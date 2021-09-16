快訊

桃勤確診Delta員工感染源？ 初步研判為環境感染

明起75歲以上長者可打莫德納第二劑 限7/9前已打第一劑者

拘謹只是表面？這些星座內心火熱、慾望翻騰

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

子曰：「食色性也」，好色不分性別，雖然礙於矜持，不一定會表現出來。從星座的角度來看，哪些星座的拘謹只是表面，其實內心火熱無比呢？科技紫微網今天要帶你從金星星座來看，一窺他們的慾望真面目！

　

火星落入牡羊座

火星落在牡羊座的人很容易受荷爾蒙衝擊甚至沖昏頭，看到身材好、長相優的對象，簡直沒有抵抗力。作為黃道上的首發星座，牡羊座有著非常原始的衝動與慾望。

即使他們表現出一副乖乖的小綿羊模樣，你也絕不能被外表給迷惑。對於火星落在牡羊座的人來說，開個黃腔真是小事一件，若遇到喜歡的人更是絕不怯場，甚至可以展現享受與征服並存的姿態。

　

火星落入金牛座

金牛座永遠都在追求可以帶來享受的美好事物，對美食、精品是如此，對情慾的誘惑力也是如此。火星落在金牛座的人，這個特質更明顯，他們內心深處渴望著享受和追求美妙的肉體，甚至很有可能因此成為職業老司機。

外表看來有些木訥、甚至冷淡的他們，陷入愛情後，會變得非常貪戀與另一半親密接觸的每個時刻，常一把摟住對方就不放手。他們即使嘴上不說，內心多半會特別在意親密生活的品質喔！

　

火星落入獅子座

火星落在獅子座的人，在性愛方面把獅子座的帝王本質展現得淋漓盡致。只要看對眼，那就是天雷勾動地火，在每段戀愛關係中，他們都能將情與慾完美融合。

火星獅子相當重視性愛裡的氛圍和感官體驗，也喜歡佔據主導地位。他們通常無意掩飾自己的老司機屬性，那種大大方方、毫不遮掩的態度，讓火星獅子的人平添了幾份霸氣與撩人。

　

火星落入天蠍座

火星落在天蠍座的人一旦摘下禁慾系的面具後，取而代之的就是各種高調的行為。天蠍座一向就與情慾、肉體感受密不可分，所以他們對於這方面的需求和感知能力是不言而喻的。

火星天蠍座的人通常都散發著自然流露的性感，雖然他們有時候內心排斥，但是在行為上又難以把持，甚至會追求一些極端體驗。「好色」是他們將情感昇華的方式，身心的全面佔有也是他們宣誓主權的方式。

　

有些人，表面矜持冷淡，但談起戀愛也會有很多好色的時刻。偶爾也別忘了展現熱情，讓另一半刮目相看唷！

　

【延伸閱讀】

脈輪感應，他想與你親密接觸？

太火熱！預言兩人意亂情迷之夜

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

火星 星座 科技紫微網

延伸閱讀

【唐綺陽星座運勢週報9/13-9/19】金牛請好好享受曖昧，天秤適合處理職場人際

唐綺陽星座運勢週報：雙魚新嘗試打開財運 雙子有戲劇化的桃花

專情魔人哪裡找？3星座一遇上別放掉　天秤對另一半疼愛有加給滿滿幸福感

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹感情別鑽牛角尖 2星座財運強大

相關新聞

拘謹只是表面？這些星座內心火熱、慾望翻騰

子曰：「食色性也」，好色不分性別，雖然礙於矜持，不一定會表現出來。從星座的角度來看，哪些星座的拘謹只是表面，其實內心火熱無比呢？科技紫微網今天要帶你從金星星座來看，一窺他們的慾望真面目！

每日星座運勢／天秤收斂強勢獲支持 投資不宜冒險

2021-09-16 牡羊座 精神良好，活力充沛。 整體運：★★★★★ 今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力

心理測驗／松鼠綿羊小熊三選一 瞭解自己的職場威望指數

有的人適合自己默默苦幹，也有的人是天生的領導者，總站在前方帶領著眾人。日本網站「lamire」最近就分享一則心理測驗，可以看出是否內心具有作為領導者的天生威望。

心測：職場就像動物園？找工作你該注意這件事

在職場上，當新人進入一個新公司就職時，必須保持眼到心到，從細微處觀察這間公司是否適合自己。若不適合就盡早喊停，對彼此都是好事。對於你想要就職的公司，你最需要注意哪件事呢？現在就跟著科技紫微網的心理測驗，好好預測一番吧。

外在冷其實「內心善解人意」TOP5星座 第1名有超強靈敏度

您是否有過不被理解的時候呢？事情做到天荒地老，身體累到腰酸背痛，卻被嫌到口沫橫飛、一文不值，簡直用捶心肝來形容自己的無奈，難道都沒人有同理心嗎？事實的確不該這樣，幸好12星座當中，還是有人站出來力挺各位的辛勞。我們就來看看前五名是誰，這麼的善解人意吧！

唐綺陽星座運勢週報：雙魚新嘗試打開財運 雙子有戲劇化的桃花

五星逆行中，回顧過往、處理長久以來的問題，正視自己的不足及錯誤之處。火星衝刺中，火能量強大，容易感到急躁，應多加控制脾氣，注意用火、操作機械安全等問題。火星進天秤，合作關係好壞兩極化，關注捍衛自身權益，天秤座多勞奔波，有爆紅機會，合夥或伴侶關係的問題被凸顯，應好好面對處理。水星停滯期，生活中有不順感，有機會與老朋友相遇、回憶過往，當心有折返跑或溝通不良等狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。