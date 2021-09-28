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心理測驗／到新職場想與誰搭檔？ 瞭解你最適合的團隊角色

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人都有屬於自己的才能，能在團隊中有所貢獻。圖片來源／ingimage
每個人都有屬於自己的才能，能在團隊中有所貢獻。圖片來源／ingimage

天生我才必有用，每個人一定有屬於最適合自己的一個位置。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己在團隊中，最適合扮演什麼樣的角色。

請問：你到了一個新職場，必須跟下圖四個人其中一位共事。請問你會選擇誰？

假設你到了新職場，想與圖中的哪一位搭檔呢？圖擷取自占TV
假設你到了新職場，想與圖中的哪一位搭檔呢？圖擷取自占TV

A 冷靜的中年男性

B 眼光銳利的女性

C 笑容親切的女性

D 有活力的年輕男性

選擇A冷靜的中年男性的你，是位融合團隊的無名英雄。中年男性象徵著包容力，反映出你有沉穩的性格及寬廣的視野，並且懂得以誠意待人。在你平時的努力下，或許享受到鎂光燈的人不是你，但團隊之所以得以融洽向前，你絕對是非常關鍵的一個角色。

選擇B眼光銳利的女性的你，是團隊裡的軍師角色。你是個認真，意志力堅強的人，碰到任何狀況都能迅速反應，並擬定好計畫展開作戰，是團隊中倚賴的策略家。由於你的個性也不會放任他人不管，因此有許多人受過你的照顧，更是對你死心塌地。

選擇C笑容親切的女性的你，是團隊中的氣氛大師。綻放笑容，象徵社交力的女性，反映出你正向、具有服務精神的個性。只要能讓別人開心，你自己也會不自覺地感到愉悅，因此在團隊中，是能創造出快活氣氛的人。或許在眾人眼中，你早已是大家傾慕的對象。

選擇D有活力的年輕男性的你，是團隊中的領導角色。年輕男性展現出的自信和積極氛圍，反映出選擇這個人物的你，有著強烈自我主張，說什麼就做什麼，且勇於挑戰的性格。即使遭遇失敗，也很快能找出正面看待的方法，因此讓你來帶領眾人前進，可說是再適合不過了。

心理測驗 職場

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