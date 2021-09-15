心理測驗／松鼠綿羊小熊三選一 瞭解自己的職場威望指數

有的人適合自己默默苦幹，也有的人是天生的領導者，總站在前方帶領著眾人。日本網站「lamire」最近就分享一則心理測驗，可以看出是否內心具有作為領導者的天生威望。

請問：想現你現在在森林探險，你最一開始遇到的動物是什麼呢？

A 小熊 B 松鼠 C 綿羊

選擇A小熊的你，職場威望高達99％。你是個內心潛藏著巨大能量，而且能藉此感染周圍團隊的人。只要你堅持自己的信念與主張，大家就會漸漸認同你的想法，且有不少人正是受你的魅力影響才決定跟隨你。不過在感情方面，反倒是太過堅持己見，很可能會產生衝突，需要柔軟地應對。

選擇B松鼠的你，職場威望為30％。松鼠有著膽小的象徵意涵，或許也正反映了平時是個需要別人一聲口令，才會執行動作的人。由於你的這種個性，常常讓你在團隊中失去存在感，漸漸地感到惶恐不安。因此你需要的，就是再放膽一點，踏出主動的一步，才會讓你更容易融入人群之中。

選擇C綿羊的你，職場威望為50％。綿羊象徵著和平，或許也反映了你在待人處事方面相當得體。碰上遇到困難的人，你就會在不知不覺中出手幫忙，甚至有時還會過度燃燒自我。不過你儘管放心，這些努力他人都有看在眼裡，讓你確實也得到了許多威望。