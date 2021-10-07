每日星座運勢／金牛沉浸在表面甜蜜 恐失良好姻緣
2021-10-7
牡羊座
處事冷靜理性，顯得很有決斷力。
整體運：★★☆☆☆
今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。
愛情運：★★☆☆☆
感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給他鼓勵。
事業運：★★★★☆
運勢大好，有利在外辦事，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。
財運：★★☆☆☆
財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-24:00珠貝白
開運方位：東南方向
金牛座
桃花齊放，易致眼花撩亂！
整體運：★★★★★
桃花漫天飛舞，面對異性的寵愛可別因此暈頭轉向，一味沉浸在表面的甜蜜中，恐會錯失良好姻緣；今天還是先為自己的開銷做好預算吧，應控制自己花錢不超出預算；工作中應少說多做，兢兢業業的工作態度會讓你獲得良好的風評。
愛情運：★★★★★
動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂傷來博取同情吧！
事業運：★★★★☆
事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把分內之事完成。
財運：★★★☆☆
有賺錢的機運，但花錢慾望強烈，錢財難留住，賺得多，花得也多。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：15:00-17:00可可棕
開運方位：西北方向
雙子座
易有好運氣的日子。
整體運：★★★★☆
單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。
愛情運：★★★★☆
愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。
事業運：★★★☆☆
在待人接物上要再收斂、圓融一些！幸好你最近的直覺挺準的，能迅速找出有利於你的人事物，因此更應懂得把握機會，善加利用。
財運：★★★★☆
財運不錯，可做短期投資。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-22:00瑪瑙黑
開運方位：東南方向
巨蟹座
對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。
整體運：★★★☆☆
工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。
愛情運：★★★☆☆
與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！
事業運：★★☆☆☆
顯得憂心焦慮，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。
財運：★★★★☆
只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-10:00櫻桃紅
開運方位：正東方向
獅子座
融入群體才能趕走壞心情。
整體運：★★☆☆☆
情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。
愛情運：★★☆☆☆
單身者別抱著遊戲愛情的心理談戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。
事業運：★☆☆☆☆
工作中不宜強出頭，適合扮演配合者的角色，依計行事，循規蹈矩可順利度過。
財運：★★☆☆☆
投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00萊姆黃
開運方位：東南方向
處女座
沒有度不過的難關。
整體運：★☆☆☆☆
難度系數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。
愛情運：★★☆☆☆
結識異性的機會不多，但有機會與舊情人相遇，如果雙方愛意還在，不妨好好把握機會唷！
事業運：★☆☆☆☆
工作進度恐有停頓、停擺的跡象，多是不滿情緒造成，急需擺正心態，積極應對。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，忌與酒色財氣沾上邊，特別要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-08:00琉璃銀
開運方位：西北方向
天秤座
運勢低潮期。
整體運：★★☆☆☆
今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習態度積極，若能虛心請教，課業上的突破會更加明顯。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻之間容易發生冷戰，壓抑的氣氛讓愛情減分；戀愛中的人溝通時間增多，但各持己見。
事業運：★★★☆☆
對很多事物都抱持著隨緣的態度，良好的心態也讓你收獲到意外的驚喜。
財運：★★☆☆☆
對於投資獲利莫抱持過高期望。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：12:00-13:00墨玉綠
開運方位：正東方向
天蠍座
心靈的交流會讓今天變得更充實。
整體運：★★★★☆
桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。
愛情運：★★★★☆
單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！
事業運：★★★☆☆
工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。
財運：★★★★☆
財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00珊瑚橙
開運方位：東北方向
射手座
別讓愛你的人等得心越來越慌。
整體運：★★★☆☆
感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。
愛情運：★★☆☆☆
愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。
事業運：★★★☆☆
放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。
財運：★★★★☆
偏財運不錯，可小賭玩樂一番！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：20:00-22:00羽絨白
開運方位：正北方向
摩羯座
運勢頗佳。
整體運：★★★★☆
今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。
愛情運：★★★★☆
你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！
事業運：★★★★☆
力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。
財運：★★★☆☆
普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：17:00-18:00寶石藍
開運方位：西南方向
水瓶座
做好應急措施，才能萬無一失。
整體運：★★★☆☆
單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。
愛情運：★★★★☆
適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！
財運：★★★☆☆
置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：05:00-07:00蘭花紫
開運方位：東北方向
雙魚座
釋放下感情的壓力。
整體運：★★★☆☆
兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。
愛情運：★★★★☆
可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！
事業運：★★☆☆☆
要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。
財運：★★☆☆☆
今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-23:00芒果黃
開運方位：東南方向
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