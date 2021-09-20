唐綺陽星座運勢週報：天蠍釐清錢財去向 魔羯魅力大爆發

舊時俗語：「人為財死、鳥為食亡。」人為謀取錢財而不惜生命，就像鳥為了覓食而喪生一樣。每個人出外工作打拼，無一不是為了五斗米折腰，更希望能夠賺到大錢，但單憑經驗與自己摸索，未必能夠找到對的方法。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年如何做才能發大財？

2021-09-17 15:17