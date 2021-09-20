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唐綺陽星座運勢週報：天蠍釐清錢財去向 魔羯魅力大爆發

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報9/20-9/26】

重要星象：太陽進天秤、秋分，五星逆行與水星停滯，金星進天蠍

太陽進天秤、秋分，面臨政治、協商和合作等議題，氣流紊亂變化大，事情繁雜、紛擾較多。五星逆行與水星停滯，小心有忘東忘西、溝通不良的狀況發生，在諸多不順當中，要學習變通和成長。金星進天蠍，不再停留於安逸，努力追求進步，對於理財、金錢的考量，更加務實有想法。

工作注意：牡羊、雙子、獅子、天秤

牡羊：堅持自己的立場，不隨意鬆動

雙子：忙於各方協調，在眾多機會中抉擇

獅子：展現專業能力，能帶來資源與支持

天秤：別急著衝鋒陷陣，先從旁觀察

桃花注意：處女、射手、魔羯、水瓶

處女：適合從朋友做起，先培養默契

射手：當心說錯話，或踩到雷引發爭吵

魔羯：放鬆心情，魅力自然大爆發

水瓶：耳朵很硬，試著放軟別太嚴肅

財運注意：天蠍、雙魚

天蠍：釐清錢財去向，優化理財帶來進帳

雙魚：屬於自己的資源，要堅定維護

健康注意：金牛、巨蟹

金牛：工作要適時交付出去，避免過勞

巨蟹：找時間多休息，增進健康及好運

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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