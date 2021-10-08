每日星座運勢／巨蟹給自己多點時間 學習專業知識
2021-10-8
牡羊座
適時的改變也是一種情調。
整體運：★★★★☆
平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。
愛情運：★★★★☆
恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！
事業運：★★★☆☆
今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！
財運：★★★☆☆
花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-09:00乳酪白
開運方位：西南方向
金牛座
宜靜不宜動，急於求成易出錯。
整體運：★★★☆☆
今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更能感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。
愛情運：★★★☆☆
夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。
事業運：★★★☆☆
工作較為平順，明顯的錯誤倒是不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。
財運：★★☆☆☆
金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等，但不至於有大礙！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00朝霞紅
開運方位：東南方向
雙子座
放輕鬆，別給自己太大的包袱。
整體運：★★★★☆
今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。
愛情運：★★★☆☆
運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。
財運：★★★★☆
你能趁勢擴大財源，財富會出現暴增；也要注意及時剎車，以防外部環境的驟變！
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：04:00-06:00睡蓮紫
開運方位：正北方向
巨蟹座
照本宣科更適合今天的你。
整體運：★★★☆☆
工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。
事業運：★★★☆☆
沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。
財運：★★★★☆
積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00櫻桃紅
開運方位：東北方向
獅子座
事情的輕重緩急，把握得恰到好處。
整體運：★★★★★
繁忙的工作並未讓你感到無所適從，哪些事情應該先做，哪些事情應該後做，你都有分寸，自然能夠輕鬆處理。你透露出一股成熟的魅力，讓人覺得有安全感，若能加入一些幽默的元素，許多不錯的異性會被你深深吸引。
愛情運：★★★★☆
單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！
事業運：★★★★★
事業運還不錯，但是比較適合動態、競爭等類的工作，表現比較突出。內勤工作者不容易感受到好運。
財運：★★★★☆
財運不錯，適合暗中理財，例如：藏藏私房錢；也有機會得到意外的禮物。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-19:00夕陽橙
開運方位：正西方向
處女座
想像力豐富，增強行動力。
整體運：★★★☆☆
對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。
愛情運：★★★☆☆
已婚者容易被對方誤會，對方時常懷疑你，你可別生氣，用你的柔情感化他吧！
事業運：★★★☆☆
思路總感覺打不開，特別是腦力工作者易遇到創作瓶頸。與其冥思苦想，不如暫時先放下工作，讓心境開闊些。
財運：★★★☆☆
大手筆投資宜多請教有經驗的長輩。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00苔蘚綠
開運方位：正北方向
天秤座
不要把事情想得太複雜，保持平常心。
整體運：★★☆☆☆
愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。
愛情運：★☆☆☆☆
別因為忙自己的事而忽略了另一半，冷落對方很容易發生衝突；戀愛中人感情進展較慢。
事業運：★★★☆☆
事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。
財運：★★★☆☆
有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-07:00桐花白
開運方位：正東方向
天蠍座
情緒略有起伏。
整體運：★★★☆☆
愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。
愛情運：★☆☆☆☆
頻頻爭執不合的一天，盡可能保持距離以策安全。
事業運：★★★☆☆
工作態度夠積極，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。
財運：★★★★☆
正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：16:00-18:00淺海藍
開運方位：東北方向
射手座
與人配合才能讓工作取得進展。
整體運：★★☆☆☆
事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。
愛情運：★★★☆☆
夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。
事業運：★★☆☆☆
容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。
財運：★★☆☆☆
想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-16:00萊姆黃
開運方位：正北方向
摩羯座
管理好情緒，留意身心健康。
整體運：★☆☆☆☆
今天沒有什麼心情理財，身體不舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。
愛情運：★★★☆☆
心情不好時，千萬別把壞脾氣發洩在情人身上，小心對方受不了你而躲著你唷！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，問題特別多，是個壓力重重的一天，尤其是對上司溝通時要謹言慎行，不要一意孤行，聽話點問題就少一點。
財運：★☆☆☆☆
精神壓力大，財運不顯，莫任意胡為，否則財務破洞會不斷加大。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-11:00珊瑚橙
開運方位：正東方向
水瓶座
用心做事才能有收穫。
整體運：★★★★☆
今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。
愛情運：★★★☆☆
感情進展不順，有些感情當斷則斷，糾纏不清對彼此都是一種傷害。
事業運：★★★☆☆
工作推進不太順利，適合把主力放在研究、分析、自我反省上，別急於執行。
財運：★★★★★
事業上有增資擴充的慾望，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：17:00-18:00祖母綠
開運方位：東南方向
雙魚座
與伴侶互動應用心。
整體運：★★☆☆☆
對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。
事業運：★★☆☆☆
切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。
財運：★★★☆☆
財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00墨玉綠
開運方位：正西方向
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