殺破狼周運勢／白羊老問題鬼打牆 巨蟹偏財運佳易中獎

白羊座：

整體運勢

感情運方面，水星在感情宮位退行，與前情人再度連絡上，或是在某個場合巧遇，彼此之間還是有些情感無法忘懷，容易在此時舊情復燃。已經有穩定伴侶的白羊座，兩人之間的老問題又會常常鬼打牆，無法獲得結論。

金錢運方面，金星在財務宮位行進，消費購物時會因為信用卡點數或是特殊的活動，買到物超所值的商品，省了很多錢。有投資習慣的白羊座，短線有獲利空間，但請見好就收。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到夥伴宮位退行的水星影響，同事或上司出包，讓你也一起背黑鍋，受到處分，感到十分冤枉。某些白羊座則是過去在職場發生的事情不斷被挖出來被別人八卦。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到財務宮位的金星影響，會收到朋友的紅色炸彈，荷包大失血。某些白羊座則是在交際應酬上開銷較多，需要花錢買許多禮品餽贈給長輩。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的冥王星與海王星有良好連結，當面臨功課上難以理解與突破的盲點時，會遇到優秀的指導者，因而豁然開朗。某些已在社會就業一陣子的金牛座，會深感專業領域的不足，而有再進修的念頭。

感情運方面，金星在感情宮位行進，與喜歡的人關係更進一步，會希望一起同居，或是合作一個作品。但由於金星受到在志業宮位的木星影響，對方工作總是很忙碌，兩人能好好相處的時間不多。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位退行，許多事務進行不順利，各種文件不斷來回修正。工作用的機具容易故障，出門跑外務、出差則會因為意外事故而困在外地，會是許多事情進行不順利的時期。

健康運方面，水星在健康宮位退行，同時太陽與火星亦合相在健康宮位，呼吸系統的問題一直無法痊癒，或是有許多身體上其他的舊疾不斷復發。當心血光之災，容易發生意外傷害，身體過勞，火氣較大，有嘴破或是長痘痘狀況。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，會接獲前任情人的訊息，雙方會因為某些事情需要再度見面。某些雙子座會在此時再度重逢曾經喜歡過的人，心中的好感尚未消失，想與對方復合。

工作運方面，金星在工作宮位行進，同時在志業宮位的海王星相位良好，目前正處在工作真空期，有些事情卡在他人手上無法執行，你也樂得悠哉。某些雙子座則是擔任一個光鮮亮麗的職務，此時期在職場上會十分得意。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到在子女宮位退行的水星影響，會花許多醫療費用在小孩或是寵物身上，孩子們的身體狀況令你擔憂。有投資習慣的雙子座，投資標的一直下跌，帳面上已經損失了不少錢。

學業運方面，在學業宮位的木星受到金星影響，學校會因為某些事故，暫時停課一陣子，或是採取線上教學的方式授課，感覺很不方便。某些雙子座雖然進入很好的學校或科系，但唸起來很吃力，課業壓力很大。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星與水星有良好的連結，偏財運頗佳，記得對統一發票，中獎率頗高。有投資習慣的巨蟹座，無意間發現家人先前擺了好幾年的股票，現在價值翻了好幾倍。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與戀愛宮位的金星有良好連結，會被來自海外的人士追求，可能因此展開一段異國戀情。某些巨蟹座有機會到外地出差一趟，還有很多餘裕的時間順便旅遊。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，同時在家宅宮位的太陽與火星呈現合相，家中某種家電故障，在此時壽終正寢，必須要換新，此時需特別留意老舊家電的使用，並注意爐火以及門戶安全。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到退行的水星影響，家人過度干涉你的情感問題，甚至戀情遭到反對。單身的巨蟹座會被家中親戚長輩介紹相親對象，但雙方價值觀相差太多，不歡而散。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星與家宅宮位的金星有良好連結，家人會幫助你把某筆帳單或是債務付清，經濟壓力減輕許多。有投資習慣的獅子座，先前手中虧本的標的開始止跌回升，投資運回穩。

感情運方面，木星與土星齊聚感情宮位，與交往對象正在籌備婚事，會需要拜會雙方家長。但由於木星受到家宅宮位的金星影響，談到婚禮的繁文縟節與禮金相關問題，會使得兩人頗為尷尬。

本週須注意的部分

交通運方面，水星在交通宮位退行，同時在交通宮位的太陽與火星呈現合相，車輛故障頻頻，搭乘大眾運輸工具常遇到一些突發事件，受困在某個區域，當心行車糾紛，同時容易被開罰單，這段時間需特別注意交通安全。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到退行的水星影響，在職場與人溝通不良，文件不斷來回修正，事務進行不順暢。某些獅子座遇到不可理喻、鬼打牆之人，會無法控制脾氣，與對方當場硬槓起來。

處女座：

整體運勢

工作運方面，木星與土星齊聚工作宮位，承接一個機動性很高的職務，常常有機會到外地出差，差旅待遇令人稱羨。但由於木星受到在交通宮位的金星影響，每次出差其實都不太輕鬆。

學業運方面，在學業宮位的天王星脫離不良相位影響，不論是文組或理組，目前正在研究最先進的題目，會獲得驚人的成果，論文或報告受到許多人重視。年輕一些的處女座同學，考試運佳，逢考必過，成績突飛猛進。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到逆行的水星影響，兩人在價值觀上溝通不良，許多帳目都混在一起，容易因此產生疙瘩，感覺對方老是在佔你便宜。某些處女座覺得戀愛對象在使用金錢上不太謹慎，與對方生活十分沒安全感。

