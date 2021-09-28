今年最後一波水逆！揭12星座的「注意提點」誰犯小人、遇口舌糾紛

【文‧科技紫微網】

水逆又現身啦！從9月27日到10月18日就是今年最後一次水逆期間，敏感一點的人可能已經開始感受到一些負面的能量。像是計劃被打亂、變得敏感念舊等等…各星座有哪些需要注意的地方呢？科技紫微網馬上帶你來了解。

火象星座

牡羊座：水星來到你們的對宮，要特別注意一切人際關係。尤其在在語言溝通上，容易傳達錯誤，例如表達方式有問題，或是在沒有聽懂的情況下貿然行動，最後鬧烏龍，影響工作進度。情侶之間吵架，容易翻舊帳等等。建議你要就事論事，翻舊帳只會越吵越凶。

獅子座：水星來到你們的第三宮，會處於一種比較被動地的位，被別人的情緒牽著走。感情上有忽冷忽熱的趨勢，喜歡用言辭上試探對方，這並不利於感情的發展哦！另外也容易受到兄弟姐妹、親朋好友的干擾而焦慮，變得愛比較，要穩定心情，不要逞口舌之快。

射手座：水星來到你們的十一宮，常把時間花費在別人身上。協助同事完成工作、幫助朋友解惑、出面替親戚處理麻煩等等。有些事會帶給你成就感，而有些事情就為你帶來更多的麻煩。當外界的瑣事已經嚴重干擾你的行程，甚至你的思緒，這時學會拒絕很重要。

土象星座

金牛座：水星來到你們的第六宮，需要特別留意職場上的變動。像是公司內部進行調整，部分不景氣的行業甚至面臨裁員危機，如果已經嗅到了一絲危險氣息，可以開始物色其他工作了。另外這時容易陷入小團體的權利鬥爭，可能會干擾你完成自己的工作，或是害你臨時加班。

處女座：水星來到你們的第二宮，意味著財務上的變動，例如應收的款項會延後支付，或者薪水獎金一波三折等等。另外你需要注意保護好自己的個資，以防發生信用卡被盜刷之類的事情。這段時間，儘量就不要借錢出去，否則可能比較難收回來喔！

摩羯座：水星來到你們的第十宮。在工作上會面臨比平時更多變動。主管臨時起意的決策變動，或者客戶要求改動專案方向，甚至取消訂單等，都可能讓你陷入一種反覆修改的被動狀態。穩定心情，把情緒先放在一邊，專心解決問題。

風象星座

雙子座：水星來到你們的第五宮，在感情上很可能誤解對方的意思，或者受騙。特別需要注意的是，對於剛認識不久，但有意發展的對象，需要確認對方是否單身，以及他向你透露的個人資訊的正確性，不要傻傻的對方說什麼你都信。

天秤座：水星來到你們的命宮。免不了有一番懷舊傷感。有機會跟過去的老同學、老朋友敘舊，單身者有機會藉此開始戀情。工作上有困擾的人，試著聯繫以前的同事、主管，客戶，說不定對方會給你意料之外的幫助喔！生活上小心丟三落四，最好常常「點名」你的週邊物品避免遺失。

水瓶座：水星來到你們的第九宮，這個月你們可能時常會有頭大的感覺，很多事情都擠在一起等著你去處理，需要花錢的地方也變多了。這讓你們開始思考一些宏觀的問題，像是活得這麼累到底為了什麼？有時還因此變得沮喪。其實都是些小事，只是因為堆在一起讓你心煩意亂罷了，照常生活，沒必要想那麼多。

水象星座

巨蟹座：水星來到你們的第四宮，可能需要處理房屋與家人健康問題。如果有買房裝修的事宜需要處理，盡量等到水逆後，不然可能會遇到一些讓你感到煩躁的小麻煩喔！另外，如果有時間的話，可以抽空陪陪父母做個體檢，關心長輩的健康，盡盡孝心。

天蠍座：水星來到你們的十二宮，變得比較敏感，想很多有的沒的問題，也會想起舊情人，不只影響睡眠品質，還會有惡性循環。職場上最好要揪出那些沒有解決的問題，一一解決。例如一直閒置未完成的工作，或者挪用了什麼東西要及時歸還，否則容易被小人抓到小辮子。

雙魚座：水星來到你們的第八宮，需要特別注意跟伴侶、金錢相關的事情，尤其要規劃好金錢開銷，避免情緒化消費。最近如果有在計劃結婚、買房，與另一半商量時最好坦誠一點、細心一點，否則可能會引發爭吵，影響兩個人的感情。

最後還是跟大家提醒一下，其實水逆是正常現象，不必過度放大它的危險程度，在水星逆行期間保持心情穩定，仍然可以應對自如，甚至乘勢而起喔！

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