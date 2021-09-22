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擺脫多事之秋的厄運！「2生肖」23日秋分後大翻身

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踩著金黃的落葉，看紅楓漫天飛舞，光想就覺得很美好。隨著秋分的到來，這樣的景色也將逐漸進入我們的視野！說到秋分，有哪些需要注意的事呢？據說秋分時人們特別幸福？哪些生肖跟著有好運？跟著科技紫微網一起來了解吧！

　

＃平衡之秋

秋分是二十四節氣中的第十六個節氣，古語有云：「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平」秋分的到來意味著秋季過半，進入日短夜長的狀態。同時也是氣候由熱轉涼的分界線，尤其是早晚的天氣，會明顯感覺比之前要涼了很多。

此時的秋天像極了一個外冷內熱的人，外表冷冷的不多話，但骨子裡依舊有幾分熱情，相較於夏天的狂放，這樣的溫度剛剛好。秋分也透露出了人生的哲學，白天與晚上一樣長，似乎是在告訴我們一個道理：生活需要平衡，人生也需要平衡。

　

＃習俗之秋

有人說，秋分是幸福指數最高的節氣之一。氣溫舒適、景色宜人，就連空氣裡都瀰漫著桂花香。如此這般令人沉醉的秋分，還有著一些很有特色的習俗流傳至今，比如古代的「祭月節」便是在秋分日。還有立蛋、送秋牛、吃秋菜、黏雀子嘴等習俗，不論是哪一種表現形式，都展現了人們對生命的敬畏和崇敬，以及對好運的期待。

而且秋分期間還是孩子們放風箏的好時機，放起大大小小、色彩繽紛的風箏，在秋風裡翩然舞動，仰望秋日的天空，彷彿把煩惱都放走，讓希望高高飛起，生活增添了儀式感，心境上也有所不同。

　

＃福氣之秋

秋分一到，才驚覺原來2021年即將走完四分之三，在這個收穫的季節裡，過往的努力能換來結果嗎？底下點名這兩個生肖，對秋分的福運將有特別明顯的感受喔！

　

●生肖鼠：事業再攀高峰

對其他生肖或許是「多事之秋」，但你的事業高峰將在此時降臨，若能好好把握，有望突破事業瓶頸。若有跳槽、創業，或是開展副業者，可以開始行動。

　

●生肖狗：愛情機緣到來

單身者趕快留意身旁的對象吧！此時高品質桃花不少，結緣機會大大提高，心中有愛就大膽說出來吧！有伴侶者別吝惜你的甜言蜜語，有助感情大幅升溫。

　

季節更替，歲月流轉。願大家都能度過一個不留遺憾的深秋，將自己的小目標一一實現，累積更多能量朝大目標邁進。

　

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