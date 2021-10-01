轉運時機降臨！「4生肖」越到年底越幸運

【文‧科技紫微網】

今年轉眼已過了三分之二，回顧走過的時光，你是否留有某些遺憾？對未來，你又有什麼樣的期許？越到年底，大家對於好運的期待往往越高，科技紫微網今天就來公佈年底的好運生肖名單，快來看看自己有沒有上榜吧！

生肖蛇：機會增多

對於今年的生肖蛇來說，越到年底，機會越多。首先值得一提的是賺錢機會，經常聯繫的客戶和身邊的朋友都易為你帶來財機。就連新邂逅的愛情對象都會傾向於有權勢、地位、或對你的事業有幫助的人，他們會在工作上幫你創造捷徑，甚至會帶你翻開嶄新的篇章。

接下來的這段日子，越勤奮，機會越多。多踏出舒適圈，充實自我，在人際交往上下功夫，好運便會眷顧你。

生肖兔：能力翻倍

你一直極力想要向人證明你的能力，終於，你在這波好運中得到了不錯的表現機會，工作熱忱和行動力都提高不少。在財務方面，你的頭腦也將會清晰起來，與數字相關的工作能力易獲得他人的讚賞，而且生活中還會有意外進財的好事喔！

另外，這也會是對你的毅力的考驗期。不管接到怎樣的任務，只要有信心堅持下去，最終你都能交出一份漂亮的成績單，越堅持，越好運。

生肖雞：愛情甜蜜

幸福的大門即將打開！單身的你身邊會有不錯的人選出現，用心去感受，好好把握機會，便能展開一段新的戀情。有伴侶的你，與另一半的相處會邁入感情的黃金期，即使有小摩擦也能很快消除，而且這些小插曲有時還能讓你們感受到愛情的多姿多彩，對未來的路更加有信心。

越到年底，你越會對愛情充滿期待又信心滿滿。就這樣滿載著幸福，向未來出發吧！若能在細節上更體貼關懷對方，幸福會翻倍哦！

生肖豬：貴人運強

屬豬的你，越到年底貴人運越強。你的事業貴人將會是周圍的朋友們，你有機會透過他們獲得新的工作任務或賺錢機會，先前的焦慮與不自信將因此得到不小的緩解。單身的你在愛情方面有機會因朋友介紹而結識好對象；有伴侶的你，則易在朋友安排的聚會中，與另一半的感情大幅增溫。

由此來看，想要穩住年底的好運，就記得和身邊的朋友們保持聯繫，好好的維護友誼，它將會帶給你大大的驚喜。

你的生肖在這一波的名單裡嗎？沒有也不要灰心，有起有落才是生活的常態！希望大家都能把握住年底的好運，順利達成目標，不留任何遺憾！

【延伸閱讀】

●超前布局！事業財運即將好轉？

●靈魂感應，你注定有浪漫婚緣？





