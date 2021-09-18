快訊

五倍券中秋後開放綁定 個人綁定後將不得更改

獨／4新冠疫苗將同時施打！撞流感疫苗 恐陷接種黑暗期

心理測驗／是標誌還是斧頭？ 瞭解你有多愛拖拖拉拉

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，就能瞭解自己的懶惰程度。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，就能瞭解自己的懶惰程度。圖片來源／ingimage

勤勞和懶惰是相反詞彙，前者雖然是一種美德，不過太過忙碌，對身心也是一種傷害。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己的怠惰程度有多少。

請問：下圖中的這樣東西，你直覺認為它是什麼呢？

請問圖中的東西，你直覺認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL
請問圖中的東西，你直覺認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL

A 標誌

B 燈

C 斧頭

D 音響

選擇A標誌的你，怠惰程度來到60％。當眼前有必須要做的事情時，你可能會一再拖延，想說先放鬆再來處理。不過隨著期限逼近，你還是會急起直追，趕在死線最後一刻完成。其實你的內心深處，還是個願意負責任的性格，如何別把太多時間浪費在無謂的地方，正是你需要面對的問題。

選擇B燈的你，怠惰程度為40％。你有著認真的性格，在旁人眼裡也非常值得依賴。你會提醒自己不要輕易產生鬆懈的心態，有什麼事情在眼前就是先做完，想放鬆等之後再說。還沒把事情搞定就開始遊樂，對你而言只會產生內心的不安而已。

選擇C斧頭的你，怠惰程度僅有20％。你是個視野宏大，總是能察覺到各種變化的人，而同時你也是個有了想法，就會馬上想要付諸實現的人。如此加疊之下，讓你的生活永遠閒不下來。甚至看到旁人在放鬆，你還會覺得很不應該。在你的觀念裡，認為明明事情都多到做不完了，可沒有一點放鬆的本錢才是。

選擇D音響的你，怠惰程度高達80％。你是一個不太考慮後果的人，總是按照自己的步調，當下想幹嘛就幹嘛。因此只要碰上一點疲憊，你就會乾脆放棄，開始放鬆自己，對工作也會越做越隨便。然而因為怠惰成性，所以即使隨便弄，工作到頭來還是堆積在那邊，不容易有進度發展。

心理測驗 職場

延伸閱讀

心理測驗／星星第一筆怎麼畫？ 測出在他人面前隱藏的性格為何

心理測驗／魚骨頭還是天線？ 圖測自我成長的關鍵二字

心理測驗／數字還是鳳梨切片？ 瞭解自己的自戀程度有多深

心理測驗／汽油桶或蛋糕卷？ 瞭解是什麼阻礙了你的愛情路

相關新聞

心理測驗／是標誌還是斧頭？ 瞭解你有多愛拖拖拉拉

勤勞和懶惰是相反詞彙，前者雖然是一種美德，不過太過忙碌，對身心也是一種傷害。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己的怠惰程度有多少。

每日星座運勢／處女交益友增強人脈 獲得工作靈感

2021-09-18 牡羊座 充滿創意的一天。 整體運：★★★★☆ 戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會

小孟塔羅：測！下半年如何做才能發大財？

舊時俗語：「人為財死、鳥為食亡。」人為謀取錢財而不惜生命，就像鳥為了覓食而喪生一樣。每個人出外工作打拼，無一不是為了五斗米折腰，更希望能夠賺到大錢，但單憑經驗與自己摸索，未必能夠找到對的方法。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年如何做才能發大財？

想放棄卻不甘心？這些生肖對舊愛念念不忘

「舊情人」，是很多人都過不去的坎。即使遇見了新的好對象，許下了另一段承諾，心裡還是一直保留對舊愛的那份深刻記憶。科技紫微網提到的以下幾個生肖尤其如此，今天就一起來看看這些生肖對舊愛念念不忘的真正原因吧！

拘謹只是表面？這些星座內心火熱、慾望翻騰

子曰：「食色性也」，好色不分性別，雖然礙於矜持，不一定會表現出來。從星座的角度來看，哪些星座的拘謹只是表面，其實內心火熱無比呢？科技紫微網今天要帶你從金星星座來看，一窺他們的慾望真面目！

心理測驗／松鼠綿羊小熊三選一 瞭解自己的職場威望指數

有的人適合自己默默苦幹，也有的人是天生的領導者，總站在前方帶領著眾人。日本網站「lamire」最近就分享一則心理測驗，可以看出是否內心具有作為領導者的天生威望。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。