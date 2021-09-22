每日星座運勢／雙魚訊息掌握很重要 想法易被採納

2021-09-22

牡羊座

狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

愛情運：★★☆☆☆

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

財運：★☆☆☆☆

錢財宜進不宜出，對於親友提供的投資專案應審慎評估，輕易投資易蒙受損失。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00古銅青

開運方位：正南方向

金牛座

欠缺行動力，小心坐吃山空。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，在與另一半相處時，別生悶氣，心裡有話應挑明了說！

事業運：★★☆☆☆

其實你只要對自己多些信心，相信今天的這些事務你都能做得很好的。

財運：★★☆☆☆

不利於投資、不利於金錢遊戲，安分守己日子會好過一點！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00大理石灰

開運方位：正東方向

雙子座

相信明天，把握今天，懷抱希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

今天容易為感情的事而傷心，有不願面對現實的傾向，沉浸在一段舊關係中不能自拔。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可以多運用邏輯、推理來提升工作績效。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00墨玉綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

好運多半在外，待在家中易有烏煙瘴氣的感觸。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族在工作上有拖延的傾向，應多提醒自己。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其放任衝突一觸即發，不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。

財運：★★★★☆

有突如其來的偏財運，中獎機會大！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00墨玉綠

開運方位：正北方向

獅子座

利弊隨時可能轉換。

整體運：★★★☆☆

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到爛桃花，交友應謹慎一點才好。空有滿腹投資熱情，卻不注意運用策略，付出與回收難成正比。工作進展平穩，即使與同事偶爾有些小口角，但並不影響你的工作。

愛情運：★★★★☆

很想讓另一半開心，但需要運用智慧，一廂情願恐會弄巧成拙，惹對方生氣唷！

事業運：★★★☆☆

求職者沒有設定好明確的方向就去找工作，會不易找到適合自己的職位，最好在參加面試前做足準備，被錄用的機率才會提高。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00朝霞紅

開運方位：正南方向

處女座

情緒不好，也不要表露出來喔！

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

愛情運：★★★☆☆

今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。

事業運：★★★★☆

有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

財運：★★★☆☆

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00墨玉綠

開運方位：正東方向

天秤座

運勢起伏偶爾也會帶來好運。

整體運：★★★☆☆

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

事業運：★★★★☆

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

財運：★★★☆☆

不適合作大投資，保守為宜。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

天蠍座

對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

愛情運：★★★☆☆

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

事業運：★☆☆☆☆

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

財運：★★★☆☆

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00萊姆黃

開運方位：正北方向

射手座

運勢很好，在競爭中有所表現。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超乎水準的發揮，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★☆☆

平平的一天。一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是忙碌的一天。少有機會閒下來，快打起精神繼續努力吧！

財運：★★★☆☆

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包難度有點大呢！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00艷棗紅

開運方位：正南方向

摩羯座

易感孤獨，渴望獲得愛情。

整體運：★★☆☆☆

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

愛情運：★★☆☆☆

對平淡的愛情生活表現出厭倦的情緒，嚮往外面的世界，應加強自制能力，別出軌了喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得慵懶，希望把責任推給別人。趕快行動起來吧，好好證明你的實力。

財運：★★★☆☆

過度依賴機運及運氣是不太踏實的喲！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00金桔綠

開運方位：正北方向

水瓶座

幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

整體運：★★★☆☆

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持會給予對方很大的力量。財運很旺，幫助他人易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使只是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則惹對方生氣就不好了。

事業運：★★★☆☆

工作進展平順，先前的計劃可落實執行，這同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可買彩券試試手氣。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

雙魚座

訊息的掌握對今天很重要。

整體運：★★★★★

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場消息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

愛情運：★★★★★

熱情如火又感性的一天。把你滿腔的熱情讓對方知道吧，他肯定會很感動。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算之類的工作，只要積極一點，你的想法容易被採納。

財運：★★★★☆

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心、勤快一點，對於金錢進帳會有幫助。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00淺海藍

開運方位：正北方向





