一面後，才能體會到他們只有在愛你時才會為你著想。處女座很擅長權衡利弊，能夠及時為自己止損。一旦不愛了，或者出現更好的選項時，他會瞬間切換成一個理智得可怕的陌生人，好像以前發生的一切都與他無關。

水瓶座

水瓶座是注重個人體驗的浪漫派，他們的深情與絕情都在轉瞬之間。他拒絕繞遠路，一旦確認自己的心意就會熱衷於扮演英勇的愛情勇士，不達目的不罷休。只要夠喜歡，他可以一味遷就與容忍，一而再、再而三降低自己的底線。

可是如果水瓶座不喜歡你，不管你怎麼費力討好與付出，他們都不為所動。只要是被水瓶座拋棄過的前任，都會被水瓶座那副雲淡風輕的樣子氣得牙癢癢，甚至會懷疑他是不是從一開始就沒有愛過？

天蠍座

要說雙面人，怎麼可能不提到天蠍座呢。愛的時候最火熱，分的時候最冰冷，有多深情就有多絕情。愛的時候恨不得把你天天帶在身邊，事事都以你為重，似乎心甘情願為你變成另一個人。

天蠍座的愛恨是可以等量轉化的。不愛的時候，所有的愛前面都自動加上負號，沒有灰色的中間地帶。過去的種種只會讓他心煩，連多看一眼都不想，能分得多徹底就有多徹底。

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