每日星座運勢／射手說話要注意語氣 投資採取短線

2021-10-5

牡羊座

只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

整體運：★★★★☆

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

愛情運：★★★☆☆

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

金牛座

細節很重要。

整體運：★★★☆☆

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

愛情運：★★★☆☆

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

事業運：★★★☆☆

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

財運：★★★☆☆

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00碧空藍

開運方位：正北方向

雙子座

心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。

整體運：★☆☆☆☆

切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人易看到另一半的缺點，千萬別因一時口快責罵對方，小心感情受損。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

財運：★☆☆☆☆

財運較背之日，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅

開運方位：正西方向

巨蟹座

處理好人際關係是今天的重點。

整體運：★★☆☆☆

上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。

愛情運：★★☆☆☆

單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！

事業運：★★☆☆☆

運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。

財運：★★★☆☆

開源能力不強，操勞奔波中生財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00臘梅白

開運方位：東南方向

獅子座

欲速則不達！

整體運：★★★★☆

運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

愛情運：★★☆☆☆

悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。

事業運：★★★★★

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。

財運：★★★★☆

在投資上，與異性合作比較有勝算。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00雪花銀

開運方位：正南方向

處女座

太懶散容易喪失積極性！

整體運：★★☆☆☆

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

財運：★★☆☆☆

與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00祖母綠

開運方位：正西方向

天秤座

生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

整體運：★★★★☆

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★☆☆

感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！

財運：★★★☆☆

想賺錢就別投機，努力工作比較實在。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00湖水綠

開運方位：正南方向

天蠍座

愛情運勢極佳的一天。

整體運：★★★☆☆

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

愛情運：★★★★☆

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

事業運：★★★☆☆

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。

財運：★★☆☆☆

今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00和闐玉白

開運方位：正北方向

射手座

熱情高漲，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。

愛情運：★★★★★

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

與同事說話要注意語氣，別衝動；而與上司交流則儘量不要輕易允諾，小心無法兌現。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！只是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極地開發，才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00玉米黃

開運方位：正西方向

摩羯座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

事業運：★★★☆☆

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00石榴紅

開運方位：西南方向

水瓶座

積極主動能提高辦事的效率。

整體運：★★★☆☆

工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹之間，今天易因錢財而產生爭執。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒有什麼力氣去經營感情。

事業運：★★★★☆

開朗的心情讓你在工作時精力倍增，做什麼事都順風順水，不過，切記賣力工作時也要懂得忙裡偷閒。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念、物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00香吉士黃

開運方位：西南方向

雙魚座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。

事業運：★★☆☆☆

準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。

財運：★★☆☆☆

財運弱，所以呢，不要負債就對了。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00寶石藍

開運方位：西南方向





