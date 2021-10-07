每日星座運勢／金牛沉浸在表面甜蜜 恐失良好姻緣

2021-10-7

牡羊座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★☆☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給他鼓勵。

事業運：★★★★☆

運勢大好，有利在外辦事，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00珠貝白

開運方位：東南方向

金牛座

桃花齊放，易致眼花撩亂！

整體運：★★★★★

桃花漫天飛舞，面對異性的寵愛可別因此暈頭轉向，一味沉浸在表面的甜蜜中，恐會錯失良好姻緣；今天還是先為自己的開銷做好預算吧，應控制自己花錢不超出預算；工作中應少說多做，兢兢業業的工作態度會讓你獲得良好的風評。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂傷來博取同情吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把分內之事完成。

財運：★★★☆☆

有賺錢的機運，但花錢慾望強烈，錢財難留住，賺得多，花得也多。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00可可棕

開運方位：西北方向

雙子座

易有好運氣的日子。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

事業運：★★★☆☆

在待人接物上要再收斂、圓融一些！幸好你最近的直覺挺準的，能迅速找出有利於你的人事物，因此更應懂得把握機會，善加利用。

財運：★★★★☆

財運不錯，可做短期投資。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

巨蟹座

對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

事業運：★★☆☆☆

顯得憂心焦慮，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

財運：★★★★☆

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00櫻桃紅

開運方位：正東方向

獅子座

融入群體才能趕走壞心情。

整體運：★★☆☆☆

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別抱著遊戲愛情的心理談戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。

事業運：★☆☆☆☆

工作中不宜強出頭，適合扮演配合者的角色，依計行事，循規蹈矩可順利度過。

財運：★★☆☆☆

投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00萊姆黃

開運方位：東南方向

處女座

沒有度不過的難關。

整體運：★☆☆☆☆

難度系數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。

愛情運：★★☆☆☆

結識異性的機會不多，但有機會與舊情人相遇，如果雙方愛意還在，不妨好好把握機會唷！

事業運：★☆☆☆☆

工作進度恐有停頓、停擺的跡象，多是不滿情緒造成，急需擺正心態，積極應對。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，忌與酒色財氣沾上邊，特別要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00琉璃銀

開運方位：西北方向

天秤座

運勢低潮期。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習態度積極，若能虛心請教，課業上的突破會更加明顯。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生冷戰，壓抑的氣氛讓愛情減分；戀愛中的人溝通時間增多，但各持己見。

事業運：★★★☆☆

對很多事物都抱持著隨緣的態度，良好的心態也讓你收獲到意外的驚喜。

財運：★★☆☆☆

對於投資獲利莫抱持過高期望。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00墨玉綠

開運方位：正東方向

天蠍座

心靈的交流會讓今天變得更充實。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。

愛情運：★★★★☆

單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！

事業運：★★★☆☆

工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。

財運：★★★★☆

財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

射手座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。

事業運：★★★☆☆

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00羽絨白

開運方位：正北方向

摩羯座

運勢頗佳。

整體運：★★★★☆

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

愛情運：★★★★☆

你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！

事業運：★★★★☆

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

財運：★★★☆☆

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00寶石藍

開運方位：西南方向

水瓶座

做好應急措施，才能萬無一失。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！

財運：★★★☆☆

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00蘭花紫

開運方位：東北方向

雙魚座

釋放下感情的壓力。

整體運：★★★☆☆

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

愛情運：★★★★☆

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

事業運：★★☆☆☆

要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00芒果黃

開運方位：東南方向





