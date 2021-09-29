每日星座運勢／巨蟹心感恩可得好運 投資見好就收
2021-09-29
牡羊座
有些不安情緒。
整體運：★★★☆☆
戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。
愛情運：★★★☆☆
適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！
事業運：★★★☆☆
精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。
財運：★★★☆☆
金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀
開運方位：西南方向
金牛座
知性儒雅特別適合今天的你。
整體運：★★★☆☆
此日是愛情幸運日，在書店、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。
愛情運：★★★★☆
單身者只要在異性面前表現得大方一些，就不難獲得愛情；戀愛中的人適合向戀人求婚。
事業運：★★☆☆☆
情緒波動起伏，管理者易為工作分配、具體執行等事務而犯愁。焦慮與不安會讓你難以正確做出決斷，不妨相信部屬，放手讓他們做會更有成效。
財運：★★★☆☆
財務狀況穩定，借出錢財的機率高。
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-08:00蘭花紫
開運方位：正東方向
雙子座
注意氣候變化，留意身體健康。
整體運：★★☆☆☆
公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。
愛情運：★★★☆☆
對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。
事業運：★★☆☆☆
會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。
財運：★★☆☆☆
財運弱，最怕與人有債務糾紛。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：20:00-22:00蘋果綠
開運方位：西北方向
巨蟹座
心懷感恩，可得好運。
整體運：★★★★★
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。
事業運：★★★★★
今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！
財運：★★★★☆
財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-23:00乳酪白
開運方位：正西方向
獅子座
加強行動力，愛情才能馬到成功。
整體運：★★★☆☆
萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。
財運：★★★★☆
財運頗佳，有機會收到意外驚喜。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：14:00-16:00水晶紫
開運方位：正東方向
處女座
可別把愛情當遊戲。
整體運：★★☆☆☆
愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。
愛情運：★★★☆☆
多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！
事業運：★★☆☆☆
運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。
財運：★★☆☆☆
避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-15:00薰衣草紫
開運方位：西南方向
天秤座
裝一下可愛，為你的運氣打打氣。
整體運：★★★★☆
發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！
愛情運：★★★★☆
感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，若固執己見則會讓對方生氣。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通、連繫一番。
財運：★★★☆☆
錢財不可露白，小心惹禍上身。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：19:00-20:00遠洋藍
開運方位：東北方向
天蠍座
做的和說的一樣好。
整體運：★★★☆☆
能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。
愛情運：★★★★☆
單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。
事業運：★★★☆☆
適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。
財運：★★★☆☆
做好錢財規劃，小心入不敷出。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-21:00瑪瑙黑
開運方位：西南方向
射手座
工作上易突顯才能，是個快樂的日子。
整體運：★★★★☆
事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等產業，需與有經驗的人士多加商討，做好分析才能有勝算。
愛情運：★★★☆☆
戀愛平平日，宜各自為政，埋首在個人的工作上會更好。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，適合多元化的運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉之事。
財運：★★★☆☆
正財運。想要得財，就要積極去做。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-16:00香吉士黃
開運方位：西南方向
摩羯座
有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。
整體運：★★☆☆☆
今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。
愛情運：★★☆☆☆
單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！
財運：★★★☆☆
合夥營生者，易有拆夥的危機。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00碧空藍
開運方位：西南方向
水瓶座
別人說好不等於適合自己。
整體運：★☆☆☆☆
投資理財時一定要正確評估自己的資金結構，以及承擔風險的能力，選擇適合自己的理財產品，不然極易栽觔斗；工作時別顯得太過聒噪，會影響別人工作；學習中光靠空想取得好成績是不夠的，想得到就要積極去爭取。
愛情運：★☆☆☆☆
容易吃醋、愛生氣的一天，對待伴侶別太嚴厲了，多站在對方的角度思考問題為宜。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事！
財運：★★☆☆☆
多在鏡子前照照你自己的表情，板著臉可沒人願意光顧喔。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-10:00竹葉青
開運方位：東南方向
雙魚座
「陽光燦爛」的一天。
整體運：★★★★☆
今天雖然不是重要的日子，還是可以為他精心準備一個禮物，看著他如陽光般燦爛的笑臉，你的心也會暖暖的。在公司多微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也會同樣地回報你，輕快的環境工作起來也十分有勁。有了投資訊息上的掌握，投資就能如虎添翼。
愛情運：★★★☆☆
平淡的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。
事業運：★★★★☆
自己頗有想法，能獨立完成CASE，但與同仁的溝通稍嫌不足，易造成職場人際關係緊張，應多留意說話態度。
財運：★★★★☆
小有偏財運，可以買樂透試試手氣。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-09:00臘梅白
開運方位：西北方向
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言