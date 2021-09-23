每日星座運勢／射手工作上發揮專業 異性緣還不錯
2021-09-23
牡羊座
財運旺盛，回報即在眼前。
整體運：★★★★☆
作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。
愛情運：★★★★☆
單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望展開一段異國情緣。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，行動力不足，有點怕壓力，做起事情來有點迷糊呢！
財運：★★★☆☆
有正財運。想要得財就得積極地工作，偷懶散慢則與財無緣。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-19:00咖啡棕
開運方位：東北方向
金牛座
逃避並非是解決問題的好辦法。
整體運：★★★☆☆
今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。
愛情運：★★★☆☆
桃花漸開，只要能及時釋放想要好好戀愛的信號，就有機會吸引到同頻的異性關注。
事業運：★★★☆☆
工作方面顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。
財運：★★☆☆☆
外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事急不得喔！
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-23:00橄欖綠
開運方位：東南方向
雙子座
感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。
整體運：★☆☆☆☆
夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。
愛情運：★★☆☆☆
感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。
事業運：★☆☆☆☆
事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還破壞了職場上的和諧度。
財運：★☆☆☆☆
宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-17:00乳酪白
開運方位：西北方向
巨蟹座
多動腦筋才能避開沉悶的一天。
整體運：★★☆☆☆
今天感情過於沉悶，注意培養跟對方的共同興趣，能給愛情生活增添色彩。對金錢的支配比較大方隨意，建議出門少帶些現金，限制消費慾望。與朋友少了些默契，遇到意見不一時，注意表達的語氣。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半的要求增多，對方多能妥協、為你著想，讓你感覺滿足。
事業運：★★☆☆☆
做事太過於謹慎，這樣鑽牛角尖只會讓事情複雜化。
財運：★★★☆☆
賺錢企圖心強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，應有所選擇唷！
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀
開運方位：東南方向
獅子座
嚴於律己，寬以待人。
整體運：★★★☆☆
面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。
事業運：★★★☆☆
有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！
財運：★★☆☆☆
不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：16:00-18:00水鑽藍
開運方位：正南方向
處女座
財運低落，小心理財。
整體運：★★☆☆☆
距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。
事業運：★★☆☆☆
學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。
財運：★☆☆☆☆
金錢困擾較多的一天，不宜接手與金錢有關的事務。要小心因粗心大意而發生金錢損失。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：07:00-09:00碧空藍
開運方位：東北方向
天秤座
有利運用口才。
整體運：★★★★☆
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。
愛情運：★★★★☆
今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能把手頭工作順利完成。
財運：★★★★☆
有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-14:00硃砂紅
開運方位：正南方向
天蠍座
有計劃就要有所動作。
整體運：★★★☆☆
是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。
愛情運：★★★★★
有伴侶的人適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話；單身者多到咖啡館坐坐，易有機緣。
事業運：★★★★☆
精力充沛，工作上有機會涉足新領域，發揮管理上的能力，謙虛的態度會讓你更受歡迎。
財運：★☆☆☆☆
財氣狀況混亂，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-19:00睡蓮紫
開運方位：東北方向
射手座
運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。
整體運：★★★★★
有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。
愛情運：★★★★☆
異性緣還不錯，在外活動容易得到異性的青睞。
事業運：★★★★★
你有嚴謹的思想能力，談判時能應對自如喔！
財運：★★★★☆
財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-10:00橄欖綠
開運方位：正南方向
摩羯座
主觀意識強烈，聽不進人言。
整體運：★★★☆☆
桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好分內的事情比較重要。
財運：★★★☆☆
懶散會挑起投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-06:00橄欖綠
開運方位：東南方向
水瓶座
有機會發揮優勢與專長。
整體運：★★★★☆
今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫！
愛情運：★★★☆☆
出門前找一點特殊的小配件搭在身上，能提升愛情運唷！
事業運：★★★★★
事業運頗優，心情愉悅之下，工作績效特別好，而且耐心、耐力、腦力也不錯唷！
財運：★★★☆☆
金錢運作上特別大膽有魄力，雖然眼光遠大，但必須仔細評估後，才可以有動作喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：16:00-18:00大理石灰
開運方位：西南方向
雙魚座
稍做改變就會有不錯的收獲。
整體運：★★☆☆☆
單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。
愛情運：★★★☆☆
單身者在異性身上花錢不少，但你樂此不疲；戀愛中的人容易感受到戀人的情緒多變。
事業運：★★☆☆☆
與人交往時帶有強烈的情緒化，對人愛理不理，導致溝通不暢，誤會叢生，應盡量控制好情緒。
財運：★★☆☆☆
容易被煽動，恐因朋友的鼓動參加投資行列，欠缺專業考量下，吃虧上當的機會頗高。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-07:00珠貝白
開運方位：正南方向
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