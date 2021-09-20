明天開大樂透加碼 十二星座中秋財運分析+開運小物

中秋大樂透加碼，17日未開出頭獎、連6摃，下期將在9月21日開獎，預估銷售1.75億元，頭獎累積金額預估為上看2.2億元，許多人早已磨拳擦掌，迫不及待試試手氣。日本網站「All About」就公布了近期各大星座的財運分析，還提示各星座的開運小物，幫助提升個人財氣。

天秤座

財運算得上很不錯，常常在買東西時，直覺也會冒出「本來的東西還能用」、「買這個就超出預算」等等想法，阻止自己的衝動購物。好好善用這份直覺，正是理財之道。

開運小物：零錢包

天蠍座

財運很不穩定的時期，可能一下子有了超出預期的收入，一下子又因為掉東西之類的意外破財，因此在花費上需要小心謹慎。特別是在順風的時候，如果輕易以為壞運已經過去，就開始放縱自己，恐怕會招來惡果。

開運小物：撲克牌

射手座

關鍵在即時行動。當有什麼好康情報出現的時候，一定要有這東西別人也知道，必須搶先一步才有勝算的想法，才能夠在競爭中脫穎而出。當然也要曉得，錢財不會憑空出現，需要靠自己雙手打拚而來。

開運小物：地球儀

摩羯座

此時容易出現意外驚喜般的好運。例如突如其來的委託到來，即使覺得有些麻煩，都不妨接下來試試看，或許正可能發揮出過往未曾有過的才能，讓自己不只財運，連整體事業都得到更進一步的發展。

開運小物：個人購物袋

水瓶座

此刻正是對水瓶座非常有利的時期。工作上的表現突飛猛進，同時也帶動財源滾滾而來。重點在不要畏懼挑戰，需要學習時就不恥下問，不管是對自己，還是對與整個團隊，都能帶來莫大的幫助。

開運小物：手機殼

雙魚座

停滯期到來的時候。對浪漫的雙魚座而言，或許這時會感到有點難受。然而如果想要打破現狀，其實正應該從認真過著瑣碎的生活做起，如此才能找到突破的契機，而且也能好好地掌握自己的財務規劃。

開運小物：保溫杯

牡羊座

事情很多，卻沒有什麼充實感，常常覺得努力好像徒勞的時候。有時碰到現實上的考量，努力付之一炬也是沒有辦法的。不過自己也要稍微觀察狀況，如果能及早洞燭機先，或許可以避免無謂的浪費。

開運小物：平板電腦

金牛座

迎來變化的時期。過去習慣的作法，如今卻越來越窒礙難行，因此需要充實自己來解決困境。只要願意付出，自我投資必然迎來回報，在良性循環下，不只工作都將變得越來越有意思，財運也將滾滾而來。

開運小物：app

大樂透加碼，十二星座財運一次掌握，也能瞭解什麼樣的開運小物，可以幫助自己提升財運。圖片來源／ingimage

雙子座

是時候該下定決心，好好整理家中的時候了。過去總是有「現在在忙」、「有工作得處理」等理由，放任髒亂持續堆積，結果遭殃的最終還是自己。透過好好清潔，也會給自己帶來好運的。

開運小物：地毯

巨蟹座

有機會獲得關鍵情報的時候。為了這一點，需要多多的與人打好交道，透過各種不同的訊息來源，抓住那微小的重點，拼湊出完整的樣貌。務必記得投資有賺有賠，無論成功或失敗都要避免怪罪於人，責任都在自己身上。

開運小物：秋冬服飾

獅子座

獅子座有著登上頂點的雄心壯志，然而正在此時，卻陷入了載浮載沉的困境之中。即使如此也不要著急，好好的按部就班成長，只要打好基礎，總會等到機會來臨的一刻。此時不是賺大錢的時候，節約開銷為上。

開運小物：懷舊零食

處女座

新的大門即將敞開，即使是一向謹慎行事的處女座，也應該好好把握難得的大好機會，為自己跨出關鍵的一大步。此時的財運上猶如坐雲霄飛車，收入支出都是激烈震盪，然而只要是花在刀口上，一定有獲得回報的機會。

開運小物：日式餐具