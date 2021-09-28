10月星座塔羅運勢：雙子廣結善緣 射手副業生財

【文‧科技紫微網】

10月的一開始就是處在水逆期間，直到10月中旬才會送走水逆，想必不少人對這個月的運勢憂心忡忡。在這個月還會有好事發生嗎？如何克服水逆帶來的負面能量？讓科技紫微網的塔羅運勢為你指引一條明路吧！

牡羊座

塔羅牌：隱士（逆位）

本月塔羅給牡羊的啟示是「堅定」。這是很容易受到干擾的一個月，聽幾句閒言閒語就心煩意亂。工作上如果有需要團隊合作的部分，可能會比較吃力。好在這個月有長輩或前輩能提供幫助，不一定會實際指導你，但卻能以身作則給你一些啟發，讓你更清楚、堅定自己的立場。所以如果遇到任何麻煩，不要聽別人你一言我一語干擾自己的判斷，請教身邊比較有智慧的長者是更明智的做法。

10月事件預測：

1、收到聚會邀請，但你不太想參加。

2、臨時發現自己還有工作沒有處理完成。

3、與親朋好友因觀點不一致而吵架。

4、投遞的出去的履歷沒有回音。

5、打腫臉充胖子，衝動消費。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

金牛座

塔羅牌：錢幣七

本月塔羅給金牛的啟示是「休養」。行有餘力的話不妨找時間放鬆身心，先前所忙的事情在本月能夠獲得部分收穫，也給了你們一個喘息的機會，可以暫時停下來想想下一步要做什麼。因為這種輕鬆只是暫時的，未來仍需蓄力再發。此外錢幣七也意味著本月會有較大的金錢波動，可能是收入，也可能是支出。你需要應該更慎重地考慮如何使用，一旦規劃得宜，會為你帶來更多的獲益。

10月事件預測：

1、得到考證照或工作機會。

2、原定的報酬有縮水或延期支付的可能。

3、購買的電子產品出現故障。

4、和老同學或老朋友。

5、被要求做某個專案的總結或規劃。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

雙子座

塔羅牌：聖杯六

本月塔羅給雙子的啟示是「回饋」。聖杯六意味著簡單的快樂，本月人際關係融洽，你們可能會受到特別的照顧。在人和人的互動中收穫暖暖的愛意與感動，一個小禮物或者是一句稱讚的話，都能讓你們心情好起來。本月可能會有人向你需求幫助，贈人玫瑰，手有餘香。不要吝嗇，慷慨一點。有時候付出三分，在日後會收穫更多的回報。

10月事件預測：

1、偶然遇到初戀情人或者舊情人。

2、交往中的人關係不平等，容易因此吵架。

3、開始一項新技能學習計劃。

4、與朋友或同事解開誤會，冰釋前嫌。

5、被虛假消息矇騙，損失錢財。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

巨蟹座

塔羅牌：權杖騎士

本月塔羅給巨蟹的啟示是「慎言」。這是很有衝勁的一個月，之前拖延的事情會在本月趕工進行。你們可能有些厭倦一成不變的生活了，換個新造型、新環境讓你躍躍欲試。不止工作，愛情也是，有些人甚至一改往日含蓄的作風，變得積極主動許多。交往中的人不妨來趟防疫輕旅行，讓戀情大增溫。只是要在語言上多加注意，不論在什麼場合，說話太直會給人留下不好的印象喔！

10月事件預測：

1、因為出遊得到快樂。

2、完成超出預期的KPI。

3、跟同事因意見不合鬧矛盾。

4、工作馬虎，小細節上頻頻出錯。

5、日常花銷增多，有意料之外的支出。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

塔羅牌：皇后

本月塔羅給獅子的啟示是「收穫」。你們向來很會享受，這個月更會利用購物、遊玩等方式犒賞自己，也願意花心思打扮自己，也因此產生更多開銷。單身者本月會對外貌條件突出的對象很有好感，主動展現熱情。交往中的人則有喜訊，被求婚、結婚、懷孕等機率不小。本月有貴人運，多接近成熟慷慨的女性，能夠給你很多幫助。

10月事件預測：

1、有異性約你一起看電影。

2、收到一筆訂金或獎金。

3、有購置不動產的打算。

4、不太會看同事或老闆的眼色。

5、睡眠品質不佳，精力無法集中。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

處女座

塔羅牌：倒吊者

本月塔羅給處女的啟示是「主動」。這個月處女座總運平平，各方面發展相對緩慢，甚至可能陷入瓶頸，沒有什麼大進展。越是這種情況就越容易懶散，自以為觀望，其實是找藉口止步不前。如果很難主動努力，乾脆換個環境，逼自己走出舒適圈。執著於自己不擅長的領域苦苦經營，不如痛快放手，尋找適合的定位、換個角度再出發。

