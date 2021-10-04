每日星座運勢／獅子別被金錢所困擾 學會控制情緒

2021-10-4

牡羊座

放鬆些，運勢會更強。

整體運：★★★☆☆

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

愛情運：★★☆☆☆

還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。

事業運：★★★☆☆

求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。

財運：★★★☆☆

在投資前要審慎評估利弊。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

金牛座

今天運勢較低，克制自己情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

愛情運：★★☆☆☆

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

事業運：★★☆☆☆

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

財運：★★★☆☆

經商者多因周轉問題而奔波。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00蘋果綠

開運方位：東南方向

雙子座

愛情運突顯，積極工作的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。

愛情運：★★★★★

談情說愛順利的一天，不妨說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

事業運：★★★★☆

頭腦更加清醒，說話、做事都能摒除自己的偏見和固執，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。

財運：★★★☆☆

愛錢的一天。金錢問題上宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00淺海藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

愛情來了就順水推舟。

整體運：★★★☆☆

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛前應擦亮雙眼！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心一點，可別草草了事。

財運：★★★★☆

財運不錯，好好把握投資機會。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00遠洋藍

開運方位：正北方向

獅子座

學會控制情緒是關鍵。

整體運：★★★☆☆

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

事業運：★★★★☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00祖母綠

開運方位：正南方向

處女座

愛情發揮出它的魔力。

整體運：★★★★★

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別宅在家裡，出門才有機會遇到新對象！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味十足的事務；工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

財運：★★★★★

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00桐花白

開運方位：東北方向

天秤座

情緒低落，生活中的挫折易讓你受打擊。

整體運：★☆☆☆☆

人際關係易出現摩擦，別人說話的時候最好不要插嘴，以免遭受別人的惡語相向。感情方面有點為情所困，摸不清對方的心態會讓你心情煩悶無比。投資運比較被動，沒有好的機會，有餘錢的話還是儲蓄起來比較好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛運不強，宜把重心放在工作上；已婚者則應多製造生活情趣，讓愛情保鮮。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，有意氣用事、疑神疑鬼的傾向，擺正心態，切勿被不良情緒左右。

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，易有金錢損失。投資理財上應有計劃，突發其想易蒙受虧損。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00鈦晶金

開運方位：東北方向

天蠍座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。

財運：★★★☆☆

錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

射手座

維護好既有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，財務評估精準，能夠憑著自己的努力有不錯的收入。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00白鋼銀

開運方位：正東方向

摩羯座

容易與人產生口角，少說話為妙。

整體運：★★☆☆☆

戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。

愛情運：★★☆☆☆

運勢略顯沉悶，對於愛情，今日你心中易產生不安情緒，會壓抑感情的萌發。

事業運：★★☆☆☆

比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。

財運：★★★☆☆

花費應量入為出，以備不時之需。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00可可棕

開運方位：東南方向

水瓶座

發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。

整體運：★★★☆☆

發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。

愛情運：★★☆☆☆

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。

事業運：★★★☆☆

周圍的人身上發生的遭遇，會讓你處理類似事情時容易處於緊張狀態，無法放鬆。

財運：★★★★☆

多做善事，建立良好的口碑，對日後投資賺錢有利。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00玉髓紅

開運方位：西北方向

雙魚座

貴人運超強的一天。

整體運：★★★★☆

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

愛情運：★★★☆☆

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

事業運：★★★★★

事業運頗優，能開開心心的工作，而且有付出三分、得到七分的好運喔！

財運：★★★★☆

財運、投資運都很不錯。知名度越大，朋友越多，賺的錢就越多。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00薔薇粉

開運方位：西南方向





