唐綺陽星座運勢週報：天蠍釐清錢財去向 魔羯魅力大爆發
【唐綺陽星座運勢週報9/20-9/26】
重要星象：太陽進天秤、秋分，五星逆行與水星停滯，金星進天蠍
太陽進天秤、秋分，面臨政治、協商和合作等議題，氣流紊亂變化大，事情繁雜、紛擾較多。五星逆行與水星停滯，小心有忘東忘西、溝通不良的狀況發生，在諸多不順當中，要學習變通和成長。金星進天蠍，不再停留於安逸，努力追求進步，對於理財、金錢的考量，更加務實有想法。
工作注意：牡羊、雙子、獅子、天秤
牡羊：堅持自己的立場，不隨意鬆動
雙子：忙於各方協調，在眾多機會中抉擇
獅子：展現專業能力，能帶來資源與支持
天秤：別急著衝鋒陷陣，先從旁觀察
桃花注意：處女、射手、魔羯、水瓶
處女：適合從朋友做起，先培養默契
射手：當心說錯話，或踩到雷引發爭吵
魔羯：放鬆心情，魅力自然大爆發
水瓶：耳朵很硬，試著放軟別太嚴肅
財運注意：天蠍、雙魚
天蠍：釐清錢財去向，優化理財帶來進帳
雙魚：屬於自己的資源，要堅定維護
健康注意：金牛、巨蟹
金牛：工作要適時交付出去，避免過勞
巨蟹：找時間多休息，增進健康及好運
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