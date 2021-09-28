10月財運最旺5星座排行：處女座獎金入袋量提升 第一名整體運勢大開

在眾星漫長的逆行之後，來到了美好的十月，冥王星順行於10月7日的摩羯座、土星順行於10月11日的水瓶座、水星順行於10月18日的天秤座，及木星順行於10月18日的水瓶座。大家2021年辛苦的日子也將過一大半了，相信各位的未來，都將出現美好的曙光，在10月的財運，勢必能出現新的一翻榮景，在此就來看看財運排行的前五名星座為何！

第五名:摩羯座

摩羯在10月的上半月會比較辛苦，不過到了下半月開始，會有幸運來相伴，因此努力是值得的。許多事都得親力親為，也得承擔很多壓力，但好在事情都能得到緩解，特別是在正財方面，因為事業辛苦不容易，摩羯也有所體認，所以會很認份的把事努力做好，正所謂有付出就有代價，正財收獲滿滿，同時得到很多資源，好好運用商業頭腦，能為您的財庫裝進滿滿的財富。

第四名:處女座

處女座的朋友們，在上半月雖然有受到水逆的影響，特別是靠口才賺錢的業務人員，或許業績表現有點不盡理想。不過這個月也受惠於火星，在賺錢方面容易特別積極且有想法，只要不怕辛苦也不怕吃苦的人，在下半月開始，水逆消失之際，會發揮比平常更優秀的表現。流利的口才能更能好好發揮，頭腦想法更加靈光，詼諧的機智也贏得主管及客戶欣賞，獎金入袋量更加提升。

第三名:金牛座

金牛們在10月份，有機會跟另一半共同理財，而一起創造財富，或因另一半的緣故，獲得額外的財富 ; 若是有與他人合作投資的，獲得收益的機會大增。投資方面有出現很多的想法，投機的念頭也會增加，只要有付出行動的，賺得財富的可能性也大增，也更容易解套。隨著好運的增加，也許收入會跟著增加，但要記得，好運來得快，去得也快，要懂得珍惜身邊的一切。

第二名:天蠍座

10月份的天蠍們，在正財金錢方面更顯得順利，若要找工作的，很有機會求職成功 ; 兼職的工作方面，雖然不至因此大富，但若是經濟上需要得到緩解的人，也能順利的賺到一筆財富 ; 擴展事業版圖者，也很有機會找到合作者來共同開發市場。而此時若有從事其它如藝術、娛樂或經營買賣古董珠寶者，則有機會迎來好的賺錢機會

第一名:射手座

射手們在10月份整體運勢都會一起提升，包括財運接連出現好運氣，還有獲得財物的能力會跟著提升，舉凡工作效率提升、業績成長、獲得加薪的可能、獎金提高的機會，若對自己有興趣的事能深入鑽研，雖然是全力投入其中，不過會因此忘記辛苦而獲得不菲的回報。另外也有機會獲得好人緣、事業運，家庭和樂、身體健康等等的情況。