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想放棄卻不甘心？這些生肖對舊愛念念不忘

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

「舊情人」，是很多人都過不去的坎。即使遇見了新的好對象，許下了另一段承諾，心裡還是一直保留對舊愛的那份深刻記憶。科技紫微網提到的以下幾個生肖尤其如此，今天就一起來看看這些生肖對舊愛念念不忘的真正原因吧！

　

生肖牛

因為認真，所以難忘

屬牛的人對愛總是不動聲色，對舊愛也是。嘴上諱莫如深，心裡卻牢牢記住每一個曾經的情動時刻，甚至午夜夢迴都會因甜蜜的記憶而微笑，或是因過去的傷害而淚濕枕巾。主要就是曾經認真愛過，愛得太認真，因而傷得太深，自然而然會刻骨銘心。

　

生肖蛇

忘不掉自己的付出

屬蛇者對舊愛念念不忘，不是因為愛或不甘心，而是因為忘不掉自己的付出。就好比很認真的選了一檔股票來投資，期望賺到一些利潤和幸福，結果這檔股票卻一路下跌，你自然會心疼虧出去的本錢。生肖蛇就是這樣，只是他以為念念不忘代表愛，總要到後來才明白念念不忘的只是自己想要而得不到的心情。

　

生肖虎

佔有慾在作祟

舊愛雖然已經成了過去，但是在征服慾很強的生肖虎看來，對方仍舊屬於自己。這種念頭或許不是顯性的，而是停留在潛意識中，因此他對舊愛的一些動向總是耿耿於懷。他們並非忘不了舊愛，而是忘不了自己曾經「征服」和「佔有」對方的感覺。所以，生肖虎即使很愛現在的對象，也還是會跟舊愛有些糾纏不清。

　

生肖羊

得不到的才最好

張愛玲在《紅玫瑰與白玫瑰》裡對「白月光」和「朱砂痣」的比喻，是生肖羊最好的寫照。對他來說，舊愛就是永遠得不到的白月光。因為得不到，所以對方的優點會在他心裡無限放大。再加上距離和時間的優勢，他們心裡留下的都是舊愛的好。其實這也反映出，生肖羊對現實生活是有些逃避的。

　

生肖狗

想要彌補遺憾

屬狗之人對於舊愛的念念不忘是非常隱性的，甚至連他自己都察覺不到。他們最主要的表現，就是將對舊愛的虧欠，都彌補到現任伴侶身上。比如曾經給過的承諾、曾經描繪的未來，當初沒兌現給舊愛，現在卻不管是不是現任伴侶想要的，都一股腦的塞給對方。所以在生活中，屬狗者總會出現一些不合伴侶的意，卻又讓人挑不出毛病的浪漫。

　

生肖馬

分手後的逞強

屬馬的人忘得了或忘不了舊愛，是要分情況的。如果他和舊愛分手的原因，是因為對方或對方的家庭嫌棄他沒能力、沒本事，那他絕對是忘不了舊愛的。他會將此作為奮鬥的動力，總想著有一天要向對方證明，對方當初的決定錯得多嚴重。很難判斷他對舊愛是否還有真情，還是只為過過被舊愛仰望的癮。

　

有句話說：「以後我們遇見的每個人，都是心裡裝著別人的人」。這句話看似悲觀，卻也是事實，每個人都是失去之後才真正懂得珍惜。說到底，眼前人才是最重要的，千萬不要因為對舊情人念念不忘，而毀了當前的幸福喔！

　

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