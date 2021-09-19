心測：你在哪個階段的幸福，足以受用一生？

【文‧科技紫微網】

一個人在不同的人生階段時，對幸福的感受程度不一樣，而年齡差異也會導致對幸福的定義各不相同。你知道自己在人生哪個階段最幸福，而且這段幸福足以讓你受用一輩子？今天科技紫微網就來透過花朵心測，讓你迅速了解。

情境：根據下圖，請選擇你最喜歡、最有感的一朵花。

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

1、白色百合

你選擇了白色的百合花。這暗示了你人生中對幸福感受最深的階段，應該是在懵懂無知的少年學生時代。你就像百合花一樣，嚮往單純潔淨，不喜複雜。清新脫俗的化外氣質，有時會讓你看起來和世界格格不入。正因為如此，你在進入社會後，便不易再感受到世間的美好。

獨立於世讓你備感壓力；不善調節生活的打擊，讓你憂愁滿腹。這些因素讓你很難找到快樂的情境，因此你常在夜深人靜時懷念無憂無慮的少年時代，留戀過去的幸福餘味。

2、黃色向日葵

你選擇了金黃色的向日葵，這代表你在人生的各個階段，都能輕而易舉的感知到幸福。你有著向日葵般的朝氣活力，積極向上。也許是天生的樂天派，你很少會糾結於不開心的事，寧可把注意力用在發現美好上。

你無論在少年或老時、戀愛或單身中、讀書或工作裡，都能從獨特的視角感知生活的希望。就算一時失意，只要從回憶裡尋找一些感恩、感動的小片段，你的心就會再度充滿力量。

3、紅色玫瑰

你選擇了紅色的玫瑰花，這意味著你在遇到真愛後，能感覺到前所未有的幸福。這個時間應該是在25歲後、35歲之前。你的內心一直渴望得到如玫瑰花般的熱情似火的關注，來照亮你的生活，而在遇到一生所愛時，你才能如願。

你是個無比嚮往愛情的人，雖然友情或親情也會使你感到溫暖，卻不如愛情那樣炙熱。因此，在你感到孤單的時候，只要回憶過去的戀愛滋味，甚至從戲劇、書本裡獲取一點心動的感覺，就足以讓你重新注滿能量。

4、紫色繡球

你選擇了紫色的繡球花，這說明了你人生最幸福的階段會是你中晚年的退休生涯時光。你和很多人一樣，大半輩子都在辛苦的咀嚼生活滋味，挫折多半大過快樂。其實，在這個漫長的過程中，你一直在為自己理想的幸福生活添磚加瓦，看似平凡，但卻一直在朝著目標前進。

好在，你的努力終會在未來的某一天，讓你看到它是值得的。在中年以後，你逐漸將生活經營得有姿有色，在晚年獲得心目中圓滿的生活，幸福指數也將達到前所未有的高峰。

生命就像一段段的花期，有時盛開，有時凋零。願你走過千山萬水常保初心，讓幸福的記憶成為你的寶物，只要不是過度沉湎，每一次回味都可能有嶄新的感受喔！

【延伸閱讀】

●揭大運契機，40歲後有望翻身？

●日本占卜師，預見你的幸福未來





