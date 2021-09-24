每日星座運勢／摩羯懶散易錯過良機 談情說愛順利

2021-09-24

牡羊座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

事業運：★★★★☆

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

財運：★☆☆☆☆

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00臘梅白

開運方位：東南方向

金牛座

靈感湧現，有機會發揮策劃、組織能力。

整體運：★★★★☆

有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。

愛情運：★★★☆☆

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面幫助，有空閒者可以去剪個新髮型！

事業運：★★★★☆

思維很活躍，創意工作者可以有所表現，想出新穎獨特的點子。

財運：★★★☆☆

想靠投資進財者，應廣交朋友，多了解市場動態！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

雙子座

感情較脆弱，容易受到傷害。

整體運：★★★☆☆

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，也想要被呵護，怎麼辦呢？快裝無辜、博取同情吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點倦怠，還有氣無力；乖乖的把分內事做好，以免落人口實。

財運：★★★☆☆

短線投資可獲利，但貪多必失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

巨蟹座

開朗坦率，今天情緒較高亢。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，可是過度掌控會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★☆

有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並拓展人際關係，會有豐厚的回報。

財運：★★★★☆

別光顧著暗地裡笑，一旦客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00水鑽藍

開運方位：東南方向

獅子座

切忌蠻幹。

整體運：★★☆☆☆

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

愛情運：★★★☆☆

平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。

事業運：★★☆☆☆

在工作上容易犯迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。

財運：★★☆☆☆

少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00金桔綠

開運方位：東南方向

處女座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

已婚者空閒時應多陪另一半，不妨安排一些戶外活動，可以增進彼此的情意。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙出現，大多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，別奢望坐享其成。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00和闐玉白

開運方位：正北方向

天秤座

不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

整體運：★★★☆☆

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。

事業運：★★★☆☆

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。

財運：★★★★☆

對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00芥末黃

開運方位：東南方向

天蠍座

給需要的人一些關懷。

整體運：★★☆☆☆

今天小小的貼心舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情機運不高，不宜在今天表白。

愛情運：★★☆☆☆

與異性接觸的機會多，但僅止於工作關係，想戀愛還得耐心等待一段時間。

事業運：★☆☆☆☆

一意孤行、傲慢、強出頭難得人助，工作難推進。多與人合作，虛心請教方為上策。

財運：★★★☆☆

適當克制自己的購物慾望。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00羽絨白

開運方位：正南方向

射手座

適當地做做運動。

整體運：★★☆☆☆

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

愛情運：★★★☆☆

已婚者想與另一半說說心裡話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

事業運：★★★☆☆

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上司安排的工作確保進度就好。

財運：★★☆☆☆

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00墨玉綠

開運方位：正西方向

摩羯座

趕快動起來，懶散易錯過良機。

整體運：★★★★★

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的肉麻情話吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

事業運：★★★★☆

不要讓玩樂佔用了你太多的工作時間，以免任務難以完成。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

水瓶座

今天易犯小人，出門需多留意。

整體運：★☆☆☆☆

今天與戀人說話需注意措辭，不然容易被別有用心者利用，中傷彼此的感情，要相信戀人，勿受人擺佈。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，以免忙中有錯。

愛情運：★☆☆☆☆

單身者與異性接觸的機會少，想戀愛可找親友幫忙介紹；有伴侶者聚少離多，宜多聯繫、表達思念之情。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應！

財運：★★☆☆☆

有漏小財的跡象，例如：掉錢包、意外破小財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00桐花白

開運方位：正東方向

雙魚座

愛情百分百。

整體運：★★★★☆

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

愛情運：★★★★★

恩怨化解日。先前曾有過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

事業運：★★★★☆

是證明實力的好時機。別人覺得有困難的事情，不妨接過來做，你會很有收穫！

財運：★★★☆☆

做好財務規劃，花錢別太隨意。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00古銅青

開運方位：西北方向





