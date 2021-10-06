每日星座運勢／摩羯投資的機遇不錯 不宜與人合夥

2021-10-6

牡羊座

很有志氣，不服輸的一天。

整體運：★★★☆☆

想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

事業進展得十分順利，良好的口才使得他人都願意和你在工作上積極配合。

財運：★★★☆☆

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00咖啡棕

開運方位：正東方向

金牛座

充滿自信可吸引正能量。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關心與柔情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅、愉快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

財運：★★★★☆

財運超級旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00深茄紫

開運方位：東南方向

雙子座

惰性蔓延，學習苦悶。

整體運：★★★☆☆

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

愛情運：★☆☆☆☆

對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！

財運：★★★★☆

生意人不妨多向外活動，提升財運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00水晶紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

頭腦較清醒，容易有成績。

整體運：★★★★☆

頭腦轉動得靈活又迅速，尤其對資訊的消息更為敏感。適合下載收音機app，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧！給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候了，做個傾聽者吧！

事業運：★★★☆☆

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉；能否交出好成績，就看你能否把握住身邊的貴人了！

財運：★★★★☆

財運旺盛，借出的款項可望收回。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00脆梅青

開運方位：西南方向

獅子座

好心有時也不是件好事。

整體運：★☆☆☆☆

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，易看對方不順眼，保持距離為妙。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，尤其在與同事、上司、客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

財運：★★☆☆☆

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而且按捺不住想賭的慾望，最好還是請一個槍手！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

處女座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00咖啡棕

開運方位：西南方向

天秤座

不與人計較，會讓你過得很快樂。

整體運：★★★☆☆

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00珍珠白

開運方位：正南方向

天蠍座

做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！

事業運：★★☆☆☆

容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。

財運：★★☆☆☆

流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00琉璃銀

開運方位：正西方向

射手座

感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。

整體運：★★☆☆☆

單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計劃做好準備哦！

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛機會多，但你對另一半的要求很高，戀情短暫；已婚者容易因錢而起爭執。

事業運：★★☆☆☆

精神狀態不太好，易被家事纏身，難以專心投入工作，出錯的機率高。

財運：★★★☆☆

投資應三思而後行，切莫太過冒險。對於熱門股別急於投注，先觀察、多關注。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00芥末黃

開運方位：西北方向

摩羯座

運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情運攀升，多花點心思、時間在情人身上；別太硬邦邦的，否則愛情運會降溫！

事業運：★★★★★

打起精神做業務，大訂單便離你不遠了喔！

財運：★★★★☆

有利理財的日子，對於資金的運用很有一套，有機會憑藉直覺賺到錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

水瓶座

今天的運勢跌宕起伏。

整體運：★★☆☆☆

在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成績會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

愛情運：★☆☆☆☆

有伴侶者不易感受到伴侶的溫暖，遇到問題切忌冷戰，應以理性平和的態度跟對方溝通交流。

事業運：★★☆☆☆

情緒會受你爭我奪的混亂環境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。

財運：★★★☆☆

財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00象牙白

開運方位：西北方向

雙魚座

情緒安寧，能享受生活。

整體運：★★★☆☆

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

愛情運：★★★☆☆

有時間多陪伴戀人散散步，或是看場愛情電影，彼此都會有許多新鮮感受喔！

事業運：★★☆☆☆

身邊的同事產生意見的分歧時，最好不要對他們的觀點做出評論，安心做好自己的事情就好，以免惹麻煩上身。

財運：★★★☆☆

信用卡的使用也要小心，以免過度擴張信用導致入不敷出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00香吉士黃

開運方位：西北方向





