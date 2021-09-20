中秋節過後，這些星座有望擺脫單身？

【文‧科技紫微網】

炎熱的天氣終於轉涼，早秋的微風為我們送來了好心情，想談戀愛的心也跟著蠢蠢欲動啦！大家都知道中秋節是象徵圓滿的節日，偏偏脫單的夢想遲遲未圓？別擔心，科技紫微網接下來要揭曉的這些星座，中秋節過後很有機會迎來美好戀情喔！

牡羊座

太陽、水星雙雙換位，會推動你們進入一種新的模式。先前對於感情問題有點刻意迴避的羊兒們，特別會躍躍欲試地想要結束這種相對封閉的單身狀態。尤其在9月中旬，火星進入你們的社交宮，那些受你吸引的人很有可能在此時浮出水面喔！多留意身邊與你志趣相投、言語幽默的一些人吧。

需要提醒的是，如果你仍然保持與先前相同的被動態度，恐怕又會再一次與緣分擦肩而過。對有好感的人，一定不要害怕表達自己的情意。愛情，就是遇到了就不猶豫！

處女座

處女座的桃花運勢近期會迎來一波小高潮，尤其在9月中下旬的滿月期間，將會漲潮至頂峰，讓你人際關係的交融迎來最佳時機。有心儀或曖昧對象的處女座，可要注意把握這次機會，也許會遇到對你特別有好感，但你暫時無感的人。別急著推開，先相處試試。

需要注意的是，本月月中火星和太陽的能量會讓你們更為焦慮和多疑，也因此比往常更愛挑剔別人，缺乏耐心與人接觸。想順利脫單，還是要多多注意說話方式，忌說話太直。咄咄逼人，容易嚇跑你的有緣人哦。

天秤座

水星會在整個9月都停留在你們的命宮，火星與金星的陸續過境也將為天秤座帶來一段相當忙碌的時光。人際往來、交流溝通的頻率驟增，桃花朵朵綻放。隨著前進腳步的加快，天秤也給了自己一個療癒的機會，會開始學著放下過去，用更開放的心態去認識新朋友。

除了能夠接觸長期發展的對象外，天秤座的感情觀此時也越見成熟。過往你只看感覺，現在會考慮更多實際情況的發展與轉變，因此愛情道路也就更順遂了。

雙魚座

有了火星和太陽的加持，加上本月21號的滿月契機，開始一段新的戀情會易如反掌。迎接你們的會是一段期待中的浪漫戀愛體驗喔！單身的雙魚座快快行動起來，參加團體活動也好，相親也行，宅在家裡可不會接到天上掉下的男/女朋友的。另外，戀愛中的雙魚座非常適合在本月推動結婚相關事宜喔。

需要注意的是，就算遇到很合拍的對象，也要注意控制節奏，尤其不要太盲目聽信他人的言語，不論是對方親口說的，還是從別人口中聽來的閒言碎語。總之，要有心理準備，你所得到的資訊與實際情況可能有落差。

恭喜上榜的星座！預祝你們在中秋節之後順利擁有美好的戀情。在下半年這個戀愛旺季裡，千萬別錯過好緣份唷！

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