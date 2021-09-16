拘謹只是表面？這些星座內心火熱、慾望翻騰

【文‧科技紫微網】

子曰：「食色性也」，好色不分性別，雖然礙於矜持，不一定會表現出來。從星座的角度來看，哪些星座的拘謹只是表面，其實內心火熱無比呢？科技紫微網今天要帶你從金星星座來看，一窺他們的慾望真面目！

火星落入牡羊座

火星落在牡羊座的人很容易受荷爾蒙衝擊甚至沖昏頭，看到身材好、長相優的對象，簡直沒有抵抗力。作為黃道上的首發星座，牡羊座有著非常原始的衝動與慾望。

即使他們表現出一副乖乖的小綿羊模樣，你也絕不能被外表給迷惑。對於火星落在牡羊座的人來說，開個黃腔真是小事一件，若遇到喜歡的人更是絕不怯場，甚至可以展現享受與征服並存的姿態。

火星落入金牛座

金牛座永遠都在追求可以帶來享受的美好事物，對美食、精品是如此，對情慾的誘惑力也是如此。火星落在金牛座的人，這個特質更明顯，他們內心深處渴望著享受和追求美妙的肉體，甚至很有可能因此成為職業老司機。

外表看來有些木訥、甚至冷淡的他們，陷入愛情後，會變得非常貪戀與另一半親密接觸的每個時刻，常一把摟住對方就不放手。他們即使嘴上不說，內心多半會特別在意親密生活的品質喔！

火星落入獅子座

火星落在獅子座的人，在性愛方面把獅子座的帝王本質展現得淋漓盡致。只要看對眼，那就是天雷勾動地火，在每段戀愛關係中，他們都能將情與慾完美融合。

火星獅子相當重視性愛裡的氛圍和感官體驗，也喜歡佔據主導地位。他們通常無意掩飾自己的老司機屬性，那種大大方方、毫不遮掩的態度，讓火星獅子的人平添了幾份霸氣與撩人。

火星落入天蠍座

火星落在天蠍座的人一旦摘下禁慾系的面具後，取而代之的就是各種高調的行為。天蠍座一向就與情慾、肉體感受密不可分，所以他們對於這方面的需求和感知能力是不言而喻的。

火星天蠍座的人通常都散發著自然流露的性感，雖然他們有時候內心排斥，但是在行為上又難以把持，甚至會追求一些極端體驗。「好色」是他們將情感昇華的方式，身心的全面佔有也是他們宣誓主權的方式。

有些人，表面矜持冷淡，但談起戀愛也會有很多好色的時刻。偶爾也別忘了展現熱情，讓另一半刮目相看唷！

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