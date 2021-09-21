每日星座運勢／處女掌握重點效率高 好財運多在外

2021-09-21

牡羊座

與人合作會讓你收穫良多。

整體運：★★★☆☆

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定，也有點像小孩子般的無助，想要被呵護…。怎麼辦呢？快裝無辜、搏取同情！

事業運：★★★☆☆

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係能輕鬆解決問題。

財運：★★★★☆

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券有機會獲得獎金。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00白鋼銀

開運方位：東南方向

金牛座

順勢而為，謀求發展。

整體運：★★★★☆

今天適合對自我形象做個鮮亮的改變，可以提高旁人對你的關注，優秀異性主動接近你的機率必會高很多；財運亨通，投資時能得到貴人的指點，幫助你找到投資的方向；工作、學習上生機勃勃，全心全意的投入可讓你向奮鬥目標邁進一大步。

愛情運：★★★★☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時，除了帶上禮物外，也別忘了展現你的真誠與微笑。

事業運：★★★★☆

追求成功的慾望強烈，再小的機會也能好好把握，宜適時表現一番。

財運：★★★☆☆

分散投資容易散財，適合做長遠規劃。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00珠貝白

開運方位：正西方向

雙子座

過分謙虛已不是優點。

整體運：★★☆☆☆

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

愛情運：★★★☆☆

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

事業運：★★☆☆☆

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00可可棕

開運方位：西南方向

巨蟹座

悲觀失望的情緒佔據了思想。

整體運：★☆☆☆☆

遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不愉快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有所節制，不然花費太大，以免會給日後的生活造成困擾。

愛情運：★☆☆☆☆

適合獨處、不適合約會，更別妄想情話綿綿，省得談情說愛不成卻惹來口角爭執。

事業運：★★☆☆☆

成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多時更要心平氣和，正是考驗耐力與定力的日子。

財運：★★☆☆☆

宜憑個人才藝賺錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00艷棗紅

開運方位：正南方向

獅子座

積極主動一些才有機會扭轉運勢。

整體運：★★☆☆☆

開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。

愛情運：★★★☆☆

單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。

事業運：★★☆☆☆

壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。

財運：★★☆☆☆

購物前做好預算，以免透支。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00萊姆黃

開運方位：正西方向

處女座

鴻運當頭，辦事相當順利。

整體運：★★★★★

對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。

愛情運：★★★★☆

有機會結識新的異性朋友，然而大多都是走不進你心裡的過路桃花。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率還不差。

財運：★★★★☆

有利行動的一天，好財運多在外，向外拓展業務可有成效，宅在家易錯過好運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00祖母綠

開運方位：東南方向

天秤座

思維活躍，文采不錯，有創意。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

愛情運：★★☆☆☆

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。

事業運：★★★★☆

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相對的能力和條件。

財運：★★★☆☆

投資應考慮較穩定的項目。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00深茄紫

開運方位：正南方向

天蠍座

人緣優，易得助力。

整體運：★★★★☆

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

愛情運：★★☆☆☆

過度的堅持己見容易破壞雙方的和諧關係，遇到爭執時，不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

事業運：★★★★☆

開發突破的力量很強，特別有利於技術、業務開發，易有實質性的收穫。

財運：★★★☆☆

今日宜節儉，把錢用到刀口上。大手大腳易面臨財務危機。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

射手座

主動關懷他人。

整體運：★★★☆☆

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

愛情運：★☆☆☆☆

易陷入愛情的回憶之中，想起過往種種美好，對現有的感情生活易產生不滿情緒。

事業運：★★★★☆

對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。

財運：★★★☆☆

錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無妨。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00碧空藍

開運方位：正西方向

摩羯座

節省一點，消費要注意合理性。

整體運：★★★☆☆

感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，單身者有機會遇到不錯的對象，戀愛的感覺濃烈。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，工作上讓你有種難以向前的感覺。先別急著往前衝，調整步伐多思考。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00白鋼銀

開運方位：正北方向

水瓶座

心神安靜，不被外物所打擾。

整體運：★★☆☆☆

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。

事業運：★★☆☆☆

今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。

財運：★★★☆☆

欠缺開源的企圖心，恐怕看得到錢卻拿不到錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00羽絨白

開運方位：西南方向

雙魚座

求財慾望強烈，進財機會頗多。

整體運：★★★★☆

與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

愛情運：★★★☆☆

桃花不明顯，難有戀愛機會。當前戀愛無望，回憶過去也是一種享受唷。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作。

財運：★★★★☆

客源增加了，生意自然興旺。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00可可棕

開運方位：正北方向





