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正直男「星座+血型」TOP5 處女男加這血型還是完美主義者

聯合新聞網 / 綜合報導
透過星座和血型，就能找出哪些組合是個性誠懇的男性。圖片來源／ingimage
透過星座和血型，就能找出哪些組合是個性誠懇的男性。圖片來源／ingimage

在感情世界裡頭，每個人都希望另一半能夠以真誠相待，不希望對自己有所欺瞞。日本網站「愛カツ」就以星座和血型分析男性，選出五種最不輕易說謊的組合，讓另一半可以安心踏實地共處。

第五名 天秤座+AB型

天秤座+AB型的男性有著認真的性格，並具有挑戰精神。雖然有些自我的堅持，不過算知道分寸，會願意坦承告知自己的想法。不過他們非常注重既定原則，對自己及他人都相當嚴厲，不會輕易做出讓步。

第四名 金牛座+O型

金牛座+O型的男性會快速做出決定，並且絕對地遵守。這份豪氣，讓這類男性受到不少後輩的仰慕。雖然對異性並不是那麼積極地追求，但非常重義氣，且誠懇直爽，因此有很多男性同伴。

第三名 雙魚座+A型

雙魚座+A型的男性是個「天生的No.2」，非常善於從旁支援他人。由於做事謹慎誠懇，因此他們不容易獲得鎂光燈。然而敏銳性格，加上能看透全局的宏觀視野，讓他們能夠迅速掌握各種狀況，是值得信賴的對象。

第二名 摩羯座+O型

摩羯座+O型的男性認真且誠實，習慣理性思考，並有著強烈的責任感與行動力。或許對周圍的人而言，是有些不好應付的對象，然而只要稍微瞭解後，就能感受到魅力所在。

第一名 處女座+A型

處女座+A型的男性在精神層面上非常自立，會好好地謹守本分，有著該怎麼做就怎麼做的老實性格。由於追求完美主義，連小地方都會注意到，因此容易在女性之間受到歡迎。

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