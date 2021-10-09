每日星座運勢／牡羊投資宜長遠規劃 主動追求愛情

2021-10-9

牡羊座

愛情出現小巔峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！

事業運：★★★☆☆

心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。

財運：★★★☆☆

適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00翡翠綠

開運方位：正北方向

金牛座

神清氣爽的日子。

整體運：★★★★★

貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。

愛情運：★★★★★

容易遇到主動向你示好的異性，曖昧的氣氛濃郁，只要稍稍主動就易催生出戀情。

事業運：★★★★☆

做事情很有方向感，一旦確定了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00葡萄紫

開運方位：正北方向

雙子座

看起來神清氣爽精神好，易有收穫。

整體運：★★★★★

女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣哦！只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多機會與異性朋友談天玩樂，好好把握好桃花；戀愛中的人可考慮結婚事宜。

事業運：★★★★★

如果想尋找一位與你在事業上、在生活上有人生共鳴的朋友，今天要珍惜一切交流的機會。

財運：★★★★☆

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00橄欖綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

整體運：★★★☆☆

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

愛情運：★★★★☆

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

事業運：★★★☆☆

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

財運：★★★☆☆

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

獅子座

留意身心健康是關鍵。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心小摩擦被激化喔！

事業運：★★★☆☆

精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。

財運：★★★★☆

小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00白鋼銀

開運方位：正東方向

處女座

為了愛，趕快出擊吧。

整體運：★★★★☆

雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，在開心快樂中結下一段良緣。

事業運：★★★☆☆

總有忙不完的事，別只顧著往前衝，也給自己安排一些娛樂活動，放鬆身心。

財運：★★☆☆☆

在理財上欠缺理智，胡亂整頓，雜亂無章，易破財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

天秤座

諸事順利，心情相當不錯。

整體運：★★★★☆

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

事業運：★★★☆☆

貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。

財運：★★★★☆

財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

天蠍座

有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

整體運：★★★★★

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

直覺力頗強，對一些事情極具危機感，若能很好地運用資源可獲得強大的助力。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00芥末黃

開運方位：東北方向

射手座

面子大於裡子。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

桃花運強，會有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會。

事業運：★★★☆☆

忙碌的狀態，比較容易讓你產生成就感，而今天乃清閒之日，就會讓你有些無所適從。

財運：★★☆☆☆

不要放太多的現金在身邊，少點玩樂機會方可降低散財指數。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00羽絨白

開運方位：東北方向

摩羯座

多聽聽他的聲音。

整體運：★★★★☆

容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。

愛情運：★★★☆☆

已婚者眷戀居家生活，無意介入外界的種種紛擾；單身者容易結識趣味相投的異性朋友。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，心情愉快的一天，身邊的人也受到你的感染。

財運：★★★★☆

錢財來得快，積蓄會越來越多。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：西南方向

水瓶座

運勢旺盛，及時把握別錯過。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。

財運：★★★★☆

經濟壓力減小，賺錢管道多。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

雙魚座

易成為眾人矚目的焦點，很有優越感。

整體運：★★★★★

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關證券的訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

愛情運：★★★★☆

對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。

事業運：★★★★★

精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00咖啡棕

開運方位：正西方向





