心理測驗／是標誌還是斧頭？ 瞭解你有多愛拖拖拉拉

勤勞和懶惰是相反詞彙，前者雖然是一種美德，不過太過忙碌，對身心也是一種傷害。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己的怠惰程度有多少。

請問：下圖中的這樣東西，你直覺認為它是什麼呢？

請問圖中的東西，你直覺認為它是什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 標誌 B 燈 C 斧頭 D 音響

選擇A標誌的你，怠惰程度來到60％。當眼前有必須要做的事情時，你可能會一再拖延，想說先放鬆再來處理。不過隨著期限逼近，你還是會急起直追，趕在死線最後一刻完成。其實你的內心深處，還是個願意負責任的性格，如何別把太多時間浪費在無謂的地方，正是你需要面對的問題。

選擇B燈的你，怠惰程度為40％。你有著認真的性格，在旁人眼裡也非常值得依賴。你會提醒自己不要輕易產生鬆懈的心態，有什麼事情在眼前就是先做完，想放鬆等之後再說。還沒把事情搞定就開始遊樂，對你而言只會產生內心的不安而已。

選擇C斧頭的你，怠惰程度僅有20％。你是個視野宏大，總是能察覺到各種變化的人，而同時你也是個有了想法，就會馬上想要付諸實現的人。如此加疊之下，讓你的生活永遠閒不下來。甚至看到旁人在放鬆，你還會覺得很不應該。在你的觀念裡，認為明明事情都多到做不完了，可沒有一點放鬆的本錢才是。

選擇D音響的你，怠惰程度高達80％。你是一個不太考慮後果的人，總是按照自己的步調，當下想幹嘛就幹嘛。因此只要碰上一點疲憊，你就會乾脆放棄，開始放鬆自己，對工作也會越做越隨便。然而因為怠惰成性，所以即使隨便弄，工作到頭來還是堆積在那邊，不容易有進度發展。