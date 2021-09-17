小孟塔羅：測！下半年如何做才能發大財？

舊時俗語：「人為財死、鳥為食亡。」人為謀取錢財而不惜生命，就像鳥為了覓食而喪生一樣。每個人出外工作打拼，無一不是為了五斗米折腰，更希望能夠賺到大錢，但單憑經驗與自己摸索，未必能夠找到對的方法。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年如何做才能發大財？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Rose(Pastel Rider-Waite Smith Tarot)

A：兩者兼顧。(寶劍侍者正位)

牌面男子長髮被風吹飄起，雙手緊握一把鋒利的寶劍。

A：兩者兼顧。(寶劍侍者正位)

這張牌表示今年下半年，你在煩惱魚與熊掌該選誰好時？此時要先改變你的思維，你要想是是如何兩者兼得。在非常時期需要非常手段，因此你必須選擇走捷徑，才能夠達成你想要的目標。小孟老師在此提醒你，可以藉由人脈拓展，將所擁有的資源最大化。

B：承接事業。(錢幣十正位)

牌面長者用手觸摸狗頭，望著門外子孫滿堂的畫面。

B：承接事業。(錢幣十正位)

這張牌表示今年下半年，你需要丟掉靠白手起家，靠努力一步一腳印的想法。你需要選擇接手傳承的路，可能是家人已經打好的基業，也可以是認識的人的事業，請主動開口把握住機會。小孟老師在此提醒你，雖然未必做你有興趣的事，但卻是賺錢的最佳路線。

C：投資報酬。(聖杯皇后正位)

牌面女子坐在海邊的寶座，並仔細端詳捧在手中的杯子。

C：投資報酬。(聖杯皇后正位)

這張牌表示在今年下半年，要敢於投高回饋的投資。雖然有些基金或股票，在擁有高利息的同時，本金的波動也會極大，不禁令人擔心賺少賠多。但若將時間往後拉長看，你會發現總的來說還是賺。小孟老師在此提醒你，別短視近利只看眼前，唯有放長線才會釣到大魚。

D：積水成淵。(寶劍八正位)

牌面女子眼睛與手皆被綑綁，四周被八支寶劍圍繞其中。

D：積水成淵。(寶劍八正位)

這張牌表示在今年下半年，你需要被人限制強迫存錢，才不會一衝動就把錢花掉。畢竟會開源卻沒做好節流，便如同將水倒入破洞的缸，裝再多水終究還是會流掉。小孟老師在此提醒你，像每月固定自動扣薪的定存，或3～6年期滿的儲蓄險，甚至家人或另一半幫你打理財務。

E：流動兌現。(權杖皇后正位)

牌面女子頭戴皇冠手拿太陽花，座位前方的黑貓與其相伴。

E：流動兌現。(權杖皇后正位)

這張牌表示在今年下半年，可以將家中許久未用的東西，整理乾淨並拍照上傳網路，即可以用全新或二手價出清。不僅可以讓家中騰出空間，讓家看起來更清爽整潔，還可置換現金增添帳戶金額。小孟老師在此提醒你，斷捨離困難的是心的留念，所以更需要有勇氣去施作。