生命靈數論斷，是什麼阻擋你的桃花運？

【文‧科技紫微網】

單身的你總是羨慕別人恩愛放閃，自己卻一直孤家寡人。是愛神忘了你的存在嗎？究竟你的桃花運出了什麼問題？科技紫微網今天就要透過生命靈數的角度，為你剖析阻擋桃花運的罪魁禍首。

你的生命靈數計算方法：

將你的陽曆出生年月日各位數拆開相加，

加到不能再拆，變成個位數為止。

例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38，

然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

生命靈數1

「傻人有傻福」這句話離你有點遠，因為你太聰明了。氣場強勢、凡事愛主導，你周圍的潛對象都覺得自己無法hold住你，害怕和你在一起之後只會被「壓落底」。當然，想依靠你的人會喜歡你；但是你卻喜歡比你強的人。這些因素加在一起，導致你的桃花遲遲不開，不妨靠著「難得糊塗」來削弱距離感吧！

生命靈數2

慢熟是你的特質。所有的事情，你都喜歡慢慢來，包括慢慢尋找心動的契機，慢慢培養感情……沒錯，感情沒有「速限」，要快要慢自己說了算，可是如果別人已經做球給你了，或是明顯表達對你有好感，你卻還是活在自己世界裡，後知後覺，人家也許只能放棄，去找下一個對象了。為了增旺桃花，你得多敞開心胸，稍微跟上其他人的腳步喔。

生命靈數3

你並不是不夠好，但你總是自信不足。一種隱性的自卑籠罩了你，不管你多努力，卻總覺得自己條件低人一等，因此你也不敢去追求心儀的對象。其實，還沒試過是不會知道的，但你患得患失的情緒太嚴重，心裡有一百個小劇場，單身的時候覺得別人看不上你，曖昧的時候怕自己無法維繫感情……總是這麼糾結，月老發的紅線也會從你指縫間溜走啊！

生命靈數4

你對權威有著莫名的崇敬，導致你有時過度在乎父母或長輩的意見，展現出太過傳統的一面。好處是能吸引到同為傳統型的對象，但是你對這些對象又興趣缺缺，一來一往間，桃花都被你錯過了。其實你的個性是外冷內熱型的，只要注意不要太現實，或是說了不該說的話，桃花就會開得更加茂盛。

生命靈數5

你老是對誰都嘻嘻哈哈、稱兄道弟，很多人願意跟你當朋友，可是要認真談感情就會卻步了，因為你那不太正經的樣子讓人看了很沒有安全感，不知道你到底有多少備胎？其實，比起其他生命靈數，你的桃花運算是很好了，如果想求正桃花，就要偶爾放穩重一點，展現成熟的一面，說起來這種「反差萌」也是很吸引人的呢！

生命靈數6

分不清友情和愛情差異的你，常常對朋友很好、很親密。這很容易引起大家的誤會，要不是認為你已經心有所屬，就是以為你是在撒網布局。因此，他們考慮對象時，不會把你放進名單裡，你想要與他們從友情升格成愛情就會遭遇困難。有時候，你得把「需求」明確地說出來，另外也要有點「差別待遇」，讓對方明白你的心意。

生命靈數7

眼光太過挑剔，什麼都想著要最好的、最完美的。甚至你還會因為某個對象很適合你，就一股腦的付出，忽略了兩個人究竟有沒有化學反應，然後來抱怨為何對方不接受。你需要的是把眼光放對位置，並且放慢步調。雖然感情本來就很主觀，但是千萬不要為了喜歡而喜歡，否則只會讓桃花運遠離你。

生命靈數8

任性、反骨似乎是你特質裡很大的部份。在創業上這或許是好事，但在感情上卻會讓你踢到鐵板。如果可以走出舒適圈，和不同類型的朋友相處時學習和睦，看看那些好相處的人如何維持人緣，並試著換位思考，不要凡事都讓別人遷就你，那麼一定會比現在更受人歡迎，桃花大開喔！

生命靈數9

你的桃花其實不少，找對象、談感情應該不難，但你最大的問題是優柔寡斷，永遠猶豫不決。時間不會等你，愛情也是如此，別人已經給了暗示，你卻把精神全部放在思考如何回應。等到對方失去耐心，你才後悔莫及。有問題不妨虛心請教朋友們，或直接找朋友幫你介紹，才不會老是顧影自憐，錯失良機。

既然生命靈數已經告訴你愛情不走運的原因，那你就更要多關注自己的感情運，可別白白錯過脫單的大好機會！

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