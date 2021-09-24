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小孟塔羅：金錢貧乏還相互不滿？測2021第三波水逆衰運指數

聯合新聞網 / 小孟
2021年最後一波水逆來襲了，看看你的衰運指數有多高吧！ 圖／ingimage
2021年最後一波水逆來襲了，看看你的衰運指數有多高吧！ 圖／ingimage

水逆就是「水星逆行（Mercury retrograde）」的簡稱。這樣的天文現象一年大約發生三、四次，每次周期約在二十天左右。從占星學的角度來看，水逆期間對人的運勢、思考、行為造成神秘的影響。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2021第三波水逆(9/27-10/18)衰運指數？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：L.S. Grainne(mara lunne tarot)

A：衰運指數10%。(權杖皇后正位)

牌面女子雙手握住一根木棒，頭上戴著用葉子編織的圓環。

A：衰運指數10%。(權杖皇后正位)
A：衰運指數10%。(權杖皇后正位)

這張牌表示第三波水逆期間，會有人想要主動跟你分享，對你身心靈有益的好消息唷！因此，這個時候你最需要做的，就是摒除自己的主觀想法，從內心接納他人傳遞的聲音，才不會發生千金難買早知道。小孟老師在此提醒你，貴人往往不經意出現，請務必抓牢這個良機唷！

B：衰運指數50%。(聖杯皇后正位)

牌面女子上身為人下身魚尾，雙手捧著一個裝滿水的杯子。

B：衰運指數50%。(聖杯皇后正位)
B：衰運指數50%。(聖杯皇后正位)

這張牌表示第三波水逆期間，你擔心事情所產生的負能量，會讓負面或不幸的事件發生。也許你聽說過吸引力法則，加上水星掌管思緒與言語，水逆期間會加強負面效應，別讓自己當詛咒自己的人。小孟老師在此提醒你，儘管我們無法阻止情緒出現，但可以不被它牽著鼻子走。

C：衰運指數99%。(聖杯九正位)

牌面女子坐在石上閉目養神，天空有一道美麗的七色彩虹。

C：衰運指數99%。(聖杯九正位)
C：衰運指數99%。(聖杯九正位)

這張牌表示第三波水逆期間，容易發生金錢貧乏的問題，或受某事影響而受困其中。也就是會遇到不利於你的事，而且會很難做到全身而退。當你在事情還小時便忽視它，就會像星星之火可以燎原。小孟老師在此提醒你，秉持大事化小小事化無心態，在火苗初期就該把它給撲滅。

D：衰運指數30%。(聖杯二正位)

牌面一男一女閉眼頭相依偎，彼此手上各自拿著一個杯子。

D：衰運指數30%。(聖杯二正位)
D：衰運指數30%。(聖杯二正位)

這張牌表示第三波水逆期間，只要你能專心一致把事情做好，最終會有互相雙贏的回饋。人與人之間難免會計較，誰做得多誰付出的少，畢竟誰都不喜歡被佔便宜。很多時候愈單純投入付出，對方才能感同身受相濡以沫。小孟老師在此提醒你，牢記己所不欲勿施於人之道。

E：衰運指數70%。(聖杯四正位)

牌面女子雙手抱膝坐在樹下，把其中一個杯子放在岩石上。

E：衰運指數70%。(聖杯四正位)
E：衰運指數70%。(聖杯四正位)

這張牌表示第三波水逆期間，但凡有任何合作或加盟型式，皆會發生相互不滿的情況。有時是彼此處在磨合期間，有時是個性或價值觀差異使然。但當不滿一點一滴積累，終將導致火山爆發的到來。小孟老師在此提醒你，除了退一步海闊天空外，道不同不相為謀也絕非壞事。

水星逆行 小孟塔羅

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