10月事件預測：

1、朋友替你介紹對象或者家人安排相親。

2、忙於工作忽略伴侶，引發爭吵。

3、自信心受到閒言閒語的打擊。

4、投資獲得不錯的收益。

5、消費支出超出預算。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

天秤座

塔羅牌：節制（逆位）

本月塔羅給天秤的啟示是「自制」。這是不夠理智的一個月，工作和生活都容易因為個人的情緒不穩而處理失常。溝通不良或適應不良的情況頗多，或是與人意見不合時無法順利協調。其實要從你自己做起，擁有更穩定的自制力，判斷才不至於失誤，更妥善地處理生活中的各種事情。

10月事件預測：

1、來一趟小旅行。

2、工作中累積的負面情緒太多，忍不住抱怨。

3、與同事溝通時不耐煩，造成人際關係危機。

4、無法集中注意力學習。

5、過度運動或過量飲酒為身體帶來傷害。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

天蠍座

塔羅牌：戀人

本月塔羅給天蠍的啟示是「挑戰」。這是比較遊刃有餘的一個月，雖然有點多愁善感，但總體來說還算過得自在。戀人牌顧名思義與愛情有關，天蠍座本月不僅戀愛關係會有不錯的進展，也能受益於和諧、互信的人際關係。只是單身要注意規避爛桃花。工作上，不要埋頭努力，最好結合身邊的人際資源，利用人脈來打通關係，說不定會有更上一層的發展。

10月事件預測：

1、單身者順利脫單，或者與前任復合。

2、交往中的人有機會見對方家長。

3、與客戶進一步鞏固合作關係。

4、從朋友同事口中聽到商機。

5、衝動消費，買到華而不實的東西。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

塔羅牌：惡魔

本月塔羅給射手的啟示是「沉著」。本月你們很容易感到不滿、不滿足。賺錢的慾望強烈，不甘心只領一份死薪水，開始蠢蠢欲動忙副業，想要多方來財。有動力是好事，但是只抱著投機取巧的心態就會栽跟頭，反而不如沉著以待。單身者想戀愛卻又我行我素，交往中的人容易眼紅別人的幸福。惡魔這張牌是在告訴你，可以合理運用自己的慾望，但也要珍惜你所擁有的。

10月事件預測：

1、遇到心儀對象，但卻沒有耐心去了解對方。

2、因戀人的失誤或忘記某件事情而生氣。

3、工作超時，影響睡眠，透支身體健康。

4、能夠準確理解主管的意圖，高效率完成工作。

5、月中以後有機會從工作上獲得一筆意外收入。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

摩羯座

塔羅牌：聖杯七

本月塔羅給摩羯的啟示是「選擇」。運勢起伏較大，雖然有眾多的選擇機會，卻很容陷入混亂之中，引發逃避心理。藉由酒精、遊戲、網路等管道來逃避現實問題，不加控制的脾氣會破壞你的感情，過度的懶惰會影響你的工作，冒失的投資行為會讓你遭受損失。聖杯七的出現是在提醒你，需要儘快調整你的生活狀態，放棄一些不切實際的幻想，先做再說。

10月事件預測：

1、發現有人一直都在欺騙自己。

2、因為日常瑣事與伴侶發生爭執。

3、工作狀態不佳，有臨時加班的可能。

4、睡眠品質不佳，無法集中精神。

5、有人邀請你合夥做生意或投資。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

塔羅牌：力量

本月塔羅給水瓶的啟示是「耐心」。本月不管是愛情、事業、財富，保持活力，用充沛的精力和愉悅的心情去對待，都能獲得更好的結果。很多事情的主動權慢慢回到你手上，這種可支配的掌控感讓你對自己充滿信心，做事更有行動力。但是光有行動力是不夠的，決定你能把事情做到什麼程度的關鍵因素，是耐心，就像牌中柔弱的女性竟馴服了獅子，以柔克剛便是你的課題。

10月事件預測：

1、與自信、有魄力、耐看型的對象特別有緣。

2、交往中的人逐漸感覺到戀人很依賴你。

3、無心之說傳到上司的耳朵裡引起不滿。

4、聚會增多，人情往來開銷增多。

5、生意人有機會打開新的市場。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：權杖二

本月塔羅給雙魚的啟示是「出發」。本月適合開展新計劃，也帶著一絲隱性的競爭與對峙。有些事情在本月會取得階段性的成績，但你們並沒有因此感到滿足。反而會覺得自己得不到回應而倍感孤獨。像是單身者擔心自己遇不到合適的對象，實際上是自己太挑剔了；或是抱怨工作繁瑣又枯燥，其實換工作的主導權就在你手裡。這個月你們要學會付諸行動，就從拒絕抱怨開始吧！

10月事件預測：

1、因為猶豫而錯過某個人，後悔不已。

2、公司內部有人員調動，小道消息滿天飛。

3、被公司安排出差或支援。

4、睡眠品質不佳，精力無法集中。

5、萌生開啟副業的想法。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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