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，同時火星與太陽合相在金錢宮位，預期外的支出太多，經濟狀況有些吃緊。這段時間要當心掉錢包，或是遺失手機，信用資料被盜用，損失許多金錢。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，同時在財務宮位的天王星也脫離不良相位的影響，手頭有餘裕的現金，購物消費出手較為闊綽，但由於金星受到木星的能量影響，有些開銷其實是沒必要的浪費。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，暫時不需要處理複雜的作業，會是工作較為輕鬆的時期。但由於水星在命宮退行的影響，此時也容易過度鬆懈大意，文件出錯率較高。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與土星齊聚戀愛宮位，同時水星在命宮退行，此時正在籌備婚禮，會想發喜帖給前任情人，易遭人非議。某些天秤座則是再度與過去喜歡的對象重逢，內心還是會有些悸動，但彼此都有穩定的交往對象了。

健康運方面，水星在命宮退行，同時在命宮的火星與太陽呈現合相，身體上的痼疾在此時嚴重復發，特別要注意呼吸系統與心血管方面的老毛病，同時當心血光之災，發生意外傷害機率較高，火氣也較大，容易嘴破、長痘痘。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，水星在心靈宮位退行，同時在戀愛宮位的海王星與命宮的金星有良好連結，曾經深愛的對象會再度重逢，雙方有舊情復燃的跡象。感情穩定的天蠍座，會覺得對方與自己有著命運般的連結，認定對方是自己的靈魂伴侶。

人際關係方面，金星持續在命宮行進，會獲得許多親朋好友的餽贈，人緣頗佳。但由於金星受到木星影響，有的禮物會讓你頗為困擾，自己用不上，擺在家中又很佔地方。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的冥王星受到逆行的水星影響，面試新工作會被擺一道，明明已經收到錄取通知，卻又臨時取消了你的資格。某些天蠍座甚至已經遞出辭呈了，造成進退兩難。這段時間最好不要面試新工作。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到命宮的金星影響，正要買賣房屋的天蠍座，會物色到十分喜愛的物件，但仲介抬高價碼的花樣很多，千萬要守住底線，不然會多花很多冤枉錢。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位逆行，同在人際關係宮位的火星與太陽呈現合相，會有很久不見的老朋友在此時跟你聯絡，同時會有許多交際應酬的邀約，都是非參與不可的聚會。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，養兵千日，用在一時，多增加一些斜槓的身份，可獲得更多的發展機會。某些射手座則是身兼數職，額外的收入也增加不少。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在人際關係宮位逆行的水星影響，打點人際關係上的花費增加不少，甚至會讓你感到有些困擾。某些射手座會被一些廠商或合作對象拖欠款項，影響到經濟狀況。

感情運方面，在心靈宮位的金星受到溝通宮位的木星影響，會試著搭訕暗戀的對象，對方雖然有回應你，但似乎在敷衍你，對你沒興趣。有穩定對象的射手座，和喜歡的人只能靠通訊軟體聯繫，每天都在思念對方。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，和伴侶間會有一定的默契，偶而會各自享受獨處的空間，雙方關係也能保持得很愉悅。某些摩羯座則是會把愛付出在流浪動物上，讓外頭的毛孩子不挨餓，自己也快樂。

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，與溝通宮位的海王星有良好連結，會與某些朋友連絡上，交流許多重要的情報，有助於你未來許多事務的發展或傳播。然而金星受到在金錢宮位的木星影響，交際應酬的費用也花得較多。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，同時在志業宮位的火星與太陽呈現合相，重要工具故障，許多事務進展不順利，使得工作進度不斷延遲，常常發生意想不到的意外事故。

健康運方面，在命宮的冥王星受到退行的水星影響，身體上的老毛病有復發的傾向，雖然都是一些小問題，卻總是讓你感到很困擾。泌尿系統容易發炎，需多喝水以及注意清潔保養。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的海王星與志業宮位的金星有良好連結，會領到三節獎金或工作加給，有些水瓶座可領到一些補助款，雖然稱不上富裕，但這些錢可讓你的生活品質提高許多。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，目前正處在一個人人稱羨的位置，負責許多可讓資歷更為加分的案子，然而金星受到木星影響，此時不可志得意滿，過度膨脹之後，會如同過眼雲煙，光環很快就會消褪。

本週須注意的部分

學業運方面，水星在學業宮位退行，同時在學業宮位的太陽與火星呈現合相，一直找不到適合的指導著，作業與論文遲遲無法定案下來。某些水瓶座會覺得自己被邊緣化，找不到分組合作的對象，成為班上的邊緣人。

感情運方面，在心靈宮位的冥王星受到逆行的水星影響，內心對某個人的情感與心結總是不斷糾結，午夜夢迴常常穿越時空回到了從前。但在現實層面，無論美好或傷感都必須放下，否則容易得憂鬱症。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星脫離不良相位的影響，會臨時決定一趟短程旅行，快閃某個城市，到有季節限定性質的景點朝聖。某些雙魚座則是因為工作關係，必須到外地出差。

工作運方面，在面試宮位的天王星脫離不良相位的影響，面試新工作會很快被錄取，不過常常需要跑外務。工作穩定的雙魚座，會需要到外地出差，或是要執行許多諮詢、座談、溝通、課程類型的案件。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在慾望宮位退行，同時火星與太陽合相在慾望宮位，前任情人會在此時聯絡你，但只是想打個回頭炮。某些雙魚座容易遭受熟人在言語或身體上的性騷擾，心裡不舒服，卻只能隱忍。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到逆行的水星影響，會需要處理很久以前留下來的財務糾紛，有些事情其實與你無關，卻要賠償金錢，甚至需尋求法律途徑解決。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。