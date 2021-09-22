2021最後一波水逆來襲！5大星座落入重災區 最慘第一名偏財不利

在疫情影響之下，好不容易快到了今年的尾聲，卻出現了水星逆行，此時不論是哪個星座，都可能會受到干擾，輕則小錯誤纏身，嚴重的將危及生命財產，因此要避免水逆，實在是一個大課題。不過各位朋友們，只要在9月27日至10月18日的水逆期，能閃則閃，能躲則躲，避開疫情撐過水逆，人生將更為精彩。現在就來看看，水逆期間的重災星座分別是哪五個？

第五名 : 水瓶座 - 學習緩慢，旅遊受阻。

水瓶們都有自己獨特的一套學習方法，不論是還在學的學生、參家國考的考生、面臨公司職等升級考的員工，通常學習都是很有效率的，不過水逆可能會讓各位頻頻的出錯，看錯文章、背錯試題、筆記受損等等的情況，實在是讓水瓶抓狂生氣。此時若是參加外地考試，或是原本就有旅遊計畫的，狀況連連的機會大大增加，不妨身上配帶一些銀飾品，金水相生，緩和水逆帶來的衝擊。

第四名 : 金牛座 - 健康失衡，職場不順。

金牛座其實很重視養生，會自行研究食譜、烹煮料理，如此情況下，很難想像會在這次的水逆，讓金牛們的身體出現健康問題。有小病就要盡早就醫，寧可事前檢查，也不願事後養病。此外也要注意職場關係，可能會與同事有不同意見，或是與主管、部屬在執行政策上，過度堅持己見而產生的不愉快，請保持以和為貴，退一步就是給你全世界的概念，平安渡過水逆期。

第三名 : 天蠍座 - 小人陷害，自我毀滅。

天蠍座對任何事都很小心，很注重個人穩私，做事也不喜歡張揚，為人低調而且隱密性又很高，所以很少去影響別人。只是在水逆期間，要注意個性上的反常行為，會無端去招惹別人，導致小人默默的出現來針對你，使出比天蠍還狠的招式，讓天蠍本人防不勝防，而且有些事情是天蠍自己本人引起的自我毀滅，此時可以多接近大自然，讓大自然土的能量，撫平水逆的破壞。

第二名 : 獅子座 - 溝通不良，記憶不佳。

獅子座的個性對人很大方，廣交朋友，四處稱兄道弟，所以水逆期間要特別注意，容易出現說錯話、會錯意、溝通不良的問題，可能會讓原本的好朋友、好同事，因此出現反目成仇的情況，切記說話要經大腦，務必三思而後行。另外也要注意，記憶力會有減弱的現象，老公老婆記成小三老王，大中小記成好不好，一切要多用點心思，才能避免在水逆期間出現大問題喔!

第一名 : 雙魚座 - 偏財不利，債務增加。

這次的水逆，讓雙魚額外的偏財投資收益，大不如前，尤其是已經快到手的投資獲利，容易出現轉折而急轉直下，瞬間慘賠收場，有很大的機率讓盈利虧損，連帶本金也是有去無回。而且還得注意，家人的債務問題，有可能轉移到自己身上，所以即使是與家人簽屬任何文件，都得多留意，避免延伸出其它的財務問題，包括伴侶的金錢，也可能因你而流失。