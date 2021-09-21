心理測驗／猜猜這個人在吃什麼？ 瞭解自己最像爸媽的地方

俗話說「龍生龍，鳳生鳳」，每個人難免都跟自己的父母親有著相似的地方。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己有什麼地方，正是和父母類似的特質。

請問：圖中的這個人，你認為他在吃什麼呢？請以直覺回答

你直覺認為圖中的人物正在吃什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 蛋糕 B 麥片 C 沙拉 D 炒飯

選擇A蛋糕的你，與父母相似的地方是「價值觀」。好比說喜歡的食物，金錢觀等等，即使沒有特別教導，你也會不知不覺間，做出和父母相似的決定。正因為價值觀類似，因此在你有困難時，總是能和他們商量，不用擔心會被誤解。而他們的寶貴意見，確實對你人生成長頗有幫助。

選擇B麥片的你，與父母相似的地方是「習慣動作」。你是否注意到，自己其實在無意之間，舉手投足會做出與父母非常類似的動作？然而這或許代表著，其實你不太喜歡自己的雙親，因此在精神層面上盡量避免效仿他們。然而根深蒂固的血緣，卻還是讓你的小動作上與他們相似。

選擇C沙拉的你，與父母相似的地方是「擅長的事」。你的父母可能在某方面才華洋溢，而你完美的繼承了這項技能，甚至或許還被說過比父母更為傑出。雖然你被講成好像靠父母得到才華會有些不悅，但在內心深處，還是會感謝父母帶給你的一切。

選擇D炒飯的你，與父母相似的地方是「興趣」。你是一個努力打拚，為自己開拓出一條道路的人。正因如此，你最不喜歡聽到的，就是別人把你的成就，輕易抹成靠父母而來的。不過你對藝術的品味、或者其他興趣方面，倒確實和父母有共通之處。在這些玩物上，大方承認和他們一樣，甚至和他們同樂，其實也未嘗不可。