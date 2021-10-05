每日星座運勢／射手說話要注意語氣 投資採取短線
2021-10-5
牡羊座
只要充滿幹勁，方可諸事順遂。
整體運：★★★★☆
工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。
愛情運：★★★☆☆
找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。
財運：★★★☆☆
今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00薰衣草紫
開運方位：西南方向
金牛座
細節很重要。
整體運：★★★☆☆
今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。
愛情運：★★★☆☆
感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。
事業運：★★★☆☆
對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。
財運：★★★☆☆
對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：12:00-13:00碧空藍
開運方位：正北方向
雙子座
心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。
整體運：★☆☆☆☆
切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。
愛情運：★★☆☆☆
有伴侶的人易看到另一半的缺點，千萬別因一時口快責罵對方，小心感情受損。
事業運：★★☆☆☆
今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！
財運：★☆☆☆☆
財運較背之日，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅
開運方位：正西方向
巨蟹座
處理好人際關係是今天的重點。
整體運：★★☆☆☆
上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。
愛情運：★★☆☆☆
單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！
事業運：★★☆☆☆
運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。
財運：★★★☆☆
開源能力不強，操勞奔波中生財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-08:00臘梅白
開運方位：東南方向
獅子座
欲速則不達！
整體運：★★★★☆
運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。
愛情運：★★☆☆☆
悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。
事業運：★★★★★
今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。
財運：★★★★☆
在投資上，與異性合作比較有勝算。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-09:00雪花銀
開運方位：正南方向
處女座
太懶散容易喪失積極性！
整體運：★★☆☆☆
走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。
事業運：★★★☆☆
適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。
財運：★★☆☆☆
與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-09:00祖母綠
開運方位：正西方向
天秤座
生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。
整體運：★★★★☆
今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。
愛情運：★★★☆☆
感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！
事業運：★★★★★
事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！
財運：★★★☆☆
想賺錢就別投機，努力工作比較實在。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00湖水綠
開運方位：正南方向
天蠍座
愛情運勢極佳的一天。
整體運：★★★☆☆
相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。
愛情運：★★★★☆
單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。
事業運：★★★☆☆
與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。
財運：★★☆☆☆
今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00和闐玉白
開運方位：正北方向
射手座
熱情高漲，充滿活力的一天。
整體運：★★★★★
信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。
愛情運：★★★★★
旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！
事業運：★★★★☆
與同事說話要注意語氣，別衝動；而與上司交流則儘量不要輕易允諾，小心無法兌現。
財運：★★★★☆
財神爺光顧囉！只是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極地開發，才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-20:00玉米黃
開運方位：正西方向
摩羯座
工作情緒起伏不斷。
整體運：★★★☆☆
單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。
愛情運：★★★★☆
單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。
事業運：★★★☆☆
重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。
財運：★★☆☆☆
財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-21:00石榴紅
開運方位：西南方向
水瓶座
積極主動能提高辦事的效率。
整體運：★★★☆☆
工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹之間，今天易因錢財而產生爭執。
愛情運：★★☆☆☆
情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒有什麼力氣去經營感情。
事業運：★★★★☆
開朗的心情讓你在工作時精力倍增，做什麼事都順風順水，不過，切記賣力工作時也要懂得忙裡偷閒。
財運：★★☆☆☆
今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念、物慾也比較重，要稍微節制喔！
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-17:00香吉士黃
開運方位：西南方向
雙魚座
優勝劣汰是自然之理。
整體運：★★☆☆☆
今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。
愛情運：★★★☆☆
單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。
事業運：★★☆☆☆
準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。
財運：★★☆☆☆
財運弱，所以呢，不要負債就對了。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-20:00寶石藍
開運方位：西南方向
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