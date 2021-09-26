開始刷存在感？這些行為看出12星座想復合

【文‧科技紫微網】

與舊情人分手後，兩人仍然保持著聯繫，最近感覺到對方似乎想挽回，但很怕會錯意……其實，分開一陣子後想復合的人不算少喔！你知道12星座想復合時會有哪些表現嗎？科技紫微網今天就為大家來好好分析，想要接球的你，可要仔細看清楚了。

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

十二星座裡最愛面子的非火象星座莫屬。分手後，他們即使痛得撕心裂肺，哭得死去活來，也還是會死撐著不聯繫你。所以他們主動求復合的機率非常小，除非他們真的很喜歡你，試圖放下，卻發現怎麼也做不到，才會動起復合的念頭。

但他們不是愛面子，絕對不求復合嗎？不！最要面子的是他們，但是最耐不住性子的也是他們。他們常常會找藉口問東問西：「我的某某帳號密碼你記得嗎？上次你幫我弄的啊！」語氣裡是迫不得已，再夾帶著一點撒嬌。

還有一部分火象星座喜歡藉著衝動的傻勁上場，比如說先喝點酒壯膽，然後假裝喝多了打電話給你，電話裡卻又什麼都不說，最多問問「你在幹嘛？」隔天又發訊息裝傻：「我昨天喝多了，沒說什麼不該說的話吧？」

火象星座就算想要復合，也絕不會擺低姿態，只會拐著彎刷存在感，免得就此從你的生活裡徹底消失。他們等的就是有一天你會主動對他們說：「要不要我們重頭來過？」

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

如果說火象最愛面子，那麼土象最愛追求優越感。他們求復合的心理活動也很悶騷，不會以對方為重心，而會以自己為重心，比如瘋狂的充實自己，努力工作，努力生活，讓自己的人設能一直保持完美。

當然了，這些活動並不會私下進行，他們會不著痕跡地發自拍照、秀才藝、上傳自己豐富多彩的日常生活……偶爾也會透露自己的低落心情，期待對方發訊息問候自己。他們特別會發一些限動或摯友才能看到的內容，用這招吸引舊情人的注意。

其實土象星座分手後是很苦澀的，因為他們比其他星座都更習慣、更擅長克制自己的感情。明明很想念對方，卻只能用這種看似聰明、實則被動的方式等待對方回頭找他們。真是既逞強，又倔強。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

老實說，風向星座在求復合這件事的操作上是最聰明的，十二星座裡就屬他們心眼最多。通常在戀愛時，雙子、天秤、水瓶就已經把另一半的朋友圈摸得差不多了，甚至還能讓對方的朋友叛變成自己的朋友。

風象星座求復合時不會貿然出手，而是從核心運作，也就是從對方的朋友下手。他們會從朋友圈裡打聽前任最近的消息，比如對方最近搞丟了東西心情不好，他就自掏腰包買一個新的，請朋友幫忙送給對方，然後過一段時間再找個時機讓對方不小心發現那東西是他送的。這種小心機真的很厲害。

接下來，他們會請朋友幫忙揪聚會，在輕鬆的氣氛下製造偶遇。如果時機夠成熟，便會託朋友探口風，像是探聽對方有沒有後悔分手，有沒有想要復合……風象最聰明的地方就是會在對的時機點做對的事情，從求復合到復合，看起來都水到渠成。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

總是為愛癡狂的水象星座，無疑是所有星座裡求復合動作最大、表現最明顯的。他們除了主動點讚留言，偶爾還會主動發文呼應，也會在深夜裡發一些似是而非的傷感文學，暗示自己很孤單，想念過去的美好時光等等。

求復合的進階版本中，水象星座會經常找你聊天，分享自己的日常，有時候也會用惋惜的口吻講講兩人的感情。尤其巨蟹座和雙魚座，最常在分手後的一段時間裡，突然送一大段文字給你，說明自己分手後的「心路歷程」。

至於終極版本呢，他們就完全不隱藏想要復合的心意，會用實際行動來彌補在這段感情裡做錯的地方，像是買禮物、送驚喜……把先前沒來得及兌現的承諾一一兌現，以示決心。

兩個相愛過的人，一定有很多美好的回憶。分手後再度重圓，或許更適合對方，更珍惜對方。若你也想要再次牽起對方的手，就不能太被動，以免眼睜睜看著對方漸行漸遠喔！

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