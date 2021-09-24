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心理測驗／數字還是鋼叉？ 瞭解你的性格有多麼「不服輸」
每個人多少都有點比較心理，有時爭強好勝，可以帶給人前進的動力，但有時也會成為人際關係間的裂縫。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以理解自己是不是不服輸的性格。
請問：圖中的這項物品，你直覺認為它是什麼呢？
A 城牆
B 灰色的樹
C 數字「3」
D 鋼叉
選擇A城牆的你，不服輸程度高達90％。你是個擁有強大自信的人，認為自己既然有著出色才華，那麼說的做的肯定不會錯。然而事情當然沒有這麼容易，有時遇上困難，多多傾聽他人的看法，求助於更專業的意見，絕對比起一意孤行更有效率。
選擇B灰色的樹的你，不服輸程度僅有30％。雖然你平時認真努力，但有一顆想跟大家和平相處的心，對勝負之事頗有反感，因此經常主動避免鬥爭。然而，這也反映了你或多或少恐懼於失敗的不安，或許在有時選擇正面迎戰，更能幫助自我成長也說不定。
選擇C數字「3」的你，不服輸程度落在50％。你是一個能夠冷靜分析局勢的人，知道何時應該大膽往前一步，何時又應該避免爭鬥。清晰的戰略頭腦讓你做事無往不利，即使面臨到失敗，也能夠將損害降到最低。未來大可維持這個基調，持續把握狀況前進。
選擇D鋼叉的你，不服輸程度來到70％。你是一個碰到有什麼困難，仍絕不輕言臨陣脫逃的人，因此逆境的到來，正是讓你得以努力奮鬥，自我大幅成長的契機。不過有時太過武斷，也會給自己造成麻煩。根據不同的場合，要記住有時以退為進，也不失為一種良策。
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