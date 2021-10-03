每日星座運勢／天蠍今天多與人互動 會有好運降臨

2021-10-3

牡羊座

學會善待自己。

整體運：★★★☆☆

戀愛中受挫，你無精打采，心神不寧，找個無話不談的朋友聊聊，把心中的苦悶全部倒出來才好；進財的好時機，不如就放手一搏，不過賺了錢也別忘了適可而止哦；泡杯咖啡，拿本小說，是善待自己的不錯選擇。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間感情進展平順，彼此都有自由的空間，不黏膩也不疏遠，相處十分融洽。

事業運：★★★☆☆

貴人助力強，同事和朋友就是你今天的貴人，遇到困難時容易得到支持與幫助，好好把握。

財運：★★★★☆

合理運用錢財會讓你財運亨通。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00玉髓紅

開運方位：西南方向

金牛座

新環境新感覺。

整體運：★★★☆☆

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

愛情運：★★★★☆

對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。

事業運：★★★☆☆

新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。

財運：★★☆☆☆

控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00可可棕

開運方位：正北方向

雙子座

不可有太大的貪慾。

整體運：★★★☆☆

狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。

財運：★★★★☆

多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00芥末黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

遇到事情和困難能得到有效的解決。

整體運：★★★★☆

戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。

愛情運：★★★☆☆

有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！

事業運：★★★★☆

幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！

財運：★★★★☆

幸運快樂的一天，運氣真的還不錯，金錢方面易有喜訊！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00雪花銀

開運方位：西北方向

獅子座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★☆☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★☆☆☆

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

財運：★★★★☆

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00玉髓紅

開運方位：西南方向

處女座

不利金錢交易，遠離金錢遊戲。

整體運：★★★☆☆

舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。

愛情運：★★★★☆

只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！

事業運：★★★☆☆

做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。

財運：★★☆☆☆

為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00香吉士黃

開運方位：正南方向

天秤座

前方困難不是很大。

整體運：★★★★☆

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

事業運：★★★☆☆

顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！

財運：★★★★☆

偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00脆梅青

開運方位：東北方向

天蠍座

拓展人脈，尋找商機的日子。

整體運：★★★★★

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

愛情運：★★★★☆

單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。

事業運：★★★★☆

行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。

財運：★★★★★

財運很不錯，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00水鑽藍

開運方位：東北方向

射手座

各方面的收穫讓你的心得到滿足。

整體運：★★★★☆

感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！

事業運：★★★★☆

運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

財運：★★★☆☆

不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00翡翠綠

開運方位：東北方向

摩羯座

學會委婉地拒絕。

整體運：★★★☆☆

桃花頗多，但對你而言，作出委婉的拒絕會好過模稜兩可，溫柔的語氣不僅讓事情圓滿解決，還會因此交到不錯的朋友哦；財運仍有陰霾，還需再等些時候，時機自然會成熟；做著自己頗為滿意的工作，顯得幹勁十足。

愛情運：★★★☆☆

有機會參加團體活動，可藉機慢慢靠近心儀已久的對象，想辦法與對方約會，感情會進展很快。

事業運：★★★★☆

容易有驚喜的一天，你的內心充滿喜悅與興奮，不妨與朋友們一同分享這份快樂吧！

財運：★★★☆☆

自己花錢花得很過癮，對自己大方，對家人小有計較，對外人斤斤計較！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

水瓶座

遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。

整體運：★★★☆☆

費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷霧。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間會有一些小磨擦，但很快煙消雲散；單身者有戀愛機會，需要真誠對待。

事業運：★★☆☆☆

臨時狀況較多，很多事情無法照著你的意思去做，需要與他人配合，讓你覺得無奈。

財運：★★★★☆

財運回收日，宜保守理財。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00香吉士黃

開運方位：東南方向

雙魚座

投資有道就大膽行事吧。

整體運：★★★☆☆

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

愛情運：★★★☆☆

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

事業運：★★★☆☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

財運：★★★★☆

小有偏財運，會有小財自動送上門。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00石榴紅

開運方位：東北方